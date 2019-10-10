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Все про:ВР (5881) Разумков Дмитро (233)

 Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, до звичайного режиму роботи парламент перейде, коли розглянуть всі законопроєкти, які 29 серпня визначив як невідкладні президент України Володимир Зеленський.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Його попросили прокоментувати прохання прем'єр-міністра України Олексія Гончарука "уповільнити" турборежим "і бути більш прогнозованим".

"Ми обов’язково дослухаємося. Думаю, що це була хороша пропозиція від Уряду. І Верховна Рада скористається цією порадою. Ми й самі говоримо про те, що у нас є пакет першочергових законопроєктів, які були визначені Президентом як невідкладні ще 29 серпня. Майже весь перелік питань ми опрацювали. Нам залишилося небагато з цього пакету. А далі перейдемо до звичайного режиму роботи", - сказав Разумков.

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Він висловив сподівання, що законопроєкти, які будуть пропонуватися в подальшому, будуть якісними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153131
 
   
 Топ коментарі
 
вообще дебильная практика. "давайте примем законы быстро а потом если что внесем изменения". а зачем? а нельзя вначале проработать закон а потом принимать и уже не изменять его? для чего этот "вал по плану" (кто из совка должен помнить что это такое)?
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когда Зеленский сбежит с Украины в Ростов, нужно будет одним указом отменить всю ту хуету что при нём напринимали зелибобики
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депитуты "Слуга урода" пишут законопроекты..
Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 7078
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(c)
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вообще дебильная практика. "давайте примем законы быстро а потом если что внесем изменения". а зачем? а нельзя вначале проработать закон а потом принимать и уже не изменять его? для чего этот "вал по плану" (кто из совка должен помнить что это такое)?
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Ага, "турборежим", как же.
RUNAWAY Diesel !
В youtube полно видео на эту тему. Например, вот (одно из моих любимых):
Runaway diesel

Вот еще
Дизель в разнос

Лечится перекрытием доступа кислорода дизелю, то есть денег для Квартала. Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 4952
Если вовремя не перекрыть, то рванет, что дизель, что Квартал.
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нельзя . если прорабатывать и обсуждать перед принятием то может даже и для трускавецких в мозгах . что то начнёт появляться поэтому и нужен вал на опережение .
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Скажений принтер закінчиться коли слуги вичерпають всі проекти законів розроблені папірєдніками.
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последнее предложение особенно доставило. т.е. выходит, что даже спикер сам признает, что до настоящего времени работали в режиме "косо-криво, лишь бы живо"? вот ЗАЧЕМ было нужно НЕОТЛОЖНЫЕ законы принимать некачественными? они же либо работать не будут, либо вред принесут. идиоты у власти! а тип государства, который они строят - идиократия.
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Хочуть почати "с чистого листа" і поставити з ніг на голову. Це колорадські жуки.
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закон о крепостном праве будут рассматривать?
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а Киве разрешат дрочить на трибуне или придется как прежде прятаться ? Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 8618
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Закон один для всех, или всем-можно , или всем-нельзя
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ну не совсем так . для депутатов он один а для обычных людей другой
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когда Зеленский сбежит с Украины в Ростов, нужно будет одним указом отменить всю ту ***** что при нём напринимали зелибобики
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депитуты "Слуга урода" пишут законопроекты..

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Прийдет время собирать камни,и тогда спросят ну и сделал этот режим.
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Как только закондательно закрепят Украину за Коломойским, так зеленые мудели и отдохнут.
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"Спешка нужна только в двух случаях - при ловле блох и при поносе". Чим стражадєте ви з бубочкою?
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