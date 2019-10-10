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 Рейнсалу закликав США збільшити військову присутність в Естонії, - МЗС республіки

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтримав збільшення чисельності військ США в Польщі і закликав посилити американську військову присутність і в республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі з радником американського президента з національної безпеки Робертом О'Браєном.

"Ми переконані, що захист Європи потребує участі Сполучених Штатів Америки і тому високо оцінюємо рішення США про розміщення військ у Польщі", - заявив він.

Як повідомили в четвер у пресслужбі МЗС республіки, "Рейнсалу закликав США до збільшення військової присутності в Естонії і підкреслив, що розвиток співробітництва в галузі безпеки між США і Естонією є внеском у забезпечення стабільності в регіоні".

"Ми хочемо поглибити співпрацю в галузі безпеки і оборони, що підтвердили і в ухваленій учора на зустрічі з (держсекретарем США) Майком Помпео спільній заяві, в якій наголосили на прихильності до колективної оборони НАТО і посилення внеску в трансатлантичну стабільність", - сказав міністр.

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Рейнсалу взяв також участь у засіданні "круглого столу" аналітичного центру Атлантичної ради, на якому йшлося про "Ініціативу трьох морів" - неформальну платформу співпраці 12 країн Центральної Європи.

Основним пріоритетом роботи ініціативи є формування інфраструктурної та економічної єдності на осі "Північ - Південь". У низці ЗМІ висловлювалися думки про те, що проєкт покликаний переорієнтувати енергетичні ринки Східної Європи, а потім і інших країн, які розташовані між Адріатикою, Балтикою і Чорним морем, з російського газу на сировину, зокрема, американських компаній.

Учасниками "Ініціативи трьох морів" є 12 країн (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153148
 
   
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После вооружения и подготовки эстонских войск, разница между ними и американскими должна стать незначительной. Ясное дело- что какое-то число американских объектов и спецов там должно быть. Но просто увеличивать численность войск за счёт американских- не очень удобно. Там всё же живут эстонцы- какой им смысл- чтобы издалека приезжали чужие дяди? Негры всё же больше привычны к жаре- а в Эстонии холодно. Они могут жить в чужой стране по приказу- но для них же это- лишь оплачиваемая работа.
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