 "Бізнес-як-завжди" з РФ несумісний із прагненням до миру в Україні, - євродепутат Міксер

Про це заявив депутат Європарламенту, ексміністр оборони Естонії Свен Міксер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Усі зусилля для підтримки порядку денного реформ, які впроваджує Україна, а також прагнення до стійкого миру мають вітатися. Та лише миру для цього недостатньо. Ми не маємо забувати, що суверенітет та територіальна цілісність України продовжують порушуватися", - наголосив політик на пленарному засіданні Європарламенту.
Він висловив згоду з Високим представником ЄС у необхідності дотримуватися заходів, запроваджених стосовно Росії після початку агресії проти України та незаконної анексії Криму - доки РФ не буде повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання.
"Переконаний, що наші зусилля в досягненні стійкого миру в Україні не мають скеровуватися бажаннями повернути за будь-яку ціну "бізнес-як-завжди" з Росією або "втомою" від України в наших столицях. Натомість ця мета має досягатися дуже потужними зобов’язаннями, які мають забезпечити, щоб хибні дії агресора були виправлені та щоб суверенітет і територіальна цілісність України, як і її правомірні прагнення, поважалися всіма", - резюмував Свен Міксер.
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
така вона, бидло-еліта...
Можна одразу здогадатись, що переважить.