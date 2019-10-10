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Все про:КС (380) недоторканність (461) Разумков Дмитро (233)

 Навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду оскаржувати скасування недоторканності, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що народні депутати не будуть звертатися до Конституційного Суду з приводу скасування недоторканності.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Мені важко сказати про всіх народних депутатів. Сподіваюся, навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду з такою пропозицією. Виборці і громадяни їх не зрозуміють. Я не знаю, що має статися, щоб хтось зважився на такий крок", - зазначив голова парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153133
 
 
 Топ коментарі
 
Сміливців не буде. Сміливцям недоторканість не потрібна. А ось звернення зграї шакалів буде. Це їхній метод - бути сміливими у зграї і боятися власного хвоста наодинці. Але суть не в тім. Закон, прийнятий зеленим принтером, як і все, прийняте ними потребує перегляду професійними і досвідченими юристами з конституційного права при майбутній ревізії їхньої діяльності у парламенті та інших органах, як повних профанів у державному будівництві.
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будущая люстрация, в отличии от предыдущей, будет осуществляться путем развешивания на фонарях
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Слугам народа и их предводителям следовало б задумываться о смельчиках, которые прошли войну и осмелятся выбросить этих прокремлевских клоунов с Украины.
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Ну разве что из петиной солидарности или из его друзей жопоблоковских. Из других фракций вряд-ли.
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Опять про Петю? Маниакальный сидром дорвавшихся до власти аферистов.
Все в чем зеля обвинил Порошенко можно смело применить к зеленскому и его поплечникам.
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Сміливців не буде. Сміливцям недоторканість не потрібна. А ось звернення зграї шакалів буде. Це їхній метод - бути сміливими у зграї і боятися власного хвоста наодинці. Але суть не в тім. Закон, прийнятий зеленим принтером, як і все, прийняте ними потребує перегляду професійними і досвідченими юристами з конституційного права при майбутній ревізії їхньої діяльності у парламенті та інших органах, як повних профанів у державному будівництві.
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будущая люстрация, в отличии от предыдущей, будет осуществляться путем развешивания на фонарях
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"Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности"
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Слугам народа и их предводителям следовало б задумываться о смельчиках, которые прошли войну и осмелятся выбросить этих прокремлевских клоунов с Украины.
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Ой снова пиариться на законе о неприкосновенности,такой дешевый и убогий пиар.
Это закон о неприкосновенности такая же мыльная опера, как и закон об импичменте.
В дух словах- чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Аферисты.
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Смельчаков не будет, а вот звизданутые петики вполне могут быть.
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А зачем им это В кпк то депутатскую неприкосновенность оставили
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а чого звертатись? виж її самі і відмінили у п'ятницю, коли прийняли закон про неможливість починати розслідування проти депутатів без рішення ВР.... - це той самий закон про недоторканність, тільки назва помінялась.
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Хотел написать практически тоже самое Только зебилы думают , что отменили неприкосновенность , а по факту ее в кпк оставили Без согласия рады никого из депутатов привлечь нельзя , что и раньше было К власти пришли шулеры по сравнению с которыми даже овощ любитель
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Борьба с Петей у зеленой поросли прихлебаев привращается из охоты на ведьм в борьбу с ветряными мельницами и начинает вызывать недоумение. Сколько можно применять этот прием, сейчас у вас власть вы назначены народам привести страну к нормальному миру, а не капитуляции, к экономическому успеху. А все эти ёрзания в власи больше похожи на пинание ногами дохлого льва: гонару много, а току мало.
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