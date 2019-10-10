 14-годинний пресмарафон із Зеленським. ВIДЕО

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію заходу.
За підрахунками Офісу Президента, спілкування глави держави з пресою може тривати 10 годин. Акредитовано понад 300 журналістів. Представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну кожні пів години. Формуються групи за списком акредитації.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.
Готуйтеся, хлопчики і дівчатка...
Александр Онищенко 6 ч. · Новый формат общения президента с прессой- марафон. И первый блин не комом. Президент открыт, держит удар как может, отвечает на любые вопросы, от отношений с Путиным до кумовства в своем окружении. В любом случае, это не теплая ванна и не ручные журналисты с домашними заготовками - как это было при Порошенко. Поэтому смотреть марафон интересно и не скучно - ждешь сенсаций, новых поворотов, а не унылого армовира. И Зеленский не подвел- обещает к 1 ноября пять топ- посадок коррупционеров. Смотрим дальше...
Комуністи 70 років обіцяли і як гарно )))
А еще больше жаль украинский народ, они сами выбрали ЭТО.
Зе думає що кількість перейде у якість - це не допоможе йому сховати свої маніпуляції з законами України
насчет клеветы -вранья, так это к поросенко- ********, которое в интересах кремлядей все 5 лет врало и грабило украинцев, открывало новые офшоры, крышевало коррупцию, платило налоги в казну раши, торговало с оккупантом за спиной у украинцев и тд ))
все это будет доказано в суде над вором поросенко))
Зеленский: "..меня раньше еще никто не называл словом начинающимся на "Х" и заканчивающимся на "о"".. Зеля, о сколько тебе еще предстоит узнать о себе=) Бедняжка. И далось тебе это Бенино президенство