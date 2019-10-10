 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів:
- двічі поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Пісків - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Пищевик, Новотроїцьке - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів:
- поблизу Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- п'ять разів у районі Золотого (ділянка розведення сил і засобів) - з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю;
- поблизу Гладосового - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Новозванівки - з ручного протитанкового гранатомета.
"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:
- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.
Горіть у пеклі москалі!!!