 На пресмарафон із Зеленським зареєструвалися понад 300 журналістів, - Мендель

Про це повідомила у Facebook речниця президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському! Час на спілкування ще надсилається", - написала вона.

У коментарях Мендель стверджує, Офіс Президента не намагався спеціально регулювати, які ЗМІ зможуть взяти участь у марафоні, а які - ні.

"Не потрапили до списку, якщо надавали більше людей від редакції, ніж ми просили, якщо не було посвідчення журналіста, якщо написали після закінчення терміну акредитації, якщо ЗМІ не зареєстровані", - перерахувала речниця причини відмови в акредитації.

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"Перелік дуже різноманітний. Ми самі дуже здивовані. За найскромнішими підрахунками, марафон може тривати 10 годин", - додала Мендель.

Раніше Офіс Президента анонсував у четвер, 10 жовтня, марафон за участю Володимира Зеленського.