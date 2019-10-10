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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
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Все про:Європарламент (423) Донбас (13270)

 У Європарламенті хочуть створити спецгрупу, щоб допомогти Україні досягти миру

Депутат Європейського парламенту від групи Європейських народників Андріус Кубіліус (Литва) пропонує створити в ЄП керівну групу, яка "подбає про мирний процес в Україні".

Відповідну пропозицію він озвучив у середу в Брюсселі в рамках пленарного засідання під час обговорення українського питання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мир - це справа не тільки України. Тому я пропоную створити в Європейському парламенті спеціальну керівну групу, яка подбає про мирний процес в Україні, таку, як у нас є щодо Brexit", - запропонував політик.

Він нагадав колегам, що Україна стала "жертвою російської агресії через те, що вона обрала європейську інтеграцію".

Кубіліус констатував, що керівництво України "шукає рішення, яке б допомогло принести мир, безпеку і територіальну цілісність, попри той факт, що ключі до миру не в Києві, але в Кремлі". "Ми маємо віддати належне українському керівництву за його волю шукати мир, але ми не можемо підштовхувати його до виконання якихось нереальних формул", - сказав депутат, натякаючи на так звану "формулу Штайнмаєра".

Він також вважає, що, крім цього, "видається так, що Україна стає жертвою президентської кампанії в США".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153120
 
   
 Топ коментарі
 
В Грузии достигли мира в одну минуту поставив на грузинский аеродром американские самолеты. Поставьте в на дамбасе и миротворцев, войска и базы НАТО в Украине и наступит мир. Если Хуйло хочет мира пускай он даст миротворцам контроль над украино-росийской границей. Все остальное онанизм Кивы и советы от лукавого.
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Мабуть треба підтримати Кубіліуса щодо досягнення миру, бо таким чином буде спростований міф про легкий шлях до миру від зебілоросіян. Про формулу Штайнмайера Кубіліус пояснив, що вона є нереальною.
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Міру мір, але від вас кацапів ми чекаємо лише агресії.
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Якщо мається на увазі )(уйло, то не думаю, що це вирішить проблему. Може навпаки. Бо воно не ідейне, а так, на публіку. Але там є ідейні, тіпа Удальцова, Гіркіна того самого. Ці довго не будуть думати.
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Конечно проблему не решит, но сколько людей порадуется. А РФ сразу разрывать начнёт, если эти маргиналы вылезут на арену - начнётся ДНР.
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Можливо, але московія, коли починаються внутрішні проблеми завжди на когось нападає.
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Первая будет Чечня, Кадырову без путина не жить...
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Між ними там вже така любов, що вони один без одного дійсно мабуть не зможуть.
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Йозеф Швейк Ті теж не ідейні.Вони за ідеї отримують великі гроші.Ідейні не світяться.Це просто медійні провокатори.
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Наоборот- совместно с плешивым грохнуть в Донбассе российские войска- как в Сирии.В Европарламенте хотят создать спецгруппу, чтобы помочь Украине достичь мира - Цензор.НЕТ 7499
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Кто живёт на границе с Россией мыслят трезво.
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Ну, что Вы так жестко
Мы тоже на границе ( увы, убитой), но, .. мы ж не пьем ... безбожно
Хотя, да, какая-то масса чето жрет( ой!) или курит
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Цей кометатор стверджує, що проживання на кордоні з росією робить з усіх людей тверезомислячих. Я в свою чергу говорю, що п'яниці не можуть мислити тверезо. Якщо значна частина п' ють як росіяни, то проживання на кордоні з росією нічого не дає.
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В Грузии достигли мира в одну минуту поставив на грузинский аеродром американские самолеты. Поставьте в на дамбасе и миротворцев, войска и базы НАТО в Украине и наступит мир. Если ***** хочет мира пускай он даст миротворцам контроль над украино-росийской границей. Все остальное онанизм Кивы и советы от лукавого.
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Оно хочет мира, точно так же как великий миротворец Гитлер.
Фюрер - " я всей душой за мир, только вот эти евреи..."
Плешфюрер - " я всей душой за мир, только вот эти русофобы..."
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Смысл тогда с ним встречаться и о чем то договариваться. Кроме своей капитуляции ты с ним ниочем не договоришься. Да и капитуляция тебя не спасет, так как ***** в одно прекрасное утро покажется мало и оно пойдет дальше. Ведь он даже не скрывает что границы Рашки нигде не заканчиваются. ***** льстит что ему хотят угодить. На самом деле ету Тварь нужно давить военным путем, економическим, политическим, моральным и всем чем угодно по немногу но не уступая ни на шаг. Каждый его шаг должен показаться ему шагами по гвоздям и ему должно хотеться только спрыгнуть с етих гвоздей и убежать, как он бежал из Чечни, из Сирии а не как нам все навязывают что ***** нужно создать условия чтобы оно хотело уйти с гордо поднятой головой.
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Да, всё так. Я пару дней назад пытался донести одному зефану, что только конфронтация и никаких уступок. У плешивого своя извращённая логика и не нужно пытаться её предсказать. Нужно бороться, а не холуйствовать. Оно считает, что никогда не отступало, а какие-то мечтатели думают, что оно само откуда-то уйдёт....
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Как это бежал из Чечни и Сирии? Насколько я знаю в Чечне всех боевиков (Басаева, Гелаева, Масхадова, Дудаева, Хатаба и др.) уничтожили, а кого не уничтожили, так те сидят в Великобритании и носа не высовывают, а в Сирии они и сейчас находятся и никуда выходить не собираются. Да и с Донбасса уже не уйдут - зря что ли паспорта раздавали - в конституции прописали, защита своих граждан, в том числе и военным путем, в любой точке планеты.
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Міру мір, але від вас кацапів ми чекаємо лише агресії.
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Мабуть треба підтримати Кубіліуса щодо досягнення миру, бо таким чином буде спростований міф про легкий шлях до миру від зебілоросіян. Про формулу Штайнмайера Кубіліус пояснив, що вона є нереальною.
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Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что они выбрали европейскую интеграцию".

да, потому мир будет только в случае если Россия отлезет от Украины
а совсем мир в мире будет когда Россия куда-то денется
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Мысли последних пяти лет :" Я бы с ОГРОМНЫМ удовольствием куда-нибудь дела рашку"
Но - куда? И кто поможет?
" А вас есть другой глобус"(с)
Его нет
Значит, надо стоять................................
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Є лише шлях до свободи народів росії та було би добре її називати - колишньої росії.
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В Европарламенте----нехай яйця шкрібають..озабоченно
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Уже была такая группа: "нормандская". Украина недосчиталась трети Донбасса по итогам деятельности этой группы.
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Если бы европа и америка в лице трампа имели сильную позицию в отношении с рашей,а не мусоллила перед ******,то был бы результат...а так воду переливать из пустого в порожнее не стоит,т.к подхода к раше нет
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Группа як последняя спичка.Мир на пороге выбора.Щемить пацаков с их правом силы или принять их концепцию права силы и отказаться от силы права.Вот и вся проблема.Строим мир демократический или авторитарные анклавы с диктатурами.
В Европарламенте хотят создать спецгруппу, чтобы помочь Украине достичь мира - Цензор.НЕТ 1098
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Для цього потрібно ще ув'язнити баригу з основними підбарижниками та поставити на місце різних там продажних "ахтивістів" з "витіранами".
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Я правильно понимаю: эта группа пройдет специальную подготовку, будет вооружена и экипирована, и будет десантирована на Кремль?
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Так-то оно так, только кроме России претензии к Украине есть у поляков, венгров и румын.
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Польша вообще сорт ДНР, венгры сорт цыган, а румыны это маломолдавцы тоже сорт ДНР
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....шо опять 18 лярдов надо стырить на помощь Украине .которую Украина в глаза не видела...?Он также считает, что кроме этого, "выглядит так, что Украина становится жертвой президентской кампании в США". Украину ,жертвой президентской компании в США делают два мировых подельника- Трамп с рашистом кремлевскив,который повесил трамплина на крючок компроматом ,опосля помог ему с выборами...и теперь ,да бы перевести стрелки с рашистского вмешательство в выборы в США(помощь трамплину в выборах) вину сваливают на Украинц.- гибридные мировые твари
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