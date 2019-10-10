 14-годинний пресмарафон із Зеленським. ВIДЕО

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель

За підрахунками Офісу Президента, спілкування глави держави з пресою може тривати 10 годин. Акредитовано понад 300 журналістів. Представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну кожні пів години. Формуються групи за списком акредитації.