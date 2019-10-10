 Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник зустрічі, співвласник інформагентства "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній були близько 12 ветеранів - переважно, ті, хто організовує акції протесту проти "формули Штайнмаєра" або бере участь у них.
"Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції", - написав Трегубов.
За його словами, Зеленський на зустрічі зізнався, що хотів би взагалі відмовитися від Мінських угод, але не може зробити цього через тиск країн Заходу.
"Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції", - цитує Трегубов президента.
Крім цього, глава держави пояснив ветеранам, що форсував процес мирних переговорів для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним.
"І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети"", - додав Трегубов.
найкращий»...
То есть Зеля просто как из меню в ресторане выберет наилучший вариант из предложенных х*лом!?
Кто-то думает, что в этом меню будет хоть один вариант, не ведуший к уничтожению Украины?
Я хренею! Для меня лично до сих пор неясно, он кто, полный имбецил или обнаглевший предатель?
А не лучше-ли просто взять и ввести с Россией настоящие ВИЗы с Россией как при Совке с европейскими странами ? И что-бы на границе пограничникам столько зарплаты а при предательстве столько лет зоны, что-бы им было Пох, любимый родственник приехал или террорист с невинным ипалом, который просто хочет взорвать в Украине детский сад, поджечь какое нибудь здание или проводить постоянную в течении месяца пропангондонию против Украины а потом ******* к себе в россию как ни в чем не бывало.
В Украине нужны настоящие ВИЗы с Мордором, как у Мордора с США, и только тогда в Украине уменьшится на 70% этот бардак, который гибридно и не только разводит россия в Украине.
Кому интересно, можете найти в моём профиле.
Сегодня получила из рассказов ветеранов еще одно подтверждение. Ко всем остальным особенностям таким людям присуща поверхностность и абсолютная лживость, что и описали все участники встречи. Причем даже если их ловят на лжи, это их совершенно не смущает, они не чувствуют за это никакой вины, а просто переводят разговор на другую тему.
У него просто не может быть глубокого понимания любых проблем, всё поверхностно и не может быть даже зачатков стратегического мышления, у артистов оно всегда образное.
Куда заведёт страну этот абсолютно непригодный к исполняемой им роли человек, страшно подумать.
Почему выбрали Зеленского, я уже объясняла.
Кратко - в любом социуме примерно 20-25% народа имеет критическое мышление и способно вырабатывать собственное мнение.
Остальная масса внушаема, способна только потреблять то, что вкладывается в их головы в готовом виде при помощи манипуляций их сознанием. Вся компания Зеленского была построена именно на манипулировании внушаемыми людьми, которых всегда и везде большинство.Естественно, что это не его стратегия, а умных и циничных политтехнологов, которых наняли те, кто зачем-то решил привести его к власти.
Его просто продали, как продают товар при помощи рекламы, используя маркетинговые приёмы, как и в торговле.
Причем в этом случае внушаемые люди остаются в глубоком убеждении, что это был их выбор, хотя у них просто политехнологами было сформировано желаемое заказчиком поведение.
В силу отсутствия критического мышления они не способны понять, что их просто грубо и нагло использовали.
Вот так это работает.Одно утешение, что так это работает всегда и везде, не только в Украине.
Для меня до сих пор не ясен вопрос, кому это понадобилось и для каких целей.
Врага минскими договорами не останавливают,а это значит,что петро алексеевич тоже хотел мира,но в этом вы его не осуждаете
.
У Пороха была такая возможность после захвата наших моряков в Керчи сразу ввести настоящие ВИЗы с оккупационным Мордором и ни одна нормальная страна в ЕС и в Мире не вправе была-бы осудить его.
Но он скорей всего побоялся потерять свои проценты на выборах от того украинского лохлората, которые не согласны с московией но тем не менее до сих пор через почти шесть лет войны спокойно без ВИЗ ездят в кацапию к своим родственникам или еще хуже, ***, на "заработки".
Все формулы, сквозь мозг промчались тенью:
Угла, Коши, Ньютона, Дюамеля,
Квадратного трехчлена разложенье …
Штайнмайера? Вы де учились, Зеля?
Ты сперва с кокса соскочи...
1) Ушел с посады ибо нарушил Конституцию
2) Перенес Офис в другое место - ибо все "вот это золото" напрягает
3) Поднял зарплату учителям до 4000$
4) Снизил тарифы
5) Прекратил стрелять, чем зупинил вийну
6) ... теперь если не получится пункт нумэр 4 - будете рыть канаву - интересно как её назовут? Каналом Вовы?
Сначало понижение тарифов ЖКХ, потом зарплаты по 4000 денег, потом рост экономики на 40% и, наконец, вал?
Или вал
впердесначала, а тарифы ЖКХ потом?
Пояснение требуется.
очень трудно что то хорошее сделать, после 5 летнего грабежа и развала Украины..
Зеленский уже многое сделал, а вот поросенко надо судить,
поросенко мстит и гадит украинцам за то, что они отодрали его от корыта и власти..
Референдум по Лугандону. А Вовік нехай повертається у свій Квартал. Там він меньше шкоди робить.