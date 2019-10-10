 ПАРЄ закликає низку країн, зокрема США і Білорусь, негайно скасувати смертну кару

Відповідну заяву оприлюднив комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Звернення приурочене до 17-го Всесвітнього дня проти смертної кари, який відзначається сьогодні, 10 жовтня.

"Комітет закликає такі країни, як США, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, а також Білорусь і Палестинська автономія, запровадити мораторій на смертну кару та негайно скасувати її на законодавчому рівні", - заявили у ПАРЄ.

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В асамблеї нагадали, що у 2018 році у 50 країнах на страту засудили щонайменше 19 тис. осіб, 690 вироків було виконано.

Зазначимо, Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.