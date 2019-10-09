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 Український фільм "Додому" потрапив у лонг-лист "Оскара"

Стрічка "Додому", що розповідає про кримського татарина, які їде на окупований півострів ховати вбитого на Донбасі сина, увійшла в лонг-лист кінопремії "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Американської кіноакадемії.

Фільм "Додому" знято режисером Наріманом Алієвим за підтримки Держкіно. На здобуття премії стрічку висунув Український оскарівський комітет.

"Додому" розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Сеітаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом із молодшим сином їде до окупованого Криму, щоб поховати загиблого.

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Також у великий список іноземних фільмів, що претендують на "Оскар", увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоуля "Розфарбований птах". Його висунуто претендентом від Чехії.

Шорт-лист премії "Оскар" оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 грудня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153112
 
   
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Русня або малорос ... коротше піг-дог ... Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 9690
Ми так усталі ат вайни.
Ат вашєй мови, арміі і віри.
А нам би проста снять штани.
І встрєтіть прібліженьє міра.

Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 2258
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Сказал бы ты что-нибудь умное-можно было бы прочитать. А вместо этого озвучил ерунду.
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Та що ти говориш. Український фільм "Додому" потрапив у лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 7915

ЗЕбіл поборов бурштинову мафію легким звільненням лісника.
Наступним кроком була перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
Роль ідіота - єдина, яка дається Зе без жодного дубля.
Як втім і тобі малоросові ЗЕбілу
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Новости Кремля... Сегодня когда кремлёвский лифт опустился на первый этаж,ехавший от кремлёвского Фюрера Рагозин , пукнул в лифте и на выходе встретился с приёмным сыном Хутина Кадыровым ,который сел в лифт, между этажами был крик ГАЗЫ ,завыла сирена,Рагозина остановил патруль и обыскал на наличие баллончика с газом... Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 6395 Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 6395
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Мой Друган щас Кино в Украине снимает -- в 2022 в Канны поедет!
-- кина не видел -- врать не буду! Но Друган хороший -- знаю с 1980 года. Ещё у него Жинка -- украинская детская Писательница -- Наталья Гузеева... ...та, все её мультики видели -- про Петю Пяточкина.
"Донбас" -- кинуха -- его работа. ...мне почти понравилось -- но я не зритель, а критик -- чиста из вредности! *)
Почекаем -- побачым...
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"Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький.
"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.
Держава, на їхню думку, має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям! Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147335
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