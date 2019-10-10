 Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте

Про це на пленарному засіданні Європарламенту під час обговорення політичної ситуації в Україні заявила депутатка від Латвії Сандра Калнієте, що представляє групу Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є сумніви, що ця угода зможе просунути вперед пошук мирного рішення. Поки що єдина сторона, яка отримує перемогу, від цієї формули, це Росія. Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує РФ, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО. Тож зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, які можуть дестабілізувати суспільство. Але така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє", - зазначила Калнієте.

Вона зауважила, що у ситуації на сході України та в поведінці Росії майже нічого не змінилося з 2016 року, коли вперше була запропонована "формула Штайнмаєра".

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"Зараз для всіх нас важливо пильнувати за розвитком подій в Україні, і подбати, щоб проблема Донбасу та анексії Криму не зникла з міжнародного порядку денного", - додала євродепутатка.