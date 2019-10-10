 Зеленський збирається побудувати вал навколо окупованого Донбасу, якщо не доб'ється миру за один рік

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник зустрічі, співвласник інформагентства "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній були близько 12 ветеранів - переважно, ті, хто організовує акції протесту проти "формули Штайнмаєра" або бере участь у них.

"Зеленський сподівається вирішити справи з Донбасом за рік. Якщо за рік не вдасться - схильний, цитую "вибудувати вал" - я це зрозумів, як повернення до діючого статус-кво з ізоляцією окупованих територій. Взагалі, він впевнений, що у будь-який момент може зіскочити і повернутись до цього стану (а от я - ні). Але цей варіант він розглядає, як негативний, тому прагне до реінтеграції", - написав Трегубов.

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За його словами, Зеленський на зустрічі зізнався, що хотів би взагалі відмовитися від Мінських угод, але не може зробити цього через тиск країн Заходу.

"Я б сам відмовився від Мінських, в перший же день хотів! - казав він, - але мені дали зрозуміти, що автоматично знімуть санкції", - цитує Трегубов президента.

Крім цього, глава держави пояснив ветеранам, що форсував процес мирних переговорів для виходу на Нормандський формат і прямого діалогу з Путіним.

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"І так, він каже, що розглядає можливість проведення виборів на окупованих територіях, якщо російські війська підуть, а українські збройні сили - не зайдуть (хоча, можливо, зайдуть інші українські державні органи). І це будуть вибори за українськими законами, хоча він впевнений, що, на жаль, на них все одно переможуть місцеві "авторитети"", - додав Трегубов.













