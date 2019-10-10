 Зеленський заявив, що читає прослушку розмов учасників акцій протесту, - блогер після зустрічі в ОП

Про це глава держави заявив на зустрічі з ветеранами, які організовують акції протесту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост учасника зустрічі Віктора Трегубова у Facebook.
"Саша Погребиський попросив його (Зеленського. - Ред.) передати привіт Богдану та вимагати від нього вибачень перед ветеранами. Адже Богдан звинуватив мітингувальників 6 жовтня у тому, що вони збиралися за гроші. А йому - та іншим присутнім там ветеранам - трішки образливо це чути.
- Хлопці, - каже Зеленський своїм характерним тоном, - 99% з вас нормальні люди. Але є ж 1%… Коротше, мені ж теж кладуть на стіл записи. Я ж знаю, хто з ким про що домовлявся і хто кому скільки платив. А привіт Богдану я передам", - написав Трегубов.
За словами учасника зустрічі, цим визнанням президент "лихо порвав", емоційний контакт із присутніми, якщо його і вдалося встановити.
"Одне з двох - або людина перед нами кидає слабенький понт, невдало вбиваючи між нами клин, або - що, може, й гірше - йому локшину на вуха вішають не тільки голландці, а й власні спецслужби. Ну б**дь. Нормально ж спілкувались. (Десь в цей момент я зрозумів, що "ну б**дь!" кажу вголос, а не про себе, і стулив пельку)", - написав Трегубов.
вместе с остальной зелеНой падалью.дело скорого времени
-Так.Оккупированные территории- це и э их справжнiй особливий статус,та справжня назва.И не треба,щось вигадувати.Нет мля!Треба им дать ще якись статус,кроме того,що вони вже мають
І лякати людей незаконною прослушкою президенту не варто. Це пряме порушення Конституційних прав громадян. А Зе обіцяв піти, якщо порушить Закон.
По прослушке- думаю актер должен распознавать игру подчиненных .
Скоро за нашего Вовку будут по 220% голосовать
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.
Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в однос -
В донос, в донос, в донос. (с)
ЗАКЛИКАЄМО ветеранів війни із Росією їхати на марш у Київ та ставати в голові колони. Ставати виключно під держаними прапорами або прапорами бойових підрозділів та ветеранських спілок.
БЕЗ ПОЛІТИКІВ ПОПЕРЕДУ, без жодних політичних гасел та стягів перед героями війни!
УВАГА!!!
Ніхто нічого платити не буде.
его давно пукин купил с потрохами, году так в 15-ом
и почему организатор незаконной прослушки до сих пор не сидит?
зеля признался в соучастии в уголовном мероприятии??
какой, однако, разговорчивый пре ЗЕК
)))))))))))))))))
поэтому тебе не понять, как харчуется свободный человек..
нет смысла тебе объяснять, извини
)))))))))