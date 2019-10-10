EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  4202  108
Все про:журналістика (878) Зеленський (3110) ЗМІ (650) Мендель (40)

 На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель

За підрахунками Офісу Президента, спілкування глави держави з пресою може тривати 10 годин.

Про це повідомила у Facebook речниця президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському! Час на спілкування ще надсилається", - написала вона.

У коментарях Мендель стверджує, Офіс Президента не намагався спеціально регулювати, які ЗМІ зможуть взяти участь у марафоні, а які - ні.

"Не потрапили до списку, якщо надавали більше людей від редакції, ніж ми просили, якщо не було посвідчення журналіста, якщо написали після закінчення терміну акредитації, якщо ЗМІ не зареєстровані", - перерахувала речниця причини відмови в акредитації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель. ВIДЕО

"Перелік дуже різноманітний. Ми самі дуже здивовані. За найскромнішими підрахунками, марафон може тривати 10 годин", - додала Мендель.

Раніше Офіс Президента анонсував у четвер, 10 жовтня, марафон за участю Володимира Зеленського.

На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель 01

На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153122
 
 
 Топ коментарі
 
Породія на ху.ла. Готуємо віделки, лапшу знімати.
 показати весь коментар
 
Пресс-марафон - це що за фігня? Що не можна зробити нормальну прес-конференцію для всіх бажаючих журналістів? Для кого ці понти ? Ааа, для зебілів, для них - «хороший понт дороже денег».
 показати весь коментар
 
прес-марафон...свято наближається..свято наближається
На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель - Цензор.НЕТ 7028
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Сцится Вовка всех в одном зале собрать. Ох сцится. типичный яврейский мальчик. На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель - Цензор.НЕТ 4636
А мандель будет где оазвернуться. Аж 300 человек сможет потолкать, вытолкать. На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель - Цензор.НЕТ 7004
Намордник главное, что бы не забыла одеть. На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель - Цензор.НЕТ 9436
 показати весь коментар
 
 
Мабуть не лише журналістів відфільтрували, а й їхні запитання згідно з крелівськими методичками.
 показати весь коментар
 
 
-Панове журналисты , прошу вас , задавайте запытання .

-Панэ прэзыдэнтэ , я журналист Андрушко , хочу запытаты вас , колы ця хвойда дасть мэни можлывисть задаты вам запытання .. ?? На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель - Цензор.НЕТ 4114.
На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель - Цензор.НЕТ 4532 .
 показати весь коментар
 
 
Навєрно,журналістський цех надумав акцію протесту проти зневаги ,поводження і заяв зекоМанди.Вовка їм :"Слава Україні !",а вони мовчать,а потім,на камери, заліплюють собі рот скотчем. Шо,не буде такого ?
 показати весь коментар
 
ті,хто передбачливо мав скотч,отримали слово "таймінг"
 показати весь коментар
 
 
"Встреча с народом" в гастрономе !? Почему не в цирке ? Ну ,в бане... так еще прикольней. Артист в в своем амплуа,готовьтесь обхохочитесь !
 показати весь коментар
 
 
Шаурмэн как всегда в своем репертуаре.
 показати весь коментар
 
 
Як ця Мендель-пендель спілкується з журналістами ми вже бачили. Моя вівчарка більш спокійна.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору