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 Сьогодні за участю Героя України Ігоря Гордійчука для школярів проведуть "Урок мужності" у форматі онлайн

10 жовтня 2019 року МОН спільно з Міноборони вперше проведуть в Україні "Урок мужності" у форматі онлайн. Захід відбудеться за участю Героя України Ігоря Гордійчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

До уроку зможуть долучитися школярі, студенти та всі охочі.

Він стартує о 14:00 і буде доступний за посиланням.

У відомстві зазначили, що подібні зустрічі разом з військовослужбовцями планується проводити щомісяця протягом навчального року.

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Зокрема, на уроках говоритимуть про українську армію, формування позитивного іміджу солдата, подвиги військових тощо. Крім цього, учасників ознайомлять із військовими закладами вищої освіти.

У Міносвіти також нагадали, що починається підготовка Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті - батьки та діти можуть долучитися, пройшовши просте опитування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153125
 
   
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А ведь Гордийчук мог бы и не быть инвалидом,зная что через пару лет мы сдадимся добровольно.
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Ігор Гордійчук взірець мужності, відваги і козацької слави!
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