 Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується актуалізації питання про майбутнє Криму і переформатування кримської автономії ми намагаємося, щоб нова влада нас почула, але я не можу зараз похвалитися, що вона почула нас", - заявив Чубаров.
За його словами, попередня влада зробила чимало для того, щоб всі напрацювання були здійснені.
Зокрема, зазначив він, в складі Конституційної комісії була створена спеціальна робоча група під керівництвом відомого українського правника Володимира Буткевича, яка підготувала пакет з трьох законопроєктів.
"Перший законопроєкт - щодо змін розділу 10 Конституції України, другий законопроєкт - про статус кримськотатарського народу і третій законопроєкт - про корінні народи в Україні. Нова влада абсолютно не поспішає з розглядом цих документів", - резюмував голова Междлісу.
Или тамжынашилюди - адиннарот?
Комменты прочитай пока тебя косоглазого пид@ра не повесили украинцы.
https://twitter.com/krymrealii/status/1181953159159259136
Зарегистрированый и одобреный большими процентами. Носите и гордитесь.
Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $
#Так и было, Порошенко не шел на контакты, для урегулирования конфликта с **********#.
ясно, ЧМО?
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Это ж вата, им надо гордиться 24/7 и доказывать таким же упоротым из-за поребрика, что они лучше.
однояйе
одноизвилинные близнецы: критического мышления нет - слепо верят телевизору.
...им вдогонку камнями швырялись... ...а они разошлись.
Левый чувак! ...а шо у него с электронной Декларацией? -- бедует, небось... ...не доедает -- аж опух.
Абидна, да?