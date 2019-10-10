 В ЄС очікують, що "формула Штайнмаєра" приведе до "певного прогресу", - Могеріні

Про це вона заявила, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, на якому обговорювалося українське питання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Федеріка Могеріні нагадала присутнім про нещодавній "важливий розвиток" у нормандському форматі і Тристоронньої контактної групи.

"Результат засідання дискусії Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 1 жовтня в Мінську, щодо так званої "формули Штайнмаєра" - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до деякого прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод усіма сторонами", - заявила вона.

При цьому Високий представник наголосила, що Мінські домовленості "залишаються центральними в досягненні міцного мирного вирішення конфлікту на сході України". "Вкрай важливо підтримувати прогрес в розведенні (сил. – Ред.) і будівництва моста в Станиці Луганській. Нам необхідно міцне припинення вогню для досягнення кінцевої мети - відновлення контролю України над усією її територією", - впевнена Могеріні.

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Високий представник ще раз визначила позицію ЄС: "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". "ЄС буде продовжувати утримувати цю позицію. За ці роки ми не зупинялися в нашій роботі, спрямованій на повне виконання Мінських домовленостей. Ми завжди були здатні утримувати єдність з цього питання. І я можу вам сказати, що п'ять років тому багато хто робив ставки, що, спочатку це буде неможливо, а потім - буде не можливо це утримувати. Але ми завжди були здатні залишатися єдиними, і я пишаюся тим, що це було і залишається правильним. Я впевнена, що ми будемо продовжувати утримувати нашу єдність і в найближчі роки", - запевнила вона.

Могеріні також вітала нещодавній обмін ув'язненими. "Ми продовжуємо закликати Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українців і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. Я впевнена, що за підтримки цього парламенту ми будемо продовжувати стояти на боці України як її найближчий друг", - резюмувала Високий представник.

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