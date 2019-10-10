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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб

9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів:

- двічі поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Пісків - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Пищевик, Новотроїцьке - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів:

- поблизу Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- п'ять разів у районі Золотого (ділянка розведення сил і засобів) - з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю;
- поблизу Гладосового - з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Новозванівки - з ручного протитанкового гранатомета.

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"За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153124
 
 
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А шо, максимальна дальність 2Б16 майже 13км. Треба відводить на таку дальність. Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії і мінометів, за добу - 24 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 9188
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі!!!
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цікаво, а відео з обстрілами наших позицій є?? обсссе бачить це,сайдік ку-ку детка, скільки вибухів нарахували.?? гори у пеклі клята масковія!!!!
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обесє розважаються донецьку по кабаках з кацапсами!!
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Опять Золотое?! Срочно офис Зели туда .пусть он расскажет сепарам что они должны отвести войска и не стрелять.
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