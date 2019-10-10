 В ЄС очікують, що "формула Штайнмаєра" приведе до "певного прогресу", - Могеріні

Про це вона заявила, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, на якому обговорювалося українське питання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Федеріка Могеріні нагадала присутнім про нещодавній "важливий розвиток" у нормандському форматі і Тристоронньої контактної групи.
"Результат засідання дискусії Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 1 жовтня в Мінську, щодо так званої "формули Штайнмаєра" - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до деякого прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.
При цьому Високий представник наголосила, що Мінські домовленості "залишаються центральними в досягненні міцного мирного вирішення конфлікту на сході України". "Вкрай важливо підтримувати прогрес в розведенні (сил. – Ред.) і будівництва моста в Станиці Луганській. Нам необхідно міцне припинення вогню для досягнення кінцевої мети - відновлення контролю України над усією її територією", - впевнена Могеріні.
Високий представник ще раз визначила позицію ЄС: "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". "ЄС буде продовжувати утримувати цю позицію. За ці роки ми не зупинялися в нашій роботі, спрямованій на повне виконання Мінських домовленостей. Ми завжди були здатні утримувати єдність з цього питання. І я можу вам сказати, що п'ять років тому багато хто робив ставки, що, спочатку це буде неможливо, а потім - буде не можливо це утримувати. Але ми завжди були здатні залишатися єдиними, і я пишаюся тим, що це було і залишається правильним. Я впевнена, що ми будемо продовжувати утримувати нашу єдність і в найближчі роки", - запевнила вона.
Могеріні також вітала нещодавній обмін ув'язненими. "Ми продовжуємо закликати Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українців і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. Я впевнена, що за підтримки цього парламенту ми будемо продовжувати стояти на боці України як її найближчий друг", - резюмувала Високий представник.
НАЩО ВИ ДУРИТЕ НАРОД?НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ ЦЕ ДЕШЕВЕ ШАПІТО ЗВ ВІДВОДОМ?
Светлик прицеплю, остальные здесь
Порох спас страну, остановив дипломатией наступление врага, когда у Украины практически не было армии как таковой.
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Бойся Пороха, Алекс. Ты ведь понимаешь что самые важные события впереди.
Тебе бы от Альцгеймера таблеточек принять. Оккупация Крыма - конец февраля. А Порох стал Президентом в июне.
Все больше и больше областей Украины будут выступать против "формулы штангенциркуля", референдумы проведут на тему, куда конкретно Кварталу засунуть эту формулу.
Потом проведут иного рода референдумы - об особом статусе своих областей (раз ЛДНР можно иметь такой статус согласно этой формуле, то почему другим областям нельзя)?
Дальше просто перестанут вообще слушать центральную власть и пошлют ее в "пешее эротическое", оставив все денежные потоку у себя в областях (это же Владимир Александрович по западным таможням шлялся, требуя делиться, а не "ходоки" из областей к нему шли с челобитными ).
Вот так, прямо на наших глазах, Украина распадется на новые государственные образования.
То есть РФ получит не федерализацию Украины, а отдельные государства на ее территории.
И нет ничего лучше этого для создания баз НАТО прямо под боком РФ.
Не верите?
А вы посмотрите на Косово
Большое территориальное образование? Экономика как, богатая? Много предприятий?
А военная база там есть, американская
Вот и с областям Украины - будущим независимым государствам - так же будет.
Да, а что будет с ЛДНР? Кто же возьмет из на
ре-интеграциюпрокорм?
А никто, дураков нету.
В ЛДНР будет черная дыра, на манер чумных бараков.
Да, а что будет с Кварталом?
А он отомрет за ненадобностью, когда области, получив свой особый статус пошлют центральную власть в "пешее эротическое".
И никаких майданов.
Разве СССР снес майдан? Нет, он просто - ррраз - и закончился.
Вот и Квартал так же.
Денег у Квартал нет, армии нет, Нац Корпус Квартал уже послал в "пешее эротическое", сейчас олигархи пошлют по тому же направлению, чтобы не брать на содержание ЛДНР, потому что от донецких-луганских все они имели одни неприятности.
Потом области украинские объявят свой особый статус (по примеры ЛДНР) - и конец концерту.
Потом в области - будущие независимые государства - придут базы НАТО, и "заживут все как прежде, только еще лучше"'(С)
Потому что таких дебилов во власти, как сейчас в РФ и в Украине никто уже давно не видел.
Мало того, что уголовники, так еще и идиоты.
Золотого и Петровского было подписано еще в сентябре 2016 года, и никто не считал это капитуляцией.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2088354-ugoda-pro-rozvedenna-zivoi-sili-na-donbasi-pocinae-diati-vidsogodni-marcuk.html