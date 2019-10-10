 Байден публічно закликав оголосити Трампу імпічмент

"Дональд Трамп порушив дану під час вступу на посаду клятву. Він зрадив свій народ і здійснив порушення, покарання за які - імпічмент", - заявив він під час виступу перед прихильниками в Нью-Гемпширі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йому потрібно оголосити імпічмент", - додав Байден, слова якого наводять американські ЗМІ.
Позиція Байдена з цього питання цікава, оскільки саме він непрямим чином став "винуватцем" розслідування, що проводиться Палатою представників, мета якого - визначити, чи є підстави для імпічменту.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера. ЗМІ також стверджували, що Трамп, щоб отримати від Зеленського бажане, затримував виділення Україні матеріальної допомоги і не давав згоди на організацію офіційного візиту Зеленського в США. У результаті США виділили Україні обіцяну допомогу, Зеленський Вашингтон поки не відвідав, зате провів переговори з Трампом у Нью-Йорку.
Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який вів розслідування щодо української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджує, що Шокін готувався поставити питання щодо діяльності компанії і Гантеру Байдену.
Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.
Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.
Значну роль в "українській справі" відіграв особистий адвокат Трампа Руді Джуліані, стверджують ЗМІ. Сам Джуліані заявляв, що він дійсно обговорював з українськими чиновниками питання розслідування, але діяв як приватна особа. Потім він визнав, що організувати зустріч з українською стороною йому допоміг спецпредставник США в Україні Курт Волкер. У результаті Волкера викликали в Конгрес, де він дав свідчення з "українського скандалу", а американські ЗМІ наприкінці вересня повідомили, що Волкер подав у відставку.
У результаті "українського скандалу" демократи в Палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
Я нічого не знаю про Уорен. Чув тільки що вона збрехала про своїіндіанські корні.
Тим більше не збираюсь запитувати про те коли і шо мені робити у тупого кацапського бота🤔
Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопросах по импичменту.
Байден действует по классической схеме "Сам дурак!". А шо ему остаётся...
Реальность наших дней: понятия о здравом смысле давно исчезли...
Или ты на столько отсталый в твоем коми, что даже не представляеш что и как.
Закон про втручання є трошки другим🤔
- по-перше, шантажувати лідерів інших держав для свого блага предоставляючі чи ні допомогу
- по-друге, використовувати президентські повноваження у інтересах передвиборних перегонів
- по-третє, використовувати допомогу інших держав у досягненні перемоги на президентських перегонах
Усе що ви описали, не підпадає під ці порушення. Байден не є офіційною особою, тобто, до нього можливо застосувати карне переслідування, де б це не було. Це різні cases🤔
Ну и на закуску. Распорядитель этого цирка Адам Шифф уже неоднократно уличен во лжи и сговоре с целью устранить демократически избранного президента, и ожидать от него беспристрастного расследования просто глупо.
https://www.breitbart.com/politics/2019/10/08/nolte-no-legitimate-media-would-accept-adam-schiffs-impeachment-lies-and-secrecy/
Потрібно чи не потрібно порушувати справу по Байдену? Мабудь потрібно. Але це ніяк не може ініціювати Трамп, ще й шантажуючи другу державу.
Трамп порушив закон? Так. Це є достатнім для його імпічменту. Напам'ятаю Ніксона. Друге діло ще це майже не можливо маючи у Палаті Представників більшість. Хоча деякі сенатори-республіканці вже висловились за те що можуть підтримати цю ініціативу.
То, что Рыжий требовал расследования этого дела, возможно включает сомнительные в смысле закона действия, но сравнивать его предполагаемые нарушения с состоявшимися и куда более серьёзными нарушениями Байдена, просто странно. Если вы расследуете с огромной лупой нарушения Трампа, почему закрываете глаза на кричащие и куда более серьёзные нарушения Байдена? Вот именно это я не пойму: либерастические СМИ "не видят" дело Байдена и увольнение Шокина, но в случае с Трампом на основании слухов от whistleblower'a и предположений вопят об импичменте.
Я не симпатизирую Трампу. Но видя такое неодинаковое отношение прогрессистских СМИ к двум случаям, просто не могу понять почему публика этого всего не замечает.
Діло Трампа значно гучніше. Він діючий Президент який порушив закон. Він у фокусі як преси так і виборців. Ніксона завалили навідь за менше.
Коли Президент США порушує закон, то який він до бісу президент. Він має бути провідником законодавчого процесу та захищати принципи демократії.
А з Байденом усе ясно. Нехай іде подалі... до своїх онуків🤔
Никсон "всего лишь" хотел послушать о чем говорят секретарши его оппонентов.. Даже не сам Никсон. а его помощники - но импичмент получил Никсон.
А Трамп.. это как раз тот случай, когда прокурор - НЕ "100% мой человек".
"Просьба" Трампа - это ДАВЛЕНИЕ и использование служебного положения в ЛИЧНЫХ целях..
И в США, и в Канаде это понимают все жители.. ну кроме лахтинских под впн
Саме це, я вірю, пояснює успіх Дональда Трампа, який не захопив мене і на половину від того, як він захопив моїх американських друзів. Що ярі прихильники Трампа цінують у ньому, незалежно від того, скільки ще порушень пристойності він допустить - окрім уникнення сплати податків і хапання жінок за інтимні місця - він і сам може виявити факт таких порушень - так це навмисно демонстрована кандидатом його карнавальна здатність "гадити на публіці", так би мовити. («Гляньте, - сміючись люди штурхають один одного, не вірячи у те, що відбувається, - що то за покидьок!» - а потім вони йдуть на вибори, аби проголосувати за того ж покидька, використовуючи свій бюлетень як замінник їхніх аплодисментів за хороше шоу).
Якщо говорити про Україну, то ми були в такій же пастці з Юлією Тимошенко, яка стала ідеальною моделлю популістського диктатора - відверто граючи "сексуальну суку", призначену для захоплення масами, як порнографічна зірка - за її безсоромність. Коли Віктор Янукович, який переміг її на виборах, восени 2013 року вибрав той же клоунівський стиль, граючи дурня і прикидаючись, ніби він не розуміє вимог Евромайдану, і що ці вимоги не варті серйозної уваги, українське громадянське суспільство відреагувало "Революцією Гідності" (sic!), давши знати своєму політичному класові, що до певних речей, зрештою, треба ставитися дуже серйозно, і що за ці речі, якщо і треба буде, варто навіть померти. Таким чином, у певному сенсі Майдан продемонстрував чітко антипопулістський масовий протест - в якому маси відмовились грати в легку гру, закладену для них кремлівськими сценаристами (так званими «політичними технологами», як їх названо в офіційному переліку професій на Московії після 1990-х років): вони вчинили спротив емоційній маніпуляції і звільнилися від влади Карнавалу. - О. Забужко
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
Ніяке президентство йому вже не світить.
Так що бути Трампу президентом ще один термін.