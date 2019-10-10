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Все про:газ (1044) зима (38) Нафтогаз (597) Коболєв (177)

 Україна повністю запаслася газом на зиму, - Коболєв

Україна вже на 100% запаслася газом на зимовий період. У підземні сховища закачали 21 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми довго і сумлінно готувались до наступної зими - на початок опалювального сезону рівень газу в сховищах сягне 21 млрд. куб. м., Укртрансгаз виконав 100% планових ремонтних та діагностичних робіт на українській ГТС та ПСГ, ми почали використовувати БПЛА для охорони об‘єктів критичної (і не тільки) інфраструктури", - написав Коболєв.

За словами глави "Нафтогазу", залишилося виконати ще одне критично важливе завдання - виділити оператора ГТС у незалежну структуру (провести анбландінг).

"Якщо ми не завершимо анбандлінг до кінця цього року – Україну звинуватять у всіх проблемах наступної зими (а я бачу велике бажання з російського боку провести чергове випробування газового ринку ЄС та України на міцність, як це було в січні 2009 року). Саме тому, на 1 січня 2020 року, маємо сформувати незалежного, сертифікованого, інституціонально здатного та фінансово стійкого оператора ГТС", - зазначив Коболєв.

Читайте: Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом

Керівник "Нафтогазу" додав, що "анбандлінг неможливо завершити без повного і реального впровадження європейських норм на українському ринку газу. Під реальним я маю на увазі, що правила мають бути не лише задекларовані на папері. Їх мають дотримуватися всі учасники ринку, регулятор, уряд, "Нафтогаз", новий оператор – всі ми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв

Україна повністю запаслася газом на зиму, - Коболєв 01Україна повністю запаслася газом на зиму, - Коболєв 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153121
 
   
 Топ коментарі
 
Можна по різному ставитися до Коболєва, але свою задачу він виконує.
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Попроси, щоб тобі хтось прочитав, про що стаття.
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Можна по різному ставитися до Коболєва, але свою задачу він виконує.
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Юля виконувала з компанією "Ітера". Не забув як це було по ціні 450 доларів за 1000 кубів?
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Маме в пригороде Вашингтона пох на украинскую зиму.Лишь бы сынулька вовремя получал премии и высылал помощь старушке. Украина полностью запаслась газом на зиму, - Коболев - Цензор.НЕТ 5807
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Попроси, щоб тобі хтось прочитав, про що стаття.
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Шо, знову замерзнемо, як у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, роках?
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А что не замерзали? В прошлом году даже университет им. Шевченко распустили, из-за отсутствия отопления. В селе родни, за дровами уже километр идти надо, вырубили лесопосадки, которые при Сталине сажали. Село газифицировано, но по такой цене платить накладно. Все село котлы с газу на дрова переделали. Посадки скоро кончатся, и отанется только твой визг:"Не змерзли"
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Про университеты правда. Во многих были длинные вынужденные зимние каникулы.
Но об этом по тв не говорили. При пэте по тв были только перемоги и открывания.
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Учитывая твою информацию, про котлы, про лесопосадки, то уж точно не замёрзнем.. Возможно задохнёмся... от нехватки кислорода. Дровишки то и палеты тоже стоят прилично. И кто его знает, если учесть всё - то возможно газом и дешевле отапливатся. Конечно - щас скажешь что дровишки то на шару. Ну ворованные. Ну по привычке, всё кругом народное, всё кругом моё.. Что хочу то и палю.
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Когда они так говорят, жди неприятностей. Это 100%
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Ну все,можешь выписывать себе премию в размере 21 млн $ и отпралять мамашке в америку
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только не говорите что вам Порошенко мешает
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так при свын цена газа была бы14000, а сейчас 6500
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і буде падати - сховища газу у світі переповнені..
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Было бы лучше, чтобы кроме слов были еще другие гарантии. Ну например, если в отсутствии транзита хоть один объект в Украине останется без газа , то я сложу свои полномочия. А получается пустозвон голимый, без каких-либо обязательств.
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Сколько там украинского газа и сколько он будет стоить. Почем купил российский ( с реверсом на бумаге) и его цена дя населения.Формула цены где??? С пересичными влада говорить не будет, пока они не обьеденятся. Для чего? Та для того ,чтоб говорить с владою, другои мови вона не чуе бо глуховата от рождения слышит только когда говорят с ней хором.Иньшого пути для улучшения своей жизни у пересичных просто нет,не с нашими талантами.
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кода начнется осенняя посадка? вор кобылев должен стоять в этой очереди первым...
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как там мама? Прожрала премию или дожирает? Бл, че он на свободе еще?
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Це від кого я чую такі запевнення? Від людини, що не довіряє Україні і вивозить зароблені мільони доларів за кордон? Запевнення цього пана тільки дратують.
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В якому українському банку , ти пропонуєш йому зберігати свої мільйони $ ?
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В будьякому. В БУДЬЯКОМУ!!!!!!!!!! Do you understand?
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Никто не снимет этого ублюдка Кобелева. Он не подчиняется в государстве никому. Его руководители - в МВФ.
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