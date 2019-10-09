 Український фільм "Додому" потрапив у лонг-лист "Оскара"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Американської кіноакадемії.

Фільм "Додому" знято режисером Наріманом Алієвим за підтримки Держкіно. На здобуття премії стрічку висунув Український оскарівський комітет.

"Додому" розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Сеітаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом із молодшим сином їде до окупованого Криму, щоб поховати загиблого.

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Також у великий список іноземних фільмів, що претендують на "Оскар", увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоуля "Розфарбований птах". Його висунуто претендентом від Чехії.

Шорт-лист премії "Оскар" оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 грудня 2020 року.