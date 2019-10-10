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Все про:Львівщина (966) Нацполіція (8326) Правоохоронні органи (230)

 Поліцейські на Львівщині підстрелили чоловіка, який кидався на них із сокирою

У Львівській області поліцейські застосували табельну зброю до зловмисника, який кидався на правоохоронців із сокирою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

9 жовтня, близько 17.25 на оперативну лінію 102 зателефонував житель одного сіл Самбірського району, який повідомив, що "зарізав власну матір". За словами заявника, поранена в будинку і, можливо, ще жива.

За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції. Одночасно поліцейські повідомили про поранену жінку медикам.

"Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок щоб надати жінці домедичну допомогу, проте на них накинувся з сокирою невідомий - як з'ясувалось згодом, 33-річний чоловік, котрий телефонував на оперативну лінію. Захищаючи своє життя, поліцейські прийняли рішення застосувати вогнепальну табельну зброю - здійснили попереджувальні постріли, після чого - постріли на ураження", - сказано в повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч1, ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські внаслідок нападу не постраждали. Зловмисник з діагнозом "вогнепальне поранення стегна" госпіталізований. Попередньо встановлено, що він тривалий час зловживає алкоголем. Факт завдання ним тілесних ушкоджень матері не підтвердився.

Проводиться досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153145
 
 
 Топ коментарі
 
Попереджувальні постріли- це тупізм. Ніде більше немає такого. Є загроза життю СП або інших громадян- стріляй на ураження.
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Ніде в світі нема, де мусора - такі ж самі бандити, під керивництвом армянського пахана безпредельщика. Не дивуйся, коли тебе на вулиці пристрелить мусор, а потім скажуть що ти кидався з топором. Це якщо пощастить. А так - заберуть тебе до катувальні і будуть вибивати показання. Подібне трапляється в Україні кожен день.
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Всі поліцаї живуть на вигаданих брехливих легендах. Підкинуті наркотики, зброю це стиль роботи сьогоднішніх поліцаїв. В поліції зібралося одне сміття, відброси суспільства.
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Попереджувальні постріли- це тупізм. Ніде більше немає такого. Є загроза життю СП або інших громадян- стріляй на ураження.
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Ніде в світі нема, де мусора - такі ж самі бандити, під керивництвом армянського пахана безпредельщика. Не дивуйся, коли тебе на вулиці пристрелить мусор, а потім скажуть що ти кидався з топором. Це якщо пощастить. А так - заберуть тебе до катувальні і будуть вибивати показання. Подібне трапляється в Україні кожен день.
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розкажи цей анекдот американським поліцейським...
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коли на поліцейського кидаються з сокирою,а він пригадує всі гріхи свого найвищого начальства і "виважує" -стріляти чи ні...)
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В большей части стран мира мусора - кровожадные садисты и убийцы, которых люди ненавидят и боятся.
Не считайте Европу, Штаты, Канаду и Австралию всем миром.
Нормальных стран вообще в мире три десятка, а остальные полторы сотни - это адское днище.
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Спочатку в стегно, а потім прЄдупрЄділ и все Поліцейські на Львівщині підстрелили чоловіка, який кидався на них із сокирою - Цензор.НЕТ 6905
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- Мужик, где взял топор?
- Где взял, где взял... Купил!
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Милиционер получит 2 месяца без права залога, как Пашинский?
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"Факт нападу на матір не підтвердився"...Факт виклику теж не є достовірним...Факт нападу з сокирою на камеру не зафіксований...Лишається один-єдиний факт - факт поранення копами чоловіка...І весія трохи дивна - сам як би викликав,сам не пустив...зліпили нашвидкоруч...
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як ти все правильно з дивана догадався..)))
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Всі поліцаї живуть на вигаданих брехливих легендах. Підкинуті наркотики, зброю це стиль роботи сьогоднішніх поліцаїв. В поліції зібралося одне сміття, відброси суспільства.
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Не розумію , чому поліціянти не зробили контрольний в голову .
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