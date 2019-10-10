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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (423) Формула Штайнмаєра (114) Калнієте Сандра (1)

 Єдина сторона, яка отримує перемогу, від "формули Штайнмаєра", це Росія, - євродепутатка Калнієте

"Формула Штайнмаєра" викликає в українському суспільстві глибокі сумніви і протести, але саме така внутрішня дестабілізація відповідає інтересам Росії.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту під час обговорення політичної ситуації в Україні заявила депутатка від Латвії Сандра Калнієте, що представляє групу Європейської народної партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є сумніви, що ця угода зможе просунути вперед пошук мирного рішення. Поки що єдина сторона, яка отримує перемогу, від цієї формули, це Росія. Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, і таким чином сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує РФ, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО. Тож зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, які можуть дестабілізувати суспільство. Але така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє", - зазначила Калнієте.

Вона зауважила, що у ситуації на сході України та в поведінці Росії майже нічого не змінилося з 2016 року, коли вперше була запропонована "формула Штайнмаєра".

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"Зараз для всіх нас важливо пильнувати за розвитком подій в Україні, і подбати, щоб проблема Донбасу та анексії Криму не зникла з міжнародного порядку денного", - додала євродепутатка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153132
 
   
 Топ коментарі
 
це всім ясно,тільки не ЗЕбілам
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Пока что зелики с удовольствием в это дерьмо закапываются еще глубже,а не разгребают. И пупс как раз богдан. Не тырь его торгвую марку.
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На що й працює Зєбєня. Не щадячи рейтингу свого.
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Украине нужны предсказуемые государства на Востоке своей страны. С ДКР (Донской Казачьей Республикой), ККР (Кубанской Казачьей Республикой), Калмыкией и Татарстаном можно будет выстраивать долгосрочные взаимоотношения на принцыпах взаимоуважения и выдачи Трибуналу русского быдла
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Сибирская украинская республика и Тихоокеанская демократичекая республика вобще могут быть частями украинского мира.
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Казаки из ДКР и ККР под командованием Козицына уже "выстраивают долгосрочные взаимоотношения" в ДНР и ЛНР. Только вы почему то эти недовольны.
Татары из Татарстана уже заселяются в Крыму. Но вы опять недовольны.
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Это не казаки, а ряженные русские. Настоящие казаки поучаствуют в разделе недоимпереи
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Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия...так включите в эту формулу и оккупированный Крым,тогда всё выровняется.
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Мир всё таки будет, но без капитуляции Украины, дипломаты должны постараться.
Каждый день гибнет цвет украинской нации, бесконечно это не может продолжаться.
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