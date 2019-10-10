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Все про:Зеленський (3110) США (5616) Пенс (74)

 Пенс не проти оприлюднення стенограм власних розмов із Зеленським

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що він не проти публікації стенограм своїх телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це повідомляє Politico.

"Я не заперечую проти цього. І ми зараз обговорюємо це з юрисконсультом Білого дому", - сказав він журналістам під час поїздки в штат Айова.

Видання зазначає, що Пенс уникає прямої відповіді на питання, чи знав він про будь-які дії з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа, спрямовані на те, щоб змусити Україну провести розслідування проти сім'ї Байденів.

"Скажімо дуже чітко, що президент Зеленський сказав, що тиску не було… І чітке прочитання стенограми показує, що в розмові Трампа з президентом Зеленським не було жодної "послуги за послугу", - цитує видання слова Пенса.

Також читайте: Трамп назвав "жалюгідним" заклик Байдена до імпічменту

Раніше демократи-глави трьох комітетів Палати представників США запросили у віцепрезидента Майка Пенса документи, що стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також дзвінка американського лідера Дональда Трампа українському колезі.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування стосовно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153138
 
 
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"давление" это не "услуга за услугу". давление это как раз просто "ты мне сделай"
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Зе сказав що тиску не було, бо тиск відчувається і надалі.
Що він мав сказати - мене змусили ?
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цікаво кем моника станет после обнародования ещё одной стенограммы
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