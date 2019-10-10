 Навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду оскаржувати скасування недоторканності, - Разумков

Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Мені важко сказати про всіх народних депутатів. Сподіваюся, навряд чи будуть сміливці, які підуть до Конституційного Суду з такою пропозицією. Виборці і громадяни їх не зрозуміють. Я не знаю, що має статися, щоб хтось зважився на такий крок", - зазначив голова парламенту.
Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року.
Все в чем зеля обвинил Порошенко можно смело применить к зеленскому и его поплечникам.
Это закон о неприкосновенности такая же мыльная опера, как и закон об импичменте.
В дух словах- чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Аферисты.