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Все про:бюджет (670) заробітна плата (571) шахтарі (124) Гончарук_Олексій (151)

 Кабмін подасть в Раду зміни до держбюджету для виплати 1 млрд грн боргів із зарплат шахтарям, - Гончарук

Кабінет міністрів планує на початку наступного тижня подати до парламенту зміни до держбюджету для виплати зарплати шахтарям.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Великою проблемою є зарплата шахтарям. Ми сьогодні на уряді домовилися про останні бюрократичні приготування. На суботу плануємо ще одне засідання уряду, щоб остаточно затвердити зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями по заробітних платах. Це питання потребує комплексного підходу, воно не може тривати вічно", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що з людьми необхідно розрахуватися, однак питання не вирішується уже впродовж багатьох років.

"Ми не можемо постійно дотувати неефективність. Розраховуємо на те, що на початку тижня подамо до парламенту зміни до держбюджету, щоб вони були якомога швидше ухвалені, а люди отримали свої заробітні плати... Якщо не помиляюся, ми виділяємо близько 1 млрд грн. Цієї суми недостатньо, щоб покрити всю заборгованість, але значну частину ми покриємо", - наголосив Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153114
 
 
 Топ коментарі
 
Клоунада, расчитанная на электорат зе.

В проекте госбюджета на 2020 г повышение пенсий на 131 грн.
Повышение зарплат учителям - 0 грн.
Повышение зарплат врачам - 0 грн.
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Верните ВСУ 28 ярдов, которые в "аппарат СНБО" распилили, мародеры зеленые.
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"маладые" регионы уверенно идут по пути старых. Так же и закончат.
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Завтра большой пресс-марафон ЗЕбила.
Там будет много о прорывах, достижениях, прыжках на цирковом батуте выше головы. Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5301
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интересно-а "шахтёрам" ОРДЛО тоже...? с взглядом на перспективу "выбарав"...? Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 979
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Клоунада, расчитанная на электорат зе.

В проекте госбюджета на 2020 г повышение пенсий на 131 грн.
Повышение зарплат учителям - 0 грн.
Повышение зарплат врачам - 0 грн.
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Вчителям вже підвищили до 4000 долярів, а їм всьо мало.
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Верните ВСУ 28 ярдов, которые в "аппарат СНБО" распилили, мародеры зеленые.
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по моему ющенко говорил про эти дотации всех кормящему дамбассу - закрыть шахты . платить зарплаты сидящим дома шахтёрам и покупать уголь за границей выйдет дешевле чем уголь с этими дотациями
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Они нюхают отдельно, или все еще вместе? Откуда деньги, Гончий? А учителя 4000?
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%

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А вот и беззубый электорат Моники из-за поребрика под ВПН.
Двух слов без пузыря связать не в состоянии.
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Та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...Кацапе buy sell, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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