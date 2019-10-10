 Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП

Про це глава держави заявив на зустрічі з ветеранами, які організовують акції протесту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост учасника зустрічі Віктора Трегубова у Facebook.

"Саша Погребиський попросив його (Зеленського. - Ред.) передати привіт Богдану та вимагати від нього вибачень перед ветеранами. Адже Богдан звинуватив мітингувальників 6 жовтня у тому, що вони збиралися за гроші. А йому - та іншим присутнім там ветеранам - трішки образливо це чути.

- Хлопці, - каже Зеленський своїм характерним тоном, - 99% з вас нормальні люди. Але є ж 1%… Коротше, мені ж теж кладуть на стіл записи. Я ж знаю, хто з ким про що домовлявся і хто кому скільки платив. А привіт Богдану я передам", - написав Трегубов.

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За словами учасника зустрічі, цим визнанням президент "лихо порвав", емоційний контакт із присутніми, якщо його і вдалося встановити.

"Одне з двох - або людина перед нами кидає слабенький понт, невдало вбиваючи між нами клин, або - що, може, й гірше - йому локшину на вуха вішають не тільки голландці, а й власні спецслужби. Ну б**дь. Нормально ж спілкувались. (Десь в цей момент я зрозумів, що "ну б**дь!" кажу вголос, а не про себе, і стулив пельку)", - написав Трегубов.

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