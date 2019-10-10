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Все про:Білорусь (850) ПАРЄ (615) смертна кара (26) США (5616)

 ПАРЄ закликає низку країн, зокрема США і Білорусь, негайно скасувати смертну кару

У Парламентській асамблеї Ради Європи звернулися із закликом до низки країн відмовитися від застосування смертної кари.

Відповідну заяву оприлюднив комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Звернення приурочене до 17-го Всесвітнього дня проти смертної кари, який відзначається сьогодні, 10 жовтня.

"Комітет закликає такі країни, як США, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, а також Білорусь і Палестинська автономія, запровадити мораторій на смертну кару та негайно скасувати її на законодавчому рівні", - заявили у ПАРЄ.

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В асамблеї нагадали, що у 2018 році у 50 країнах на страту засудили щонайменше 19 тис. осіб, 690 вироків було виконано.

Зазначимо, Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153127
 
 
 Топ коментарі
 
Нвдо послать импотентов ПАСЕ и вводить смертную казнь.
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краще би занепокоїлись тим, що рашка вбиває тисячами безневинних людей.
ублюдки європейські.... спонсори вбивці.
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Нвдо послать импотентов ПАСЕ и вводить смертную казнь.
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В США смертную казнь используют для сделки с подозреваемым, когда он колется на пожизненное.
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На ПАСЕ всем уже насрать,когда увидели что им нужны только деньги страны-терориста
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краще би занепокоїлись тим, що рашка вбиває тисячами безневинних людей.
ублюдки європейські.... спонсори вбивці.
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США не член ПАСЕ, остолопы. Тут каждый штат сам принимает решение. И хоть в моём штате смертной казни и нет- но если они будет в вопроснике- то я проголосую за.
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Япония, Израиль, Иордания... тоже не члены ПАСЕ.
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Да- поэтому они всего лишь призывают. Но похоже- что эта ПАСЕ знает о США не больше вашего. Не нужно всех мерить по себе- это выглядит глупо. Я могу примерно объяснить- что я думаю об этом.
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Наоборот, смертную казнь нужно вернуть во все страны которые ее отменили. Ведь лучше умереть чем жить в изоляции от общества. У европейских партнеров остались привычки предков которые управляли концлагерями, в то время как США и Беларусь оплот демократии и прав человека. Это очевидно.
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Такова воля народа, выраженная на референдуме. И только народ имеет право ее отменить.
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мне пася очень напоминает прифуфыренную даму из множества тех , что важно ступали по мягким коврам райкомов , исполкомов времен совдепии , которые печатая и перенося бумажки из кабинета в кабинет чувствовали себя принцессой , но в голове держали мысль пред кем бы раздвинуть ноги и кому б продаться подороже , выбирая себе обьект пожирней и попузатей ! много важности и них.. ена пользы !
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Хіба це мудро, що вбивці-маньяки, педофіли виходять на волю і знову беруться за свою чорну справу. Хіба справедливо, що їхні жертви не живуть, а вони довічно їдять, п'ють, знають новини, читають книги, пишуть мемуари і не працюють. Скажених собак відстрілюють, а серійні вбивці не заслуговують, навіть, на таку легку смерть.
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Є одна дуже велика проблема: іноді людину страчують, а вбивства за тією ж схемою продовжуються. І через деякий час раптом з'ясовується, що стратили не ту людину. Це - найстрашніше в смертній карі. Саме цього намагаються уникнути, використовуя пожиттєве ув'язнення, замість страти.
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Європа погрязла в боргах, аморальності і вседозволеності.
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Когда сменим режим, через год другой надо будет отменить смертую казнь - после того как перестреляем холуёв лукашистов.
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