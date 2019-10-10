 Шкода Зеленського, адже він змушений балансувати між республіканцями і демократами в США, - Фукуяма

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час форуму Бориса Нємцова у Варшаві заявив провідний американський філософ і політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма.

"Мені дуже шкода Зеленського, тому що йому, з одного боку, треба підтримувати добрі стосунки з президентом Трампом, а з іншого - він бачить небезпеку нинішньої ситуації, адже не хоче мати ворогів з іншого боку", - заявив Фукуяма.

Він назвав "дуже складним питанням", чи вдасться президенту України утримати цей баланс.

За словами Фукуями, дуже прикрим є той факт, що "одна людина вирішила перенести боротьбу з демократами на інший континент".

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"США має будувати міжнародну політику, спираючись на довгострокові національні інтереси, а не просто в пошуках того, хто може перемогти на наступних виборах", - підкреслив американський професор.