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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Донбас (13270)

 Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік

Президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з ветеранами, що якщо питання реінтеграції Донбасу не вдасться вирішити за рік, схильний "вибудувати вал" навколо регіону.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник зустрічі, співвласник інформагентства "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній були близько 12 ветеранів - переважно, ті, хто організовує акції протесту проти "формули Штайнмаєра" або бере участь у них.

"Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції", - написав Трегубов.

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За його словами, Зеленський на зустрічі зізнався, що хотів би взагалі відмовитися від Мінських угод, але не може зробити цього через тиск країн Заходу.

"Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції", - цитує Трегубов президента.

Крім цього, глава держави пояснив ветеранам, що форсував процес мирних переговорів для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним.

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"І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети"", - додав Трегубов.

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Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 03
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 04
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 05
Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не добється миру за один рік 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153115
 
 
 Топ коментарі
 
Это шутейка в стиле Шапито 95 или это серьёзно?? ЗЕбилы вы ж знаете своего босса, поясните???
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Ни быстро, ни тихо не получится, Зеленскому чужд украинский народ, он мыслит парадигмами постсовка.
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Украинский народ чужд тебе. Єто тьі его оскорбляешь зебилом.
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Те, що й було зрозуміло - самовпевнена дурноголова зелена шмаркля... Воно зруйнує країну вщент...
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А до нього були самі відбудовувачи країни, особливо останній- Мародер - Барига Мальдивский. Досить вже, 28 років грабували.
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А чого саме зебільних? Проти ПЕСіків - 92% Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік - Цензор.НЕТ 745
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«… вони обмiняються умовами, а вiн зможе з цих запропонованих варiантiв обрати
найкращий»...
То есть Зеля просто как из меню в ресторане выберет наилучший вариант из предложенных х*лом!?
Кто-то думает, что в этом меню будет хоть один вариант, не ведуший к уничтожению Украины?
Я хренею! Для меня лично до сих пор неясно, он кто, полный имбецил или обнаглевший предатель?
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Він непрофесійний малорос, як більшість південно-східної України. В моєї дружини , в відділі, 6 жінок, одна за Україну і Пороха, одна не те, не се, а четверо сєпарська вата, за зелю, мір, дружбу,жевачку.І так скрізь.
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Конечно хорошо-бы вал со сплошной протокой серной кислоты почти на 2 000 км. границы с Мордором построить. Но где деньги брать ? Опять у пенсионеров из пенсионного фонда тянуть, как в кацапии ?

А не лучше-ли просто взять и ввести с Россией настоящие ВИЗы с Россией как при Совке с европейскими странами ? И что-бы на границе пограничникам столько зарплаты а при предательстве столько лет зоны, что-бы им было Пох, любимый родственник приехал или террорист с невинным ипалом, который просто хочет взорвать в Украине детский сад, поджечь какое нибудь здание или проводить постоянную в течении месяца пропангондонию против Украины а потом ******* к себе в россию как ни в чем не бывало.

В Украине нужны настоящие ВИЗы с Мордором, как у Мордора с США, и только тогда в Украине уменьшится на 70% этот бардак, который гибридно и не только разводит россия в Украине.
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Цього поца й його «маладую каманду» тре зносити, бо країні буде край...
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Можно уже начинать строить, ров с крокодилами главное не забыть!!!
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Так крокодилам там жрать нечего будет, лугандоны невкусные и воняют..
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Ничего, привыкнут. Можно генномодифицированных попробовать))
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К сожалению против "лома" нет приема кроме другого лома. И до тех пор пока у Украины не будет очень веского "ломового" АРГУМЕНТА, ее будут "иметь" все любители халявного адреналина.
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Я уже много раз писала,в том числе и не Цензоре, что Зеленский типичный психопат, описывала и все особенности социального поведения таких личностей.
Кому интересно, можете найти в моём профиле.
Сегодня получила из рассказов ветеранов еще одно подтверждение. Ко всем остальным особенностям таким людям присуща поверхностность и абсолютная лживость, что и описали все участники встречи. Причем даже если их ловят на лжи, это их совершенно не смущает, они не чувствуют за это никакой вины, а просто переводят разговор на другую тему.
У него просто не может быть глубокого понимания любых проблем, всё поверхностно и не может быть даже зачатков стратегического мышления, у артистов оно всегда образное.
Куда заведёт страну этот абсолютно непригодный к исполняемой им роли человек, страшно подумать.
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Людмила, а вы смотрели сериал "слуга народа". Ваше мнение? И как вы думаете, почему "народ" выбрал именно Зеленского, а не кого-то другого? (мой аккаунт есть на фейсбуке)
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Слугу народа я смотрела немного, полностью бы эту белиберду не осилила.
Почему выбрали Зеленского, я уже объясняла.
Кратко - в любом социуме примерно 20-25% народа имеет критическое мышление и способно вырабатывать собственное мнение.
Остальная масса внушаема, способна только потреблять то, что вкладывается в их головы в готовом виде при помощи манипуляций их сознанием. Вся компания Зеленского была построена именно на манипулировании внушаемыми людьми, которых всегда и везде большинство.Естественно, что это не его стратегия, а умных и циничных политтехнологов, которых наняли те, кто зачем-то решил привести его к власти.
Его просто продали, как продают товар при помощи рекламы, используя маркетинговые приёмы, как и в торговле.
Причем в этом случае внушаемые люди остаются в глубоком убеждении, что это был их выбор, хотя у них просто политехнологами было сформировано желаемое заказчиком поведение.
В силу отсутствия критического мышления они не способны понять, что их просто грубо и нагло использовали.
Вот так это работает.Одно утешение, что так это работает всегда и везде, не только в Украине.
Для меня до сих пор не ясен вопрос, кому это понадобилось и для каких целей.
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Мадам, после 28 лет правления ылиты, которая довела Украину до ручки народ и выбрал человека не бывшего в политике. А вы тут дебильные теории проповедуете. И не нужно тут поучать людей - здесь много поумнее будут. Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год - Цензор.НЕТ 6632
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Однозначно ЗЕ пытается сбить накал общества, но долго думали-пригласили ветеранов на 3 день после 6 октября, на сегодня собирают пресс-марафон.Вывод наложили кучи гав...а, сами измазались, вонь стоит кругом, а как отмыться незнают.
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Кто про шо, а свынорылый про говно. Смойся уже в унитаз
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На границе с Россией, или для него этот вал будет иметь вид продолговатого холмика.
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Тобто відродити формулу "псевдо-Тимошенко" 15-річної давнини і "обнести Донбасс колючей проволокой"? Сказка - лож, да в нєй намьок
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Зе конечно не политик и не игрок на мировом уровне ему еще учиться и учиться.Меня волнует другое,как матерый волк пятый президент повелся на удочку запада и раши подписывая минские угоды,зная,что из этого договора Украина не выйдет победителем,зная что раша не выполняет свои обещания и будет выкручивать руки и ставить свои условия постоянно меняя свои хотелки
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Хочется напомнить, что Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г., когда на территории Украины находились наступающие регулярные части российской армии, сдерживаемые только заградительным огнем артилериии и до Днепра не было ни одной боеспособной части способной их остановить. Выполнять их никто не собирался, а все санкции за невыполнение реально получала на протяжении 5 лет Россия. Великий деятель Зелик решил начать их выполнять "чтобы остановить войну", еще и в самой невыгодной для нас последовательности. В результате имеем, что имеем.
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При чем тут зелик велик?петр алексеич уничтожил добровольное движение за пять лет ,торговал с россией,в итоге виноват зелик...
Врага минскими договорами не останавливают,а это значит,что петро алексеевич тоже хотел мира,но в этом вы его не осуждаете
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Просто пятый президент просрал все что мог на Донбассе и побежал капитулировать в Минск с воплями Мепкель, Оланд - аци́лу! (спасите). Ему ответили, если будешь бесперебойно качать нефть и газ и подпишешь договорняк с ******, то останешься президентом. И твоя Липецкая фабрика будет работать. И не вздумай объявлять военное положение. Про твои офшоры мы все знаем. Их там нет, понял? - Понял, ответил Барыга, и... все подписал.
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на валу нехай клаванів поставить"ВОНО".щоб страшно було
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Якщо він вал збирається будувати, то чого відводить ЗСУ? Зе- це брехлива та підла істота. Це зрадник України.
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А что санкции помогли Украине???? Нет. Так почему, мы продолжаем стоять на коленях, ради призрачной помощи?????
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Интересная у тебя логика, Дон Эскобар! По твоему чтобы Украина встала с колен, надо с Роисси санкции снять??? Откуда ты родом и "чьих ты будешь", казачок испанский?
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Пани, пожалуйста читайте текст. УУкраина стоит на коленях перед типа западными партнерами и выпрашивает деньги, сснкции, вооружения и прочее. Что касается анкций по о ношению к россии, они не остановили Тупина ни в Иловайске, ни в ДАПе, ни в Дебальцево. Призрачный мир приводит к распостранению по Украинетысяч стволов и боеприпасов взрывного действия......
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Просто нужно нормальные ВИЗы ввести с Мордором и это была-бы на сегодняшний день самая лучшая защита Украины от военно-диверсионно-экономическо-политического давления со стороны московской гибридно-военной машины.
.
У Пороха была такая возможность после захвата наших моряков в Керчи сразу ввести настоящие ВИЗы с оккупационным Мордором и ни одна нормальная страна в ЕС и в Мире не вправе была-бы осудить его.
Но он скорей всего побоялся потерять свои проценты на выборах от того украинского лохлората, которые не согласны с московией но тем не менее до сих пор через почти шесть лет войны спокойно без ВИЗ ездят в кацапию к своим родственникам или еще хуже, ***, на "заработки".
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Если на этом валу будут постоянные позиции наших войск, а высота вала будет давать стратегическое преимущество - надо строить!
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Як його можна збудувати,якщо москалі будуть постійно обстрілювати?
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Зелюмпену лучше начинать строить вал прямо сейчас, а также прекратить торговлю с лугандонью.
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О формулах

Все формулы, сквозь мозг промчались тенью:
Угла, Коши, Ньютона, Дюамеля,
Квадратного трехчлена разложенье …
Штайнмайера? Вы де учились, Зеля?
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Вал із зелених соплів, з бульбашками
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"Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию".

Ты сперва с кокса соскочи... Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год - Цензор.НЕТ 3324
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вот с этого самого вала\стены как. евреев или в мексике и надо было начинать , меньше бы нервов и бабок народных потратили бы.....
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Вал-это правильная идея. А сверху заборчик Яйценюха можно впиндюрить.
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це до того, як відведе війська до кордону з Полщею, чи після? потім скаже - нехай поляки будують, це їхні проблеми, я нікому нічого не обіцяв.
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Что УЖЕ ЗЕбилл обещал и уже выполнил:
1) Ушел с посады ибо нарушил Конституцию
2) Перенес Офис в другое место - ибо все "вот это золото" напрягает
3) Поднял зарплату учителям до 4000$
4) Снизил тарифы
5) Прекратил стрелять, чем зупинил вийну
6) ... теперь если не получится пункт нумэр 4 - будете рыть канаву - интересно как её назовут? Каналом Вовы?
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Походу он действительно идиот. Его б надо проверить.
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Профессия накладывает отпечаток. Он КВНщик
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"Не торопитесь, я записываю"(С)
Сначало понижение тарифов ЖКХ, потом зарплаты по 4000 денег, потом рост экономики на 40% и, наконец, вал?
Или вал вперде сначала, а тарифы ЖКХ потом?
Пояснение требуется.
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тролли лолиты вольсмон снова разгоняют зраду..
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зеленський не король, він лузер, бо путін - ***** та ко його мають за лоха!!!!
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а кто не лузер? пукин и его подельник по грабежу Украины поросенко?
очень трудно что то хорошее сделать, после 5 летнего грабежа и развала Украины..
Зеленский уже многое сделал, а вот поросенко надо судить,
поросенко мстит и гадит украинцам за то, что они отодрали его от корыта и власти..
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для украины наилучший вариант построить бетонную стену метров с 10 между ордло и нами. сосредоточится на развитии украины и поверьте лет через 10 они постукаются сами к нам, как и крым. не забываем что донбас сейчас камень на шее так же и у раши. содержание сепаров плюс санкции дают свое. а там и ***** подохнет
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Комментарии истинных патриотов Украины,точно надо собирать чемоданы,толку здесь не будет.Пусть у меня корова сдохнет,но у соседа две!
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Ну і навіщо інтегрувати в Україну всю цю українофобську мерзоту з Лугандону, Вовік?
Референдум по Лугандону. А Вовік нехай повертається у свій Квартал. Там він меньше шкоди робить.
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і не тільки вал, стіна, колючий дріт, а ще й активно працювати над мордорським розвалом!!! Тому що ********* - це недорозвалений совок, тюрма народів! Кацапстан - це нежиттєздатний монстр доктора Франкенштейна! І Україна ніколи не зможе нормально жити і розвиватись з такими дикими і відсталими варварами-сусідами! Розвалена підРосія на 10-20 окремих держав - це велика послуга всій цивілізації цієї планети!
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