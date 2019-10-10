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Все про:Байден (156) імпічмент (120) Трамп (2129)

 Байден публічно закликав оголосити Трампу імпічмент

Колишній віцепрезидент США Джо Байден уперше висловився за те, щоб Конгрес оголосив імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

"Дональд Трамп порушив дану під час вступу на посаду клятву. Він зрадив свій народ і здійснив порушення, покарання за які - імпічмент", - заявив він під час виступу перед прихильниками в Нью-Гемпширі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йому потрібно оголосити імпічмент", - додав Байден, слова якого наводять американські ЗМІ.

Позиція Байдена з цього питання цікава, оскільки саме він непрямим чином став "винуватцем" розслідування, що проводиться Палатою представників, мета якого - визначити, чи є підстави для імпічменту.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера. ЗМІ також стверджували, що Трамп, щоб отримати від Зеленського бажане, затримував виділення Україні матеріальної допомоги і не давав згоди на організацію офіційного візиту Зеленського в США. У результаті США виділили Україні обіцяну допомогу, Зеленський Вашингтон поки не відвідав, зате провів переговори з Трампом у Нью-Йорку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім не братиме участі в політичній виставі з імпічментом, - речниця Грішем

Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який вів розслідування щодо української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджує, що Шокін готувався поставити питання щодо діяльності компанії і Гантеру Байдену.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пелосі назвала лист Білого дому зрадою демократії та спробою приховати тиск Трампа на іноземні держави

Значну роль в "українській справі" відіграв особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, стверджують ЗМІ. Сам Джуліані заявляв, що він дійсно обговорював з українськими чиновниками питання розслідування, але діяв як приватна особа. Потім він визнав, що організувати зустріч з українською стороною йому допоміг спецпредставник США в Україні Курт Волкер. У результаті Волкера викликали в Конгрес, де він дав свідчення з "українського скандалу", а американські ЗМІ наприкінці вересня повідомили, що Волкер подав у відставку.

У результаті "українського скандалу" демократи в Палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153116
 
 
 Топ коментарі
 
Уши кацапские спрячь. Сильно торчат даже из за прокси Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 1266
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та спишут чубатого в госдепе. и правильно сделают. ибо нехер с мордвой якшаться.
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У дедушки Джо уже истерика Сейчас самое разумное, что могут сделать демократы -- срочно снимать его и выдвигать нового кандидата.
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У дедушки Джо уже истерика Сейчас самое разумное, что могут сделать демократы -- срочно снимать его и выдвигать нового кандидата.
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Там ще є багато кандидатів, і він вже не перший у списку🤔
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кто багато?🤣🤣нет у демократов никого только пуки в пустоту
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Формально перегони продовжують усі кандидати. По єкзіт полам Елізабет Уорен на першому місці. Байден лише на третьому🤔
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Яка різниця. Чорний вже був. Не за горами і жінка, і гомік, і хиспанорозмовляючий🤔
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и будет как клинтонша посла бросила умирать🤣🤣
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Є різні жінки. Наприклад Маргарєт Тетчер.
Я нічого не знаю про Уорен. Чув тільки що вона збрехала про своїіндіанські корні.
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ты кричал будешь голосовать за байдена а то кризис нападет . Трамп слил его в унитаз до праймариз . Уорен шансов не имеет . Крикливая туповатая тетка . Тебе лучше на выборы не ходить , учитывая кого твои соплеменники привели к власти в Украине .
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Может, тебе не ходить, учитывая кого твои соплеменйики привели к власти на вонючей московии?
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Не знаю кого привели к власти твои соплеменники в московии , но в Азербайджане правит клан Алиевых с советских времен , а в Украине выбрали клоуна .
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русский, мне фиолетово, откуда ты. Но уж точно не тебе говорить людям в США, ходить им на выборы или нет.
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иди ,русский , пыхни марихуаной , а в 2020 году я голосую за Трампа . мне все равно что ЗЕленята думают . однако 73% проголосовавших за кремлевского ставленника комика это покказатель чего вы стоите .
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руснявое, мне фиолетово, за кого ты голосуешь. Хоть за *****. Просто не разевай пасть и не говори другим Гражданам США, идти им на выборы или нет. Контролируй свои извержения, русский.
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давай возвращайся назад к зеленскому , это твой президент . заодно будешь играть в игру "одиннарот" . к выборам тебя в США подпускать нельзя . опять за какое-нибудь чудо типа путина или зеленского проголосуешь .
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русский, твоего фюрера зовут не "путин", а *****. И когда это ***** было еще лакеем у Собчака, я уже был гражданином США. Так шо в советах от русского я не нуждаюсь, не напрягайся, руснявое.
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а ты и тогда употреблял наркотики ? это пот делает тебя таким агресивным хамом ? или наследие совка не позволяет тебе допустить что у людей есть иное мнение отличное от твоего . за все твои годы в США ты так и остался советским хамом . что лишний раз подтверждает мигранты из совка для Америки вредны .
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Мужики! А что американского сайта для такого разговора нет? Или вы английского не знаете ?
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Я не дуже розумію вашого питання.
Тим більше не збираюсь запитувати про те коли і шо мені робити у тупого кацапського бота🤔
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я вас прошу в выборах 2020 году не принимать участие . ибо результаты выборов в Украине , когда вы предпочли украинцу Порошенко кремлевского комика зеленского , говорят о том что соображать вы не научились . Отсюда кидаетсь то к Байдену , то к Уоррен .
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Забув спитати що мені робити у кацапської нечисті🤔
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поздно уже
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я не знаю кто такая эта петя парашенка, но удмурта в тебе я враз вычислил.
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окстись!!кого и на что менять??это америка детка!! Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 9557 байден ,,предполагаемый"кандидат а не утверждённый!!(так что никого не надо ни снимать ни смещать!!ни тем более убивать) Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 7146 Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 5521
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В окружении Трампа состояние близкое к панике.
Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопросах по импичменту.
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Никакой паники . Они обьявили что перестанут отвечать на запросы комиссии ибо не хотят тратить время по пусту .
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Ага, щаз. И не отказывается, а посылает их по известному адресу до тех пор, пока процедуру импичмента не инициируют официальным голосованием Палаты Представителей.
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Джо правильно делает, а если ты из-за поребрика забыл пословицы своей родины, я тебе напомню - Куй железо не отходя от кассы, не рой яму другому, а то сам в неё попадёшь. Пока приблатнённые чекисты со своим протеже садятся в клозет усё глубже.
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Уши кацапские спрячь. Сильно торчат даже из за прокси
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Ну да, Байден с сынком крутили гешефты в Украине, Трамп призывает расследовать эту коррупцию, но прогрессистские СМИ (а там ТОЛЬКО такие) призывают наказать... Трампа.
Байден действует по классической схеме "Сам дурак!". А шо ему остаётся...
Реальность наших дней: понятия о здравом смысле давно исчезли...
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та спишут чубатого в госдепе. и правильно сделают. ибо нехер с мордвой якшаться.
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🤣🤣трамп будет снова избран и это 100%
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На радость вам кацапам его уже не выберут Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 63 Клоун с дохлой белкой на голове, это уже почти история
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Ваш Зеленский это будущее в одиннарот с росисей .
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нам на тебя каратай насрать, и на твой айпи. пы по жизни мокшанин и залещанин.
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скажи как тунгасс что пасут пастухи во Львове?
Или ты на столько отсталый в твоем коми, что даже не представляеш что и как.
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смотри внимательно кому я отвечал , а то сам становишся похож на пастуха .
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Какой гешефт ? Ты кремлевский бот штоле ?
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Президент США не може використовувати своє положення щоб добути компромат на конкурентів у наступних президентських перегонах. Трамп порушує закон🤔
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та ты что🤣🤣это не компромат а закон про вмешательство
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Трамп поставив вимогу про відкриття карного діла на молодшого Байдена від допомоги яка Україна може отримати. Це порушення закону про використання влади задля своїх особистих цілей.
Закон про втручання є трошки другим🤔
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та там кацап под амера косит.. "мышление" это скрепоносца таково - шо оно даже объяснений не понимает, не то что сути дела
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скажи ка эрзанин. как будет по госдеповски пастух?
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ничего подобного . это тебе CNN напели ? Клинтон обращалась за помощью в сборе компромата на Трампа и ничего фьюжен GPS . слышал ?
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У кандидатов в президенты нет никакой неприкосновенности, и расследовать их коррупционные делишки никто не запрещает.
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То є так, але не можна використовувати президентську владу та вимагати розслідування у іншої держави, ставлячи вимогою надання допомоги якщо ти є також кандидатом але з другої партія. Не потрібно плутати різні речі
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Почему это нельзя? Есть видеозапись Байдена, где он угрожает не дать Украине миллиард долларов если Шокина не уволят в течение 6 часов, есть заявление Шокина под присягой, что его уволили из-за расследования Бурисмы, есть договор между США и Украиной о взаимодействии в расследовании преступлений. И помощь Украине задерживали вовсе не из-за Байдена, а из-за того, что не были уверены, что ее опять не разворуют.
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Ви не уважно читаєте мою відповідь. Ще раз повторюю. Президент США не може використовувати свої повноваження для того щоб:
- по-перше, шантажувати лідерів інших держав для свого блага предоставляючі чи ні допомогу
- по-друге, використовувати президентські повноваження у інтересах передвиборних перегонів
- по-третє, використовувати допомогу інших держав у досягненні перемоги на президентських перегонах
Усе що ви описали, не підпадає під ці порушення. Байден не є офіційною особою, тобто, до нього можливо застосувати карне переслідування, де б це не було. Це різні cases🤔
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Байден был вице-президентом США когда происходили описанные выше события. Это по-вашему не официальное лицо? Он в Украине был в отпуске когда угрожал задержать помощь, или как представитель американского правительства?
Ну и на закуску. Распорядитель этого цирка Адам Шифф уже неоднократно уличен во лжи и сговоре с целью устранить демократически избранного президента, и ожидать от него беспристрастного расследования просто глупо.
https://www.breitbart.com/politics/2019/10/08/nolte-no-legitimate-media-would-accept-adam-schiffs-impeachment-lies-and-secrecy/
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Я не розумію чому ви знову змішуєте два різних cases. Один стосується порушення Трампом своїх повноважень, другий дій нащадка та самого Байдена.
Потрібно чи не потрібно порушувати справу по Байдену? Мабудь потрібно. Але це ніяк не може ініціювати Трамп, ще й шантажуючи другу державу.
Трамп порушив закон? Так. Це є достатнім для його імпічменту. Напам'ятаю Ніксона. Друге діло ще це майже не можливо маючи у Палаті Представників більшість. Хоча деякі сенатори-республіканці вже висловились за те що можуть підтримати цю ініціативу.
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Мне кажется что вы, как и большинство людей, питающихся от mainstream media, забываете одну вещь: Байден, спасая своего коррупционера-сынка, давил на Украину, заставив уволить генпрокурора. Это доказанный ФАКТ.
То, что Рыжий требовал расследования этого дела, возможно включает сомнительные в смысле закона действия, но сравнивать его предполагаемые нарушения с состоявшимися и куда более серьёзными нарушениями Байдена, просто странно. Если вы расследуете с огромной лупой нарушения Трампа, почему закрываете глаза на кричащие и куда более серьёзные нарушения Байдена? Вот именно это я не пойму: либерастические СМИ "не видят" дело Байдена и увольнение Шокина, но в случае с Трампом на основании слухов от whistleblower'a и предположений вопят об импичменте.
Я не симпатизирую Трампу. Но видя такое неодинаковое отношение прогрессистских СМИ к двум случаям, просто не могу понять почему публика этого всего не замечает.
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Мені до дідька як Трамп так і Байден. Я, якщо голосую, то роблю це виключно дивлячись на людину, хто вона і чого варта.
Діло Трампа значно гучніше. Він діючий Президент який порушив закон. Він у фокусі як преси так і виборців. Ніксона завалили навідь за менше.
Коли Президент США порушує закон, то який він до бісу президент. Він має бути провідником законодавчого процесу та захищати принципи демократії.
А з Байденом усе ясно. Нехай іде подалі... до своїх онуків🤔
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если б ты реально жил в Канаде то не писал бы такой херни, кацапе)) Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 3342
Никсон "всего лишь" хотел послушать о чем говорят секретарши его оппонентов.. Даже не сам Никсон. а его помощники - но импичмент получил Никсон.
А Трамп.. это как раз тот случай, когда прокурор - НЕ "100% мой человек".
"Просьба" Трампа - это ДАВЛЕНИЕ и использование служебного положения в ЛИЧНЫХ целях..
И в США, и в Канаде это понимают все жители.. ну кроме лахтинских под впн Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 3342
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Никсон ушел сам ибо потерял поддержку нрода . Читай историю . Трампа народ поддерживает . Повода для импичмента нет .
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Никсон просто подал в отставку, не дожидаясь импичмента. история гласит, что ни одну процедуру импичмента до отстранения не довели. похоже, что после трампа будет опять трамп.
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Не знаю, как в Канаде, а в США все прекрасно знают, что демократы мечтают об импичменте со дня выборов, и выискивают все более идиотские предлоги для этого.
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Ну не стОит говорить за всех жителей Канады...
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Смени памперс , дедуля и иди спать . Расскажи нам как твой наркоман-сынок получил миллиардный кредит в Китае для своей фирмы когда летал туда с тобой на служебном самолете . Про Украину я уже молчу . Тут ему всего 3 миллиона удалось отмыть . То-то он так быстренко слинял .
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Байден ещё про реванш не задвигал? Было бы один в один 😁
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На відміну від правлячих еліт минулого, включно з тоталітарними режимами, нинішні організатори карнавалу не повинні симулювати будь-яку гідність - аби перемогти на виборах у карнавальному світі, вже непотрібно бути серйозним. Одна і єдина вимога, якої треба дотримуватись, аби одержати підтримку здитинілої, спраглої до веселощів аудиторії, незалежно від того, що вони роблять, - це залишатися "прикольним".
Саме це, я вірю, пояснює успіх Дональда Трампа, який не захопив мене і на половину від того, як він захопив моїх американських друзів. Що ярі прихильники Трампа цінують у ньому, незалежно від того, скільки ще порушень пристойності він допустить - окрім уникнення сплати податків і хапання жінок за інтимні місця - він і сам може виявити факт таких порушень - так це навмисно демонстрована кандидатом його карнавальна здатність "гадити на публіці", так би мовити. («Гляньте, - сміючись люди штурхають один одного, не вірячи у те, що відбувається, - що то за покидьок!» - а потім вони йдуть на вибори, аби проголосувати за того ж покидька, використовуючи свій бюлетень як замінник їхніх аплодисментів за хороше шоу).
Якщо говорити про Україну, то ми були в такій же пастці з Юлією Тимошенко, яка стала ідеальною моделлю популістського диктатора - відверто граючи "сексуальну суку", призначену для захоплення масами, як порнографічна зірка - за її безсоромність. Коли Віктор Янукович, який переміг її на виборах, восени 2013 року вибрав той же клоунівський стиль, граючи дурня і прикидаючись, ніби він не розуміє вимог Евромайдану, і що ці вимоги не варті серйозної уваги, українське громадянське суспільство відреагувало "Революцією Гідності" (sic!), давши знати своєму політичному класові, що до певних речей, зрештою, треба ставитися дуже серйозно, і що за ці речі, якщо і треба буде, варто навіть померти. Таким чином, у певному сенсі Майдан продемонстрував чітко антипопулістський масовий протест - в якому маси відмовились грати в легку гру, закладену для них кремлівськими сценаристами (так званими «політичними технологами», як їх названо в офіційному переліку професій на Московії після 1990-х років): вони вчинили спротив емоційній маніпуляції і звільнилися від влади Карнавалу. - О. Забужко
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
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Якщо його синок щось бізнесував в Україні, то з цією родиною вже само собою все зрозуміло. І слова цього злодюжки , це лише намагання уникнути відповідальності.
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В США тоже не все в порядке с головой. Как можно было в кандидаты выдвинуть Клинтоншу. То же самое республиканцы выдвинули рыжего ************** клоуна
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Шо такое, коррупционер вылез из-под лавки? Осмелело?
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Демократам "им-пи-пи",как пи-пи-слон в их посудной лавке развернулся по приглашению туда Байденом вот этим видео-вызовом Трампу.Или это преднамеренная провокация или глупость уверенного во втором сроке Порошенко в Украине,покажет время,но выбора промолчать у Трампа небыло-сын Байдена,как и сын Полосси "отмывали" таки в Украине деньги от помощи и кредитов США в пользу своих родителей.Это коррупция и только следствие может это доказать.Со стороны-я бы советовал ставить в такой ситуации на республиканцев и уж никак на импичающих ослов.
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Верни миллион Байден. Он даже похож на Корейко. Такой же прохиндей.

Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 1414
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Цей байден став "збитим льотчиком" навіть не політавши.
Ніяке президентство йому вже не світить.
Так що бути Трампу президентом ще один термін.
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рижий однотуровий як і пеця і то як що досидить свій термін...
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