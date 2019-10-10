 Україна повністю запаслася газом на зиму, - Коболєв

Про це повідомив у Facebook керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми довго і сумлінно готувались до наступної зими - на початок опалювального сезону рівень газу в сховищах сягне 21 млрд. куб. м., Укртрансгаз виконав 100% планових ремонтних та діагностичних робіт на українській ГТС та ПСГ, ми почали використовувати БПЛА для охорони об‘єктів критичної (і не тільки) інфраструктури", - написав Коболєв.

За словами глави "Нафтогазу", залишилося виконати ще одне критично важливе завдання - виділити оператора ГТС у незалежну структуру (провести анбландінг).

"Якщо ми не завершимо анбандлінг до кінця цього року – Україну звинуватять у всіх проблемах наступної зими (а я бачу велике бажання з російського боку провести чергове випробування газового ринку ЄС та України на міцність, як це було в січні 2009 року). Саме тому, на 1 січня 2020 року, маємо сформувати незалежного, сертифікованого, інституціонально здатного та фінансово стійкого оператора ГТС", - зазначив Коболєв.

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Керівник "Нафтогазу" додав, що "анбандлінг неможливо завершити без повного і реального впровадження європейських норм на українському ринку газу. Під реальним я маю на увазі, що правила мають бути не лише задекларовані на папері. Їх мають дотримуватися всі учасники ринку, регулятор, уряд, "Нафтогаз", новий оператор – всі ми".

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