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Все про:Зеленський (3110) корупція (2600) США (5616) Трамп (2129) Помпео (147)

 Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео

Глава Держдепу Майк Помпео заявив, що прохання президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського розслідувати корупцію було "цілком доречним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що було б цілком доречно спробувати змусити іншу країну припинити бути корумпованою", - сказав Помпео.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що був присутній під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Читайте: Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

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Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153140
 
 
 Топ коментарі
 
В общих интересах и Штатов и Украины вскрыть эту коррупционную схему
Зраду в этом увидеть может только тот кто кормится с коррупции
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Коррупция это когда Лолита Мальдивская платит из украинского бюдета деньги иностранцам, что бы они его хвалили.
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"Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной" ага. в собственных интересах. трамп же не заставлял расследовать дела коломойского. Он сосредоточился на своем противнике в политике. в общем - очередная зеленая моча для американских зебилов
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"Я считаю, что было бы вполне уместно попытаться заставить другую страну перестать быть коррумпированной" ага. в собственных интересах. трамп же не заставлял расследовать дела коломойского. Он сосредоточился на своем противнике в политике. в общем - очередная зеленая моча для американских зебилов
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Пеца в своё время жидко обосрался, когда открыто топил за Клинтоншу во время выборов, называя Трампа "опасным маргиналом". А Трамп крайне злопамятен, он ничего никогда не забывает. Поэтому Украина сейчас - это как яйца между молотом и наковальней. И давить будут со всех сторон - Трамп против Байдена, а демократы против Трампа. Ну а пуйло в этой истории сидит себе и злорадно потирает ручонки
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О. может ты приведешь пример своих слов "петя.... открыто топил за Клинтоншу во время выборов, называя Трампа "опасным маргиналом""?
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"опасным маргиналом" Трампа называл Аваков. После победы Трампа на выборах удалил пост, но лучше бы он этого не делал. Как-то суетливо получилось. Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 8684 Но Аваков же министр в правительстве Порошенко. Ну а деятельность Сережи Лещенко вообще выше всяких похвал. После такого вмешательства в политическую жизнь США глупо не ждать ответки.
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т.е. все тапки аваков а не петя. уже хорошо.
идем дальше - аваков был в правительстве не порошенко. или порошенко был премьером?
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Кажись эти два деятеля и при новой власти на коне.
Поэтому злопамятность Трампа тут вообще причем?
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у Трампа не злопамятность, а борьба с конкурентом. Причем законными методами. Он требует открытого расследования. Ему интересно, за что был уволен Шокин, почему в него стреляли и т.д.
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бред. мало ли кому что интересно в отношении граждан другой страны. есть материал на байдена? пусть расследует у себя в штатах.
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они и будут расследовать в Штатах. Но материал просят предоставить из Украины. Байден же не просто турист. Он был вице-президентом! Это лицо США. Если вице-президент сидит и рассказывает на весь мир как по мановению его пальца в Украине уволили прокурора, это не украшает США.
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а теперь ты давай подтверждение своих домыслов про "они и будут расследовать в Штатах. Но материал просят предоставить из Украины. " я жду
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Он использует должность президента для борьбы с конкурентом.
Не знаю насколько это законно.
Тут то же есть признаки коррупции.
Что такое коррупция это использование служебноого положения с целью получения личной выгоды.
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погуглил, так говорил действительно не сам Пеца, но его верный пёсик - Авакян.

https://korrespondent.net/ukraine/politics/3725232-avakov-nazval-trampa-opasnym-marhynalom

А насчёт Рошенки - я помню его встречи с Клинтоншей до выборов, где он публично высказывался в её поддержку. Первая ссылка в гугле:

https://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2016/09/160920_ru_n_poroshenko_clinton
и подобных новостей за 2016-й год дофига и больше.
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т.е. ты спиз..ел... я так и думал. а теперь авакян чей верный песик?
идем дальше - "обсудил ситуацию на донбасе" не означает "топил за клинтон" и это даже не "высказывал ей поддержку". Ищи еще подтверждение своих слов. я жду
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Порошенко нужно было подождать исхода выборов. Он совершил ошибку, встретившись с Клинтон до выборов. При этом он вел себя так, как будто она уже президент. Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 8187
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это ты из себя геополитика строишь? порох был в штатах и встречался там с разными людьми. в том числе и с клинтон. в чем проблема? трамп до выборов небыл политиком с какого перепугу с ним надо было встречаться?

а что значит "вел себя как будто она уже президент"?
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ну, там было такое заявление сделано: "мы рассчитываем на вашу поддержку", и все такое. Рановато было о поддержке договариваться.
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точно такие же слова порох говорил маккейну. и что?
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Царствие Небесное. Около Пороха не только солдаты падают...
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а військову допомогу нам не надали, так, я розумію ?
це і було предметом торгів ?
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Навіщо військова допомога коли нада пірістать стрілять?
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вважаю, зеля своїми мирними звитягами заводить країну в тупік.
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Да это наезд на пять лет рішучих реформ! США продались путену! Просьба Трампа к Зеленскому расследовать коррупцию была вполне уместной, - Помпео - Цензор.НЕТ 9067
Всі на соємайдан!!!!
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Паникер, я и не собирался идти на ваш "гороховый майдан" в это воскресенье Просьба Трампа к Зеленскому расследовать коррупцию была вполне уместной, - Помпео - Цензор.НЕТ 6497.
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та ну кто бы сомневался, что ты своих хозяев из мацквы с цветами ждёшь.
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Забрехались все, от ЕС до Штатов. Лишнее подтверждение, что Украина никому не нужна, кроме украинцев.
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ну, ця кацапська теза вже всім мізки проїла
ти справжній Д
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гундям как ты этого не понять, они не украинцы.
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ти настільки кацап, що навіть не здатен оцінити де гугл, а де - ні
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та и украинцам как-то не очень. главное - безвиз! Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 7275
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дякуємо видатному політичному діячу ********** за ганьбу!
горіти тобі в пеклі, зюзя!
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Лише два запитання - Що таке взагалі "корупція" і чи може бути бути застосоване це поняття до дій приватної фірми, працівники якої не являються державними службовцями?
Я не дивуюся з Трампушки, але чому Моніці Зелінскі ще не пояснили, що "корупція" це приймати з усіх сторін в необмеженій кількості за державний рахунок
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Коррупция это когда Лолита Мальдивская платит из украинского бюдета деньги иностранцам, что бы они его хвалили.
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Я тобі поставив лайк і тепер ти також будеш корупціонером 😃
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Байден тогда занимал государственную должность в США.
Имеется ввиду что деньги платились сыну как взятка папе.
Поэтому расследовать коррупцию должны американцы.
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Все це лише еротичні фантазії Трампушки... Син Байдена займав посаду в приватній фірмі, в якій отримував заробітню платню як її працівник, а не як державний службовець. Тобто підстав вбачати в цьому ознаки корупції жодних немає. А твердження Трампушки, що це був "хабар для Байдена старшого" взагалі не влазить в жодні ворота, якщо поглянути на його декларацію про прибутки
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Ну в принципе понятно.
А гдевашидоказательства?
Как раз пидстав видеть в этом признаки коррупции больше чем достаточно.
То что это не расследуется бросает тень на США как главного борца с коррупцией потому что получается что сам сапожник как то без сапог.
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Власне, що в даній ситуації жодних підстав вбачати ознаки корупції немає. Достатньо погуглити тему "Корупція" . А всі заяви Трампушки це дитяче лепотіння. З таким же успіхом можна було б звинуватити його батька у згвалтуванні в нетверезому стані його матері в особливо збоченій формі та примушенні її до відмови про штучне переривання вагітності . А самого Трампушку притягнути до кримінальної відповідальності за приховування злочину 😃
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Чушь.
Это все равно как сын Зеденского будет работать в Голивуде после школы виооператором с зарплатой 100 000 долларов в месяц.
А компания в которой он работает будет использовать музеи и храмы Украины как реквезит для сьемок и не платить в бюджет Украины не копейки.
Тут вы видите признаки?
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В общих интересах и Штатов и Украины вскрыть эту коррупционную схему
Зраду в этом увидеть может только тот кто кормится с коррупции
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Было бы уместно создавать совместные следственные группы по таким серьезным делам,как коррупция в международной помощи и кредитах.Слишком уж много развелось международного ворья.
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Расследовать коррупцию - святое дело .. Но вопрос в том - а была ли коррупция . ?? Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 1674 .
По моему , Трамп "бежит впереди паровоза ",, почему он уже решил что Байден младший замешан в коррупции .? Где доказы ?? .
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доказательства не обязательны. главное - макнуть в грязь оппонента.
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Да я понимаю . Но ведь при этом Трамп и сам выглядит идиотом . Он разве украинский прокурор или следователь . ? С какой стати он уже определил что то коррупция ? Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 1240 .
Факт коррупции сначала нужно установить , а уж потом расследовать . Но как раз этого и нет . Все дела против компании Злочевского закрыты самой же прокуратурой .В чём коррупция , непонятно .. ?! Нет обвинений , а коррупция есть Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 8215 .. Парадокс .
Я не исключаю что там не всё чисто , но сначала нужны улики тчк ,, потом остальное ..
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Так в тому і вся петрушка, що ознак "корупції" в діях Байдена старшого, як такої - немає.
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Следствие и сенатская комиссия покажут, что было уместно, а что нет.
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Теперь все надолго запомнят петины коррупционные схемы, никто не не захочет в них путаться. Даже с благими намерениями...
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складывается впечатление, что ты когда-то выпил литр водки и рошенкой отравился.
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кому про шо, а удмурду про самое святое.. про ВОДКУ
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та знаю, что тебе, буряту, бояра ближе к сердцу.
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До выборов Игорёк был почти 100 % -тным порохоботом . А потом вдруг резко позеленел . Наверное зелёнки литр выпил Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 476 ..

Ну а по факту - видно просто нашёл себе щедрого хозяина .
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Байден не просто гражданин США. Он был вице-президентом. Даже если бы он был обычным гражданином США и нарушал законы другой страны его следовало бы привлечь за дискредитацию США. Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 1629
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когда это Хантер Байден успел побывать вице-президентом США? и что конкретно он нарушил?
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речь идет о Джо Байдене, но и деятельность Хантера конечно тоже будут расследовать
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а какие законы Украины нарушил Джо Байден? Прохання Трампа до Зеленського розслідувати корупцію було цілком доречним, - Помпео - Цензор.НЕТ 6277
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сына-наркомана в совет директоров посадил. Этого недостаточно? Интересно, сколько Хантеру платили и что он делал.
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Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
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ну, это заявление Арьева. Пусть докажет. Вообще, как все выводилось давно известно. Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка нет там Квартала
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нет. теперь это официальные данные от НБУ и я очень сомневаюсь что счета квартала там оказались просто так. есть реальные платежи есть корреспонденция...
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Мародёра даже не просили.. Понимали, что бесполезно просить лидера коррупции о борьбе самого с собою
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