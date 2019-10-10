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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) США (5616) Трамп (2129)

 Шкода Зеленського, адже він змушений балансувати між республіканцями і демократами в США, - Фукуяма

У президента України Володимира Зеленського зараз складне завдання - вдало балансувати між республіканцями і демократами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час форуму Бориса Нємцова у Варшаві заявив провідний американський філософ і політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма.

"Мені дуже шкода Зеленського, тому що йому, з одного боку, треба підтримувати добрі стосунки з президентом Трампом, а з іншого - він бачить небезпеку нинішньої ситуації, адже не хоче мати ворогів з іншого боку", - заявив Фукуяма.

Він назвав "дуже складним питанням", чи вдасться президенту України утримати цей баланс.

За словами Фукуями, дуже прикрим є той факт, що "одна людина вирішила перенести боротьбу з демократами на інший континент".

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"США має будувати міжнародну політику, спираючись на довгострокові національні інтереси, а не просто в пошуках того, хто може перемогти на наступних виборах", - підкреслив американський професор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153147
 
   
 Топ коментарі
 
Он балансирует между киевским каштаном и Ростовом на Дону. Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8811
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Чого його жаліти ,сьогодні " Kyiv Food Market" рекламане, копійка до копійки та й гривня , чувак бабло не забуває підрубувати. Жаль Зеленского, ведь он вынужден балансировать между республиканцами и демократами в США, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 7947
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ЗЕльцман это человек балансир, особенно хорошо он балансирует членом по клавишам
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Чого його жаліти ,сьогодні " Kyiv Food Market" рекламане, копійка до копійки та й гривня , чувак бабло не забуває підрубувати.
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ЗЕльцман это человек балансир, особенно хорошо он балансирует членом по клавишам
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Член у тебя в голове вместо мозгов, а там,где он должен быть, на пол шестого...
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все ви Франческа знаєте в кого і на скільки Шкода Зеленського, адже він змушений балансувати між республіканцями і демократами в США, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 3249, досвід?
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Конечно "досвід", достаточно почитать комментарии некоторых порохоботов, вроде тебя и тебе подобных...А что, у тебя нет досвіда? Совсем? Ну, тогда мне тебя просто жаль))
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Он балансирует между киевским каштаном и Ростовом на Дону.
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А Андрей Полтава придёт? Боюсь, его ни током не менделем не возьмёшь)
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Краще б Андрій Луганський. Він вміє задавати правильні питання без тролінгу.
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Вряд-ли Луганский заимел удостоверение прессы, без него не пустят...
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Самое главное, чтобы Зеленский независимость Украины держал и не отдавал огромные куски Украины, как это сделал с Крымом Турчинов, да и маленькие куски нам самим нужны - короче, ни клаптика Украины не отдадим никому. И тогда, если такое будет, то Зеленский - нормальный Президент.
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ну так получается все уже, провалился твой план, ведь он отдает немалые клаптики украинской земли, отводя с них ЗСУ
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Да Моника Зеленски изначально на нескольких шпагатах сидит.

И если она сама себе не порвет промежность, то ее порвут ей украинцы.
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Нужно сказать спасибо всем порохоботам, за эту ситуцию.
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ЗЕлёные мухи сидят на навоЗЕ возле клоЗЕета Каломойского и всё время ищут сою в шоколаде Рошен. Откуда в гамне соя?
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Трамп нагнув Моніку, Моніка сказала - "буде мій прокурор, порішаєм", а винні порохоботи.
Дивіться не переплутайте!!!
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Фукуяма уважительно говорил о президенте Украиньі , которьій в сложной ситуации держится достойно . Порохоботьі (которьіе не просто БОТЬІ), учитесь ! Без обид...
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На сході жаліють тільки слабких. Слабкі на сході не можуть бути лідерами, їх з'їдають сильніші.
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Какое отношение к Востоку имеет Фукуяма ? Не смешите людей...
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Менталітет людей не міняється від того, куди вони переїхали)
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Фукуяма никуда не "переезжал" , он родился в США , учите матчасть...
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Ок, на заході жаліють тільки слабких. Слабкі на заході не можуть бути лідерами, їх з'їдають сильніші.
Неважливо, хто його пожалів, важливо те, що його пожаліли.
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То он еще игру членом по роялю не видел, и вообще, что он должен был сказать, что моника принимает и спереди и сзади? Так он же профессор, интеллигент !))
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Балансирует. Шатается,Размахивает руками.Выпучил глаза.Думал - по провисшему канату, как клоуны в цирке, легко ходить.
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С какого перепою Зеленский, должен балансировать между республиканцами и демократами в США? Это будет вмешательством во внутренние дела. Что он вообще знает о США- и на хрена ему это надо? Пусть балансирует между республиканцами и демократами в Украине.
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Та не жалійте. Він і там, і там, і нам все об.... . Кацапи залишаться задоволеними
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