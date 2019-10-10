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 Політика України, Суспільство
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Все про:Правоохоронні органи (230) СБУ (4793) Баканов Іван (63)

 Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ

9 жовтня новий Голова Служби безпеки України Іван Баканов провів робочу зустріч із послами та керівництвом дипломатичних місій країн "великої сімки" - Франції, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Японії, а також керівниками представництва ЄС в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також була проведена зустріч з керівництвом Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору громадянської безпеки України (КМЕС).

Під час зустрічей Голова СБУ презентував концепцію, що лежить в основі програми реформування СБ України, а також розповів про зміни, яких планується досягти в результаті її імплементації.

Окрім цього, він поінформував присутніх про новий Закон "Про Службу безпеки України", що незабаром буде переданий на розгляд до Верховної Ради України, і те, яким чином він сприятиме покращенню наявної законодавчої бази і нагляду за діяльністю Служби.

Баканов зазначив, що в результаті реформи Служба здобуде довіру українського суспільства, а також стане йому підзвітною. Це означає припинення рудиментарної практики політичної заангажованості та корупції, натомість же головним завданням буде виключно протидія загрозам державній безпеці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов

У продовження заходу Баканов пояснив, що це буде досягнуто шляхом переорієнтування пріоритетів та особового складу на протистояння загрозам національній безпеці, що динамічно змінюються та стають дедалі складнішими.

Він наголосив, що СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю службу, що захищатиме українців та керуватиметься чіткими моральними принципами і цінностями.

"Український народ має запит на чесність та підзвітність влади та її інституцій, тож СБ України може стати в авангарді цієї нової ери. Раніше більшість українців відчували, що державні органи працюють лише в інтересах заможних і впливових кіл, тож більша частина суспільства почувала себе недостатньо захищеною та знехтуваною. Саме це ми хочемо змінити. Ми розповідаємо про свої цінності, а також кроки з реалізації реформи, адже вбачаємо у цьому шлях до поглиблення довіри та покращення розуміння роботи, яку ми виконуємо. Застаріла система СБУ не відповідає сучасній українській демократії, яку будує Президент України", – зазначив Баканов.

Голова Служби висловив переконання, що чітко визначені завдання та компетенція, демілітаризація підрозділів, а також посилений громадський контроль стануть початком програми реформ та дозволять її запустити ще до ухвалення нового закону. Водночас, це стане першим етапом до впровадження нової гнучкої структури, що призведе до скорочення чисельності особового складу, а також покращення умов роботи та підготовки діючих і нових співробітників Служби.

Баканов попросив у міжнародної спільноти терпіння, адже складні реформи не здійснюють швидко, а також підтримки для української спецслужби на її шляху до статусу надійного партнера в системі міжнародної безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153129
 
   
 Топ коментарі
 
Вчора вже отримали довіру, Зєбєня спалив кантору сказав, що всі прослуховують!
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на днях по дискавери смотрел "золотую лихорадку". кто не в теме - цикл передач (уже 10 сезонов) как на аляске добывают золото в режиме реал-тайм. т.е. реальные люди вкладывают деньги, собирают бригаду, покупают оборудование и добывают золото.
так вот. 8 или 9 сезон. У одной компании все идет хорошо. есть грамотный бригадир который прошел путь от экскаваторщика до начальника. люди вменяемые, владелец доволен. все работает. иногда ломается оборудование, иногда какие то терки с владельцем земли но в целом прииск работает хорошо и обьемы добытого золота растут. И тут у бригадира заболевает мама и он вынужден уехать. Вместо него по знакомству владелец берет молодого энергичного "менеджера". который своей бездумной деятельностью за два месяца развалил все. развалил именно тем что предлагал и внедрял бездумные инициативы. Когда вернулся старый бригадир (его об это просила вся бригада старателей) он был в шоке. Как за два месяца развалить успешное работающее предприятие просто своими идеями "все изменить" и "все не так как раньше".
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Вчора вже отримали довіру, Зєбєня спалив кантору сказав, що всі прослуховують!
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Вообще-то прослушивать можно по уголовным и оперативным делам по конкретным людям. Значит все объекты прослушки под угрозой криминальной ответственности, если докажут их вину. А пока не доказали - это материалы сугубо конфиденциальные и не должны выходить за рамки оперативно-следственной группы. Баканов нарушает закон, если передает эти сводки третьим лицам, даже если это президент. А если президенту и дали почитать, то он должен молчать в тряпочку.
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Що тут коментувати ? Дружбанчик Зєлєнского з 95 кварталу ,який дупля не нарізає з діяльності спецслужб,зібрався щось там реформувати.Воно зможе тільки розвалити і знищити.
Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ - Цензор.НЕТ 7624
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шо то у зебилов в голове не так - ну если они сначала кому то ,а не украинскому обществу, показывают свои планы
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"Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов.."
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А тепер вони працюють в інтересах Ігарёши Д, До речі, а що означає "Д"? Часом не те що я думаю? Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ - Цензор.НЕТ 5757
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на днях по дискавери смотрел "золотую лихорадку". кто не в теме - цикл передач (уже 10 сезонов) как на аляске добывают золото в режиме реал-тайм. т.е. реальные люди вкладывают деньги, собирают бригаду, покупают оборудование и добывают золото.
так вот. 8 или 9 сезон. У одной компании все идет хорошо. есть грамотный бригадир который прошел путь от экскаваторщика до начальника. люди вменяемые, владелец доволен. все работает. иногда ломается оборудование, иногда какие то терки с владельцем земли но в целом прииск работает хорошо и обьемы добытого золота растут. И тут у бригадира заболевает мама и он вынужден уехать. Вместо него по знакомству владелец берет молодого энергичного "менеджера". который своей бездумной деятельностью за два месяца развалил все. развалил именно тем что предлагал и внедрял бездумные инициативы. Когда вернулся старый бригадир (его об это просила вся бригада старателей) он был в шоке. Как за два месяца развалить успешное работающее предприятие просто своими идеями "все изменить" и "все не так как раньше".
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ты бы лучше обраитл внимание, что даже на Аляске можно покупть землю, а у нас такие как ты до сих пор не разрешают.
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я тебе открою страшную тайну. и у нас можно покупать землю не сельхоз.назначения.
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у нас никакую землю покупать нельзя, потмоу что нет РЫНКА земли.
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ты идиот? в Украине давно существует право купить землю не сельхоз.назначения. "рынок земли" касается именно земель сельхоз.назначения.
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баран, даже твой дом стоит не на твоей земле.
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баран ты. потому что мой многоэтажный дом мне не принадлежит. А вот документы на землю на которой у меня стоит моя дача у меня есть и это земля именно моя. точно также и с частными домами. рот закрой если не в теме.
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любой дом и любое здание стоят на земле не принадлежащей собтвенику. Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ - Цензор.НЕТ 2324
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ты точно в Украине живешь? я тебе повторяю - у меня документы на владение землей есть. на ознакомься дятел

https://megamakler.com.ua/articles/etapy-pokupki-zemelnogo-uchastka-ot-vybora-do-sdelki/
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ты барана в квадрате. Владеь это не значит иметь в собсвености.Ты не можешь продпть эту землю.
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идиот сцк. я и купить и продать могу. я уже это делал!
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шо ты дедал, если сам сказал что у тебя нет земли! Даже дом общественный Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ - Цензор.НЕТ 9280
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Блть я так и знал что у тебя мозг размером с грецкий орех

"А вот документы на землю на которой у меня стоит моя дача у меня есть и это земля именно моя. точно также и с частными домами"
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Дача это подачка для нищих, от тех у кого есть офшоры.
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я понял. у тебя и дачи нет
ты нищеброд...
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у меня 5 га паев в аренде. Не могу продать из за порхоботов как ты. Спасибо Зеле, он скоро это сломает.
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А ха ха ха ха..... "5 га в аренде"
на сколько лет ты их отдал лешенец? на 20? 30? срок аренды уже истек? пока не истечет хер ты что то продашь. тебя опять нае..ли
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каждый год продлеваю договор, жду когда порохоботы сдохнут.
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так у тебя земля сельхоз.назначения. о чем я тебе и сказал сразу
но до тебя не доходит. ты типичный зебуин
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другой земли не бывает, только пустыня в Изралие который ты ставишь всем в пример.
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А ха ха ха ха. сцк какое же ты дремучее. "не бывает". блин... и это пытается пучить из себя непонятно что.. я трачу время на невежу и откровенного дебила... нахер
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Точно? А куди поділись землі для забудови? Обороти, транспорту, водного фонду??? Невігластво Зебілів іноді навіть вражає..
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Я теж, але найбільші вороги зняття мораторію це Зебіли і свідки сєкти Юлі. Ти якийсь унікальний...
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Літінант-рехворматор всесвітнього машштабу.
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//"Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна//"

Очередной лозунг!
Смешно!
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Можно форму поменять на более веселую, здание на Владимирской перекрасить! Уроки танцев начать в ведомстве!!! Или просто разогнать!!! Зачем нам Секретная Полиция??? Кругом же друзья???!!!
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Чесними можуть бути лише патріоти країни, а не своєї кишені, чи навіть сім'ї, якщо на них можуть впливати їхні шестирічні сини. Але такі Баканову вочевидь не потрібні. Бо патріоти справді служитимуть лише інтересам країни.
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Подарки показал которыми он со святым цуркисом обменялся?
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