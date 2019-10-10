 Поліцейські на Львівщині підстрелили чоловіка, який кидався на них із сокирою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

9 жовтня, близько 17.25 на оперативну лінію 102 зателефонував житель одного сіл Самбірського району, який повідомив, що "зарізав власну матір". За словами заявника, поранена в будинку і, можливо, ще жива.

За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції. Одночасно поліцейські повідомили про поранену жінку медикам.

"Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок щоб надати жінці домедичну допомогу, проте на них накинувся з сокирою невідомий - як з'ясувалось згодом, 33-річний чоловік, котрий телефонував на оперативну лінію. Захищаючи своє життя, поліцейські прийняли рішення застосувати вогнепальну табельну зброю - здійснили попереджувальні постріли, після чого - постріли на ураження", - сказано в повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч1, ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські внаслідок нападу не постраждали. Зловмисник з діагнозом "вогнепальне поранення стегна" госпіталізований. Попередньо встановлено, що він тривалий час зловживає алкоголем. Факт завдання ним тілесних ушкоджень матері не підтвердився.

Проводиться досудове розслідування.