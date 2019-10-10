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 Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що йому "кладуть на стіл записи", і що він знає, "хто з ким про що домовлявся" під час організації акцій протесту проти формули Штайнмаєра.

Про це глава держави заявив на зустрічі з ветеранами, які організовують акції протесту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост учасника зустрічі Віктора Трегубова у Facebook.

"Саша Погребиський попросив його (Зеленського. - Ред.) передати привіт Богдану та вимагати від нього вибачень перед ветеранами. Адже Богдан звинуватив мітингувальників 6 жовтня у тому, що вони збиралися за гроші. А йому - та іншим присутнім там ветеранам - трішки образливо це чути.

- Хлопці, - каже Зеленський своїм характерним тоном, - 99% з вас нормальні люди. Але є ж 1%… Коротше, мені ж теж кладуть на стіл записи. Я ж знаю, хто з ким про що домовлявся і хто кому скільки платив. А привіт Богдану я передам", - написав Трегубов.

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За словами учасника зустрічі, цим визнанням президент "лихо порвав", емоційний контакт із присутніми, якщо його і вдалося встановити.

"Одне з двох - або людина перед нами кидає слабенький понт, невдало вбиваючи між нами клин, або - що, може, й гірше - йому локшину на вуха вішають не тільки голландці, а й власні спецслужби. Ну б**дь. Нормально ж спілкувались. (Десь в цей момент я зрозумів, що "ну б**дь!" кажу вголос, а не про себе, і стулив пельку)", - написав Трегубов.

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Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 01Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 02
Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 03
Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 04
Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 05
Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153117
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, шо зебилов факт несанкционированной прослушки геть не бентежить
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ЗЕбил у меня вызывает чувство омерзения. Это ничтожество, готовое стать в позу крестьянки перед криминальными авторитетами и смотрящими, а перед забитыми колхозниками изображать совкового партийного работника. Даже червяк не настолько мерзкий, как зеля
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зеЛя будет на ростове.
вместе с остальной зелеНой падалью.дело скорого времени
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Виктор Трегубов хорошо известен как (бывший) главредактор известного сайта (с претензиями на интеллектуальность) "Петр и Мазепа". Унылый порохатый петекантроп со стажем. Ожидать от этого пропагандиста некой журналистской "объективности" может только законченый кретин.
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Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены лидеры мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок. И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт!
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Не переживай, жополизов с утра послушаешь...
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Ця гибридность вже набридла.Який може бути особливий статус у оккупированных территорий куме?
-Так.Оккупированные территории- це и э их справжнiй особливий статус,та справжня назва.И не треба,щось вигадувати.Нет мля!Треба им дать ще якись статус,кроме того,що вони вже мають
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан, его партнер Андрей Ваврыш и нардеп, экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета в обмен на саботаж работы органа.
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Пидалик брехло и ублюдок
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А що , секрет те що нормальні люди не хочуть просто бачити це чудо и чути щось про нього ? Так скажіть йому без "праслушкі" .
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Зеленая падаль, будет лучше если тьі, кусок гуано, не протестующих будешь слушать, а читать что о тебе, ублюдке, пишут.
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"А теперь, Федя, скажи Васе, то что ты ему сказал раньше на нормальном, гражданском языке."
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Це вже смішно, та так що аж не смішно. "Короче, мне же тоже кладут на стол записи". Це як в дітей. В стилі, "-А знаєш хто мій Батя?" Або, "-В мене дядько Мєнт, так шо не трогай, бо знаааєш шо буде?"
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Цифра незалежних спостерігачів/ок "ОЗОН" про кількість учасників та учасниць ВІЧЕ: Зупинимо капітуляцію! - близько 16 000
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 7073
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Плохо считали Скромненько так Там было полмиллиона не меньше
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Уже цифра 30 тыс была. "Маловато будет"(с) Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 1417
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Видимо, президент не знает, что нельзя ставить ,,прослушку,, без санкции суда, такой порядок в демократических странах.
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А откуда тебе знать, что её не было?
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Якого суда? Тепер ПОВНА узурпація влади.
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Оказывается, в нашей стране при новой власти слушают даже без решения суда! А как же норма криминально - процессуального кодекса при которой прослушка только при расследовании тяжких преступлений? То есть мы должны жить по закону и платить налоги по закону, нести ответственность по закону (как Пашинский, к примеру?), а вы, зелепуталы, по своему желанию будете поступать? Или опять понты со спектаклями? Или может тебе клерки генерированные разговоры приносят?
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Это явка с повинной? Слушают без решения суда и существенных оснований? В цивилизованной стране - это хороший повод для импичмента....
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Якщо 99% на Віче були не за гроші, то у чому питання до ветеранів і активістів. Погрішність завжди існувала. А 1 до 99, це показник того, що люди дійсно стояли за переконання небезпеки країни.
І лякати людей незаконною прослушкою президенту не варто. Це пряме порушення Конституційних прав громадян. А Зе обіцяв піти, якщо порушить Закон.
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А с чого ти вирішило, що прослушка незаконна?
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Я тут Зеленского поливаю днём и ночью,но...автор,зачем же ты языком трепешь?!Половину из написано нужно было просто умолчать а больше написать о эмоциональных выводах разговора с президентом.
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Цими продажними "ахтівістами" з "витіранами" мають вже зайнятись правоохоронні органи з прокуратурою!
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А бабломойским не стоит заняца прокурору Рябошапке, или только активистами??
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Теперь понятен один из мотивов митингу.ющих, хочется видеть батю-гетьмана . Наверно проблема с отцом в семье, не сложились нормальные отношения из-за зааышенных ожиданий , или вообще отсутствовал.

По прослушке- думаю актер должен распознавать игру подчиненных .
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Ф помните, как он истерил перед выборами, когда нашли жучки в районе его дислокации?
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а ЗЕбилы как визжали возмущались. А теперь что то позатыкались и не пикают...
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При порохе как мыши сидели,а тут каждый стал Сашей Белым!Каждый свое мнение имеет,ну и имей себе!Как можно им не на камеру говорить секреты,тут же разляпал тупоголовый!
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Вы о Мистере Хаос говорите? И о каких секретах? ТАМ СИДЕЛ ЭРМАК-ЕГО ДРУГ ПРИБЛИЖЕННЫЙ К ПУТИНУ БИЗНЕСМЕН.
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Сказать свободным воевавшим людям о прослушивании их !!! Кто это сказал ? Он помнит свой "патриотически-гражданский" бэкграунд (папа профессор, ну хоть ты расскажи ему что это, пусть даже из совдеповскокриворожского опыта ) . Ему, кроме прослушки, показывали как его осмеивают комики в стране его гуру Трампа ? Сценическая слава и любовь толпы умных делает умнее , глупых делает величественных в своей глупости , трусов делает величественных в свой трусости и продажности... Зеленский ТЫ КАКОЙ? ответь себе...
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А что есть уголовное дело? На основании чего прослушивают? Пусть читают УПК
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Не раскачивание лодку, а то Путин нападет. Крапка
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Все как по канону, только у нас уже не 2%, а 1%
Скоро за нашего Вовку будут по 220% голосовать
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,,,
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.

Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос. (с)
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Зеля, ты так и не понял: на этом рояле ты х*ром не сыграешь. Им сыграют другие (оторванным).
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 481
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14 жовтня 2019 року. Київ. Парк Шевченка. 16:00

ЗАКЛИКАЄМО ветеранів війни із Росією їхати на марш у Київ та ставати в голові колони. Ставати виключно під держаними прапорами або прапорами бойових підрозділів та ветеранських спілок.
БЕЗ ПОЛІТИКІВ ПОПЕРЕДУ, без жодних політичних гасел та стягів перед героями війни!

УВАГА!!!
Ніхто нічого платити не буде.
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Запорукою такого успіху стане колегіальна позиція. Завдяки цьому, ми покажем єдність та рішучість.
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Все одно Потроха не повернеш. Не рви дупу Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 9217
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Та невже? До речі в Україні цю падаль - Свинею Мальдивською кличуть.
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Зе живет в коконе своих иллюзий,фантазий об окружающем мире.Так живут многие.Но беда в том,что Зе-президент страны,которую шестой год терзает путлер,чей портрет висит во всех кабинетах администраций,коммунальных служб оккупированных городов.ОРДЛО по факту это эрэфия,а комендантский час своего рода изюминка периода переваривания оттяпанной территории.Ее токсичность для Украины зашкаливает.А Зе нуждается в консультации психиатра,если надеется договориться с кремлевским упырьком.
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вы его за дурака не держите.
его давно пукин купил с потрохами, году так в 15-ом
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А чего вы ожидали от мелкого жополиза в колготках с голосом простуженной крысы?
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Не хочет послушать прослушку переговоров своих подчиненных с Кислиным, Ваврышем ?
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трегубов - "дэмократына сокыра". это какао-бото-ферма. компетентные органы в курсе.
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а эта прослушка санкционирована судом? а в рамках КАКОГО дела?
и почему организатор незаконной прослушки до сих пор не сидит?
зеля признался в соучастии в уголовном мероприятии??
какой, однако, разговорчивый пре ЗЕК
)))))))))))))))))
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Ты лучше о Барыге беспокойся, а то где харчеваться будешь, а решение суда наверняка оформлено давно Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 8339
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ты тупой раб...
поэтому тебе не понять, как харчуется свободный человек..
нет смысла тебе объяснять, извини
)))))))))
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Холуй, только не нужно тут изображать из себя целку
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и многие говорят ,что те кто голосуют за формулу Штайнмайера,подтверждают,что в Украине идёт Гражданская война, а правильно это или нет это рассудит Украинский народ и Граждане Украины.,которым надоела война между Украиной и оккупантом Роssией. Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 3501 Источник: https://censor.net.ua/n3153117
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