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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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 В ЄС очікують, що "формула Штайнмаєра" приведе до "певного прогресу", - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в Європейському парламенті підтвердила очікування Брюсселя щодо того, що так звана "формула Штайнмаєра" може привести до "певного прогресу" з метою виконання Мінських домовленостей в повному обсязі всіма сторонами.

Про це вона заявила, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, на якому обговорювалося українське питання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Федеріка Могеріні нагадала присутнім про нещодавній "важливий розвиток" у нормандському форматі і Тристоронньої контактної групи.

"Результат засідання дискусії Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 1 жовтня в Мінську, щодо так званої "формули Штайнмаєра" - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до деякого прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.

При цьому Високий представник наголосила, що Мінські домовленості "залишаються центральними в досягненні міцного мирного вирішення конфлікту на сході України". "Вкрай важливо підтримувати прогрес в розведенні (сил. – Ред.) і будівництва моста в Станиці Луганській. Нам необхідно міцне припинення вогню для досягнення кінцевої мети - відновлення контролю України над усією її територією", - впевнена Могеріні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" не змінює логіку мінських угод про першочерговість виконання компонента з безпеки, - Україна в ОБСЄ

Високий представник ще раз визначила позицію ЄС: "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". "ЄС буде продовжувати утримувати цю позицію. За ці роки ми не зупинялися в нашій роботі, спрямованій на повне виконання Мінських домовленостей. Ми завжди були здатні утримувати єдність з цього питання. І я можу вам сказати, що п'ять років тому багато хто робив ставки, що, спочатку це буде неможливо, а потім - буде не можливо це утримувати. Але ми завжди були здатні залишатися єдиними, і я пишаюся тим, що це було і залишається правильним. Я впевнена, що ми будемо продовжувати утримувати нашу єдність і в найближчі роки", - запевнила вона.

Могеріні також вітала нещодавній обмін ув'язненими. "Ми продовжуємо закликати Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українців і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. Я впевнена, що за підтримки цього парламенту ми будемо продовжувати стояти на боці України як її найближчий друг", - резюмувала Високий представник.

Читайте: "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153118
 
 
 Топ коментарі
 
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!! - московіт ні коли не піде з Ясинуватої, Кр.Балки, Спатрака, Старомихайлівки, Гольмівського, з висот на Світлодарці, з перифирії між Молодіжним та Михайлівк - а тим паче з частини Горлівки та Донецька!
НАЩО ВИ ДУРИТЕ НАРОД?НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ ЦЕ ДЕШЕВЕ ШАПІТО ЗВ ВІДВОДОМ?

В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 914
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Как дети малые . Сказки сочиняют , сами в них верят , и нам пытаются втюхать .
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никаких формул штайнмаера и минских соглашений! забудьте про них! Украинский народ никогда не даст этому произойти! Ищите дураков в других странах! Эти кремлевские планы никогда не осуществляться! Лучше усиливайте против России санкции за то, что она не выводит свои войска с территории Украины - с Крыма и Донбасса! Нужно усиливать санкции каждые пол года за то, что Россия не де-оккупирует Украинские земли! ЕС, Россия вам не друг! Россия - это ваш лютый враг!!! И страны подписанты Будапештского меморандума должны присоединиться к Армии Украины в войне с Россией!!!
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ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!! - московіт ні коли не піде з Ясинуватої, Кр.Балки, Спатрака, Старомихайлівки, Гольмівського, з висот на Світлодарці, з перифирії між Молодіжним та Михайлівк - а тим паче з частини Горлівки та Донецька!
НАЩО ВИ ДУРИТЕ НАРОД?НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ ЦЕ ДЕШЕВЕ ШАПІТО ЗВ ВІДВОДОМ?

В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 914
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Карта відступу (відведення військ) і "сірої зони" на сході. Пунктирна лінія - це лінія зіткнення на 11 березня 2016 року, дивіться заштриховану зону, ближня до нас (західна) межа - це і є лінія відступу (відведення) наших сил.

Светлик прицеплю, остальные здесь
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как писал Макс Оттович заманивают в глубь территории страны - кутузовы
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Угу. Главнокомандующий Зе-кутузов заманивает росийские войска в карпатские горы и под польскую артиллерию. Ухх мы им там покажем схроны бандеровцев.
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Как дети малые . Сказки сочиняют , сами в них верят , и нам пытаются втюхать .
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Ну так решите все сами , без Европы ...
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Вы думаете , формула Штанмаера, это помощь ? Европа не нам помогает , а в первую очередь себе .
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А почему вы думаете что кто то будет вам безвозиездно помогать ? Европа думает о себе и США впервую очередь думают о себе ...
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А кто вам сказал , что нам помогают безвоздмездно ? Были даны гарантии в обмен на наш ядерный щит . Если падет Украина , то вы будете следующими .
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Ваш ядерный щит или советский ? Мы то точно не падем , мы в НАТО и тут нет Донецка и Луганска ...
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То что базировалось в Украине было наше . А вы уже были аккупированны до 91 года . Да и ваших ватников полно . На приграничных территориях население ещё то . А то , что членство в НАТО гарантирует неприкосновенность , так это большой вопрос . Думаю , что когда ваши любители русского тв начнут подобную нашему Донбассу заваруху , все ваши европейские соседи кроме озабоченности , ничего внятного не предпримут.
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хм, как этот щит мог быть нашим, если его управление было из москвы и он был часть общесоветского щита?да и его обслуживать не было ни денег, ни возможности
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Вот та лапша которую нам все время навязывают в оправдание принятого решения . То , что стояло в шахтах было выпущено нашим Южмашем . До 15 года точно не помню ,Украина обслуживала все шахты РФ , и это обслуживание касалось именно электроники . Так что думаю с переделкой управления мы бы справились . Во-вторых мы имели третий по количеству ударный кулак . Нам бы хватило пяток комплексов , причём не обязательно межконтинентальных . Оставили бы малой дальности , и все . Уж на это деньги нашлись бы .
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для США и Европы тогдашняя Украина с ядерным оружием - это как обезьяна с гранатой. Да в принципе, и сейчас так же. Поэтому любые попытки создать ЯО в Украине будут встречены санкциями, аналогичными Ирану и Сев. Корее.
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Вася тогда нам его не нужно было создавать , оно было в наличии , и обсалютно пох , что в твоём воображении считали США. Мы начали разоружаться в 1994 . Три года США спокойно себя чувствовали до того , и дальше было бы тоже самое .
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Уже . начинаю ненавидеть Штанмаера больше чем Молотова и Рибентропа
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Штайнмайер там не духом ни слухом. Формула Порошенка-Путлера.
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А чего плохого для Украины сделали Молотов и Риббентропп ?
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Если раковая опухоль прогрессирует то ето смотря для кого еще хорошо. Для опухоли может и хорошо но для организма вряд ли.
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передайте Федерике нашу озабоченность.
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В 2014 году нам тоже говорили что прогрес наступил и удалось избежать войны когда ВСУ вышли из крыма как побитые собаки без оружия. Потом нам говорили что прогресса добились в минске заключив перемирие еще когда Дебальцево было за Украиной но Петя дал команду прекратить стрелять и отвести артиллерию которая прикрывала наши войска в Дебальцево. Все что ети европроститутки нам советуют только набивает ихние карманы акциями газпрома. Нужно раз и навсегда уяснить что Украина нужа только украинцам и нам нужно всех поставить перед фактом что мы за свою землю будем рвать всех.
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ВСУ в Крыму на 80% изменили воинской присяге. Остальные 20% были бы просто расстреляны если оказали сопротивление.
Порох спас страну, остановив дипломатией наступление врага, когда у Украины практически не было армии как таковой.
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Бойся Пороха, Алекс. Ты ведь понимаешь что самые важные события впереди.
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Насколько я помню массовая измена произошла когда Порох заявил про капитуляцию и вывод войск из крыма. Тогда только все поняли что Украина выходит из крыма навсегда и крымские проститутки в тельняшках которые там пустили корни начали искать другую работу. Если бы в самом начале были приняты жесткие меры, закрыта паромная переправа, блокирован севастополь, выдано оружие местным татарам под видом мобилизации было бы все совсем по другому. Как минимум можно было протянуть время и подтянуть десятки тысяч добровольцев с материка. Как бы там ни было у Украины было преимущество. Благодаря крымскому рельефу весь черноморский флот РФ там бесполезен, . Я еще раз утверждаю что ***** и сами кацапы боялись развязывать в крыму настоящую войну в чем они и признавались на своих форумах. Как минимум ето была бы третья чечня для них.
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>Насколько я помню массовая измена произошла когда Порох заявил про капитуляцию и вывод войск из крыма.

Тебе бы от Альцгеймера таблеточек принять. Оккупация Крыма - конец февраля. А Порох стал Президентом в июне.
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Ага, ты еще скажи что ручная собачка Юльки Турчинов сам управлял страной. Везде и обо всем договаривался Порох. И Порох ездил в крым разгонять и успокаивать крымких татар. Как сейчас помню как он им кричал что всех пересадит кто сделает правакации и мол не бушуйте, он обо всем уже договорился все будет в парядке.
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это все сказки, что после было подтверждено в донбассе--армия развалена, и не знала как реагировать на кидающихся под танки людей, а погоду делали местные ватные добовольцы, усиленные рашистами...никаккой"настоящей" войны бы там не было, было бы все, как в донбассе---проукраинского элемента в крыму мало, а армейские части, составленные из местных в лучшем случае не вмешивались бы в происходящие...ну и надо еще вспоминать всю внутриполитическую обстановку тогда, раша не признавала победу майдана тогда, у нее в гостях был янык и все у нас боялись вторжения с северо-востока
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никаких формул штайнмаера и минских соглашений! забудьте про них! Украинский народ никогда не даст этому произойти! Ищите дураков в других странах! Эти кремлевские планы никогда не осуществляться! Лучше усиливайте против России санкции за то, что она не выводит свои войска с территории Украины - с Крыма и Донбасса! Нужно усиливать санкции каждые пол года за то, что Россия не де-оккупирует Украинские земли! ЕС, Россия вам не друг! Россия - это ваш лютый враг!!! И страны подписанты Будапештского меморандума должны присоединиться к Армии Украины в войне с Россией!!!
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Рога у тебя торчат, лахтинец. Уж очень ты буйный.
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хм, а если б тут топил за ту формулу, то кем бы был?
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Слышь, ********, ты с какого дуба рухнул? Кто тебе чего должен? С какой такой радости тебе должны все помогать разъясни? Сколько времени еще нужно, чтобы такие как ты понял, что твои проблемы, это твои проблемы и тебе их решать. Устраивать еще одну мировую войну никто не будет и вообще кто тебе сказал что меморандумы кого-то к чему то обязывают, тем боле что их никто и не ратифицировал.
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Интересно: чем именно небратья держат за бейцы всё "международное сообщество", если сумели даже через ООН пропихнуть этот "минск".
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русская мафия! Русская мафия держит власть в Украине и России и США. и в других странах. Трамп связан с русской мафией и Джулиани друг лучший из русской мафии - это Сэм Кислин. Зеленский в США встречался с русской мафией в Нью-Йорке в ресторане "Русская чайная". Российская власть с русской мафией связана. И в других странах русская мафия имеет огромное влияние и связи с политиками. Все олигархи в СНГ и не только с русской мафией связаны. Украинские Олигархи - это смотрящие русской мафии. Тот же Фирташ был водителем Семена Могилевича. Посмотреть советую Леонида Ройтмана интервью. Там раскрывается про мафию. Также про Московские ОПГ посмотреть - Солнцевскую ОПГ. Всем правит мафия! За президентами и всеми олигархами и Украины и России стоит мафия.И в США они тоже развились.Мафия кругом всех контролирует! Мне кажется, что русская мафия приказала Украинским властям сдать Украину России, и они начали сдавать, а Украинский народ не дал этому произойти и восстали добровольцы и так далее и начали защищать страну не смотря на внутренних предателей и внешних захватчиков.
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Те, що ви там собі думаєте, викликає у нас не більше: "глибокої стурбованості" і "крайньої занепокоєності...". "Деякий прогрес" засуньте собі в північний потік 2.
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От лица Украинского народа заявляю, что никогда Украинский народ не позволит Минским соглашениям воплотиться и никаких особых статусов и никаких федерализаций Украины никогда Украинский народ не допустит! И ни один президент этого не сможет протянуть! Так и передайте Могерини!
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Авжеж ! У вас продажних гейропейських буржуїнів тоді з`явиться надія на гешефти з кремлем
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нєкоторий прогрєс - це як обєспокоєнность Запада - ілюстрація тому нєсколько обєспокоєний Ківа, сидячий в комфортній позі для в зактуках ВР
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К некоторому прогрессу могли бы привести операции ударных беспилотников на Донбассе и в Крыму, например с вашим участием. Но у вас пол северного потока из *опы торчит…
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Хорошо было комсомолке Могерини в коммунистической партии Италии, но боль за Украину зовет в бой с Россией. Ну или нет.
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Несомненно, "приведет к прогрессу", а то как же.
Все больше и больше областей Украины будут выступать против "формулы штангенциркуля", референдумы проведут на тему, куда конкретно Кварталу засунуть эту формулу.
Потом проведут иного рода референдумы - об особом статусе своих областей (раз ЛДНР можно иметь такой статус согласно этой формуле, то почему другим областям нельзя)?
Дальше просто перестанут вообще слушать центральную власть и пошлют ее в "пешее эротическое", оставив все денежные потоку у себя в областях (это же Владимир Александрович по западным таможням шлялся, требуя делиться, а не "ходоки" из областей к нему шли с челобитными В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 5682 ).
Вот так, прямо на наших глазах, Украина распадется на новые государственные образования.
То есть РФ получит не федерализацию Украины, а отдельные государства на ее территории.
И нет ничего лучше этого для создания баз НАТО прямо под боком РФ.
Не верите?
А вы посмотрите на Косово В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 5682
Большое территориальное образование? Экономика как, богатая? Много предприятий? В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 5682
А военная база там есть, американская В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 5682
Вот и с областям Украины - будущим независимым государствам - так же будет.

Да, а что будет с ЛДНР? Кто же возьмет из на ре-интеграцию прокорм?
А никто, дураков нету.
В ЛДНР будет черная дыра, на манер чумных бараков.

Да, а что будет с Кварталом?
А он отомрет за ненадобностью, когда области, получив свой особый статус пошлют центральную власть в "пешее эротическое".
И никаких майданов.
Разве СССР снес майдан? Нет, он просто - ррраз - и закончился.
Вот и Квартал так же. В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 5682
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В ЕС ожидают, что "формула Швайнмахера" приведет к "некоему" прогрессу"
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Сейчас Квартал примет закон о продаже черноземов иностранцам - и можно Квартал "сносить". Нет, это будет не майдан, зачем же? Сами отомрут, точнее, засохнут от безденежья.
Денег у Квартал нет, армии нет, Нац Корпус Квартал уже послал в "пешее эротическое", сейчас олигархи пошлют по тому же направлению, чтобы не брать на содержание ЛДНР, потому что от донецких-луганских все они имели одни неприятности.
Потом области украинские объявят свой особый статус (по примеры ЛДНР) - и конец концерту.
Потом в области - будущие независимые государства - придут базы НАТО, и "заживут все как прежде, только еще лучше"'(С)
Потому что таких дебилов во власти, как сейчас в РФ и в Украине никто уже давно не видел.
Мало того, что уголовники, так еще и идиоты.


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В вопросе формулы Зеленский всех обманывает. Это безусловно подорвёт его авторитет в такой степени, что никто не будет верить и в его шаги во внутренней политике. Там ведь тоже всё не так гладко. Почему сидят в тюрьме Торнадовцы? Потому что торговля на крови ещё продолжается. Почему Сакварелидзе не стал прокурором ? Потому что он посадит всех коррупционеров, а ведь надо выборочно.
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А порохоботы против! Петя их тянет в ЕС и НАТО, а они упираются.
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Так денег шоколаднику больше не перепадает из ЕС.. Зато как имитировал реформы и создание антикоррупционных структур, пока деньги давали.
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Новая установка- ЕС нам не указ. Значит россияне могут использовать международные структуры для свой пользы а украинцы не хотят жить по правилам ЕС и .пользоваться ними .
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Соглашение о разведении войск в районе Станицы Луганской,
Золотого и Петровского было подписано еще в сентябре 2016 года, и никто не считал это капитуляцией.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2088354-ugoda-pro-rozvedenna-zivoi-sili-na-donbasi-pocinae-diati-vidsogodni-marcuk.html
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сейчас порохоботы тебе расскажут, что они это пообещали, но выполнять то и не собирались, в отличии от зеленского, который решительно настроен на выполнение
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В ЕС видят, что к власти дорвались дураки-малоросы, которые не будут в формулах ***** видеть угрозу вот и разводят зебилов и всю Украину, чтобы восстановить бизнес с орками. При Порошенко ветер дул в противоположном направлении. Коньюктура поменялась не в пользу Украины.
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