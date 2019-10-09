 Український фільм "Додому" потрапив у лонг-лист "Оскара"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Американської кіноакадемії.
Фільм "Додому" знято режисером Наріманом Алієвим за підтримки Держкіно. На здобуття премії стрічку висунув Український оскарівський комітет.
"Додому" розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Сеітаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом із молодшим сином їде до окупованого Криму, щоб поховати загиблого.
Також у великий список іноземних фільмів, що претендують на "Оскар", увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоуля "Розфарбований птах". Його висунуто претендентом від Чехії.
Шорт-лист премії "Оскар" оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 грудня 2020 року.
Ми так усталі ат вайни.
Ат вашєй мови, арміі і віри.
А нам би проста снять штани.
І встрєтіть прібліженьє міра.
ЗЕбіл поборов бурштинову мафію легким звільненням лісника.
Наступним кроком була перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
Роль ідіота - єдина, яка дається Зе без жодного дубля.
Як втім і тобі малоросові ЗЕбілу
-- кина не видел -- врать не буду! Но Друган хороший -- знаю с 1980 года. Ещё у него Жинка -- украинская детская Писательница -- Наталья Гузеева... ...та, все её мультики видели -- про Петю Пяточкина.
"Донбас" -- кинуха -- его работа. ...мне почти понравилось -- но я не зритель, а критик -- чиста из вредности! *)
Почекаем -- побачым...
"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.
Держава, на їхню думку, має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям! Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147335