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 Водій маршрутки, який влаштував смертельну ДТП з вантажівкою в Запоріжжі, втік з лікарні

Водій маршрутки, який допустив зіткнення з вантажівкою в Запоріжжі, унаслідок чого загинула одна людина і 8 були госпіталізовані, втік з лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Аварія сталася поблизу спального мікрорайону міста. У мікроавтобусі, який врізався у фуру, було щонайменше 12 пасажирів. Удар був такої сили, що всю праву передню частину мікроавтобуса повністю зім’яло. Жінка, яка перебувала на сидінні біля входу, загинула.

Водій фури каже, що просто стояв біля узбіччя, коли відчув удар. Разом з іншими чоловік допомагав витягати постраждалих з маршрутного мікроавтобуса. Чому водій маршрутки не намагався загальмувати, не відомо. За попередніми даними, зауважень до стану чоловіка під час виходу на лінію не було.

"Він пройшов вранішній огляд пройшов, медичну перевірку. Тобто все за договором права експлуатації і виходу на лінію", - каже начальник Запорізького міського управління транспорту Олександр Власюк.

Одна із постраждалих каже, що фура рухалася, але дуже повільно. У момент зіткнення жінка сиділа позаду водія. Перед ударом вона встигла згрупуватися, проте все одно зазнала струсу мозку.

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"Постраждалі мають травми середньої важкості, були і з важкими. Травми голови, грудної клітки, кінцівок. Усі доставлені у лікарняні заклади", - каже лікарка швидкої Світлана Блоха.

З водієм мікроавтобуса поспілкуватися не вдалося. Чоловіка з переламаними кінцівками також доправили в лікарню, але він втік одразу після медичного огляду.

"У приймальному покої все запланували, призначили необхідні обстеження. Але часто буває, якщо людина у компрометуючому стані, то покидає відділення", - каже черговий травматолог Ігор Мамикін.

Нагадаємо, вчора в Запоріжжі через зіткнення маршрутки і вантажівки загинула одна людина, вісім - госпіталізували.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153143
 
 
 Топ коментарі
 
Сбежал с переломанными конечностями... Водитель маршрутки, устроивший смертельное ДТП с грузовиком в Запорожье, сбежал из больницы - Цензор.НЕТ 747
Может, уполз?
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крепкий здоровый сон еще никто не отменял...
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Водитель маршрутки отвлёкся т.к. решал формулу Штанмаера
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Сбежал с переломанными конечностями... Водитель маршрутки, устроивший смертельное ДТП с грузовиком в Запорожье, сбежал из больницы - Цензор.НЕТ 747
Может, уполз?
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Так ты не возражаешь что сваты потроха имперские россияшки,и что его внуки,которым достанется все украинское наследство деда, воспитываются в духе - засрашка вассал,а Украина и украинцы её рабы?А то ты явно поспешил сменить тему.
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Я курва цього не розумію . А ні снігу а ні дощу , видно все добре , якго хріна ????
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крепкий здоровый сон еще никто не отменял...
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І таке може бути ...як спіймають то розкаже може як то було
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Халло Цензор! Фура це довга підвода а тут йдеться за вантажівку! У якому ПТУ ви вчилися шановні редактори😕?
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Ну в принципе они правильно пишут.
Вантажівка - это шо угодно, Зил Бычок, например, или газель.
А фура - это общепринятое название седельного тягача с полуприцепом.
Если написать "врезался в вантажівку" - будет непонятно, шо за вантажівка,
Если написать "врезался в седельный тягач с полуприцепом" - то процентов 30 читателей вообще не поймут шо это такое.
А так всем всё понятно.
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Безопасность движения в движении. Для остановки на трасах должны быть карманы.
А под фурой должен быть бампер-отбойник что бы машины не засасывало аж под задний мост и не отрубывало людям головы
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