 Водій маршрутки, який влаштував смертельну ДТП з вантажівкою в Запоріжжі, втік з лікарні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Аварія сталася поблизу спального мікрорайону міста. У мікроавтобусі, який врізався у фуру, було щонайменше 12 пасажирів. Удар був такої сили, що всю праву передню частину мікроавтобуса повністю зім’яло. Жінка, яка перебувала на сидінні біля входу, загинула.

Водій фури каже, що просто стояв біля узбіччя, коли відчув удар. Разом з іншими чоловік допомагав витягати постраждалих з маршрутного мікроавтобуса. Чому водій маршрутки не намагався загальмувати, не відомо. За попередніми даними, зауважень до стану чоловіка під час виходу на лінію не було.

"Він пройшов вранішній огляд пройшов, медичну перевірку. Тобто все за договором права експлуатації і виходу на лінію", - каже начальник Запорізького міського управління транспорту Олександр Власюк.

Одна із постраждалих каже, що фура рухалася, але дуже повільно. У момент зіткнення жінка сиділа позаду водія. Перед ударом вона встигла згрупуватися, проте все одно зазнала струсу мозку.

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"Постраждалі мають травми середньої важкості, були і з важкими. Травми голови, грудної клітки, кінцівок. Усі доставлені у лікарняні заклади", - каже лікарка швидкої Світлана Блоха.

З водієм мікроавтобуса поспілкуватися не вдалося. Чоловіка з переламаними кінцівками також доправили в лікарню, але він втік одразу після медичного огляду.

"У приймальному покої все запланували, призначили необхідні обстеження. Але часто буває, якщо людина у компрометуючому стані, то покидає відділення", - каже черговий травматолог Ігор Мамикін.

Нагадаємо, вчора в Запоріжжі через зіткнення маршрутки і вантажівки загинула одна людина, вісім - госпіталізували.

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