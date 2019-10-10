 Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я вважаю, що було б цілком доречно спробувати змусити іншу країну припинити бути корумпованою", - сказав Помпео.
Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що був присутній під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
идем дальше - аваков был в правительстве не порошенко. или порошенко был премьером?
Поэтому злопамятность Трампа тут вообще причем?
Не знаю насколько это законно.
Тут то же есть признаки коррупции.
Что такое коррупция это использование служебноого положения с целью получения личной выгоды.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3725232-avakov-nazval-trampa-opasnym-marhynalom
А насчёт Рошенки - я помню его встречи с Клинтоншей до выборов, где он публично высказывался в её поддержку. Первая ссылка в гугле:
https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2016/09/160920_ru_n_poroshenko_clinton
и подобных новостей за 2016-й год дофига и больше.
идем дальше - "обсудил ситуацию на донбасе" не означает "топил за клинтон" и это даже не "высказывал ей поддержку". Ищи еще подтверждение своих слов. я жду
а что значит "вел себя как будто она уже президент"?
це і було предметом торгів ?
Всі на соємайдан!!!!
ти справжній Д
українці ж пишуть па-рюзгє!
горіти тобі в пеклі, зюзя!
Я не дивуюся з Трампушки, але чому Моніці Зелінскі ще не пояснили, що "корупція" це приймати з усіх сторін в необмеженій кількості за державний рахунок
Имеется ввиду что деньги платились сыну как взятка папе.
Поэтому расследовать коррупцию должны американцы.
А гдевашидоказательства?
Как раз пидстав видеть в этом признаки коррупции больше чем достаточно.
То что это не расследуется бросает тень на США как главного борца с коррупцией потому что получается что сам сапожник как то без сапог.
Это все равно как сын Зеденского будет работать в Голивуде после школы виооператором с зарплатой 100 000 долларов в месяц.
А компания в которой он работает будет использовать музеи и храмы Украины как реквезит для сьемок и не платить в бюджет Украины не копейки.
Тут вы видите признаки?
Зраду в этом увидеть может только тот кто кормится с коррупции
По моему , Трамп "бежит впереди паровоза ",, почему он уже решил что Байден младший замешан в коррупции .? Где доказы ?? .
Факт коррупции сначала нужно установить , а уж потом расследовать . Но как раз этого и нет . Все дела против компании Злочевского закрыты самой же прокуратурой .В чём коррупция , непонятно .. ?! Нет обвинений , а коррупция есть .. Парадокс .
Я не исключаю что там не всё чисто , но сначала нужны улики тчк ,, потом остальное ..
Ну а по факту - видно просто нашёл себе щедрого хозяина .