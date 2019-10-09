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 Політика України
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Все про:Крим (7565) Чубаров (382) кримські татари (1447)

 Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада не поспішає з розглядом трьох законопроєктів - щодо статусу Криму і кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується актуалізації питання про майбутнє Криму і переформатування кримської автономії ми намагаємося, щоб нова влада нас почула, але я не можу зараз похвалитися, що вона почула нас", - заявив Чубаров.

За його словами, попередня влада зробила чимало для того, щоб всі напрацювання були здійснені.

Зокрема, зазначив він, в складі Конституційної комісії була створена спеціальна робоча група під керівництвом відомого українського правника Володимира Буткевича, яка підготувала пакет з трьох законопроєктів.

"Перший законопроєкт - щодо змін розділу 10 Конституції України, другий законопроєкт - про статус кримськотатарського народу і третій законопроєкт - про корінні народи в Україні. Нова влада абсолютно не поспішає з розглядом цих документів", - резюмував голова Междлісу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153111
 
   
 Топ коментарі
 
нова влада мовчить і про ЄС і про НАТО.
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Та яке ЄС чи НАТО. Нова влада бажає допомогти москалям запхати Лугондон до України на умовах Х@ла☹️
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они теперь про Крым и не вспомнят...-"вы што-нельзя злить рассею ,там же ТАНКИ"... Новая власть не спешит с рассмотрением законопроектов по Крыму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1688
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а при петюньке - тютюньке сильно про просраный крым часто вспоминали?
Или тамжынашилюди - адиннарот?
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Мордвин, а при петюньке разве так президент себя вел. а мокшанин?
Комменты прочитай пока тебя косоглазого пид@ра не повесили украинцы.
https://twitter.com/krymrealii/status/1181953159159259136
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Вміє Моніка збирати аншлаги, справжній піаніст
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Вы хотите чтобы Зеленский объявил татарскую автономию?
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я хочу чтобы он просто самоубился синхронно, вместе с петюнькой.
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Мордва, ты же за наркомана голосовала косоглазая свинособака, признайся.
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Не..а. Свинособака- это бренд порошколюбов.
Зарегистрированый и одобреный большими процентами. Носите и гордитесь.
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Конечно оно так и есть. Порошенко не ишел на контакты с Россией чтобы урегулировать военный конфликт с Россией.
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А чого ж хотіли кацапи такого, що Порох не погожувався?
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Ліпєцку фабріку.
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Спать ложитесь, лохи Моніки! Вас завтра разводить будут.
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Вижу ты плодишься текстами как амеба. А почему как?..
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"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує - Моніка Зеленські
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Кацапчик, ты по рюзьке языку какую оценку получил в школе? У меня собаки понятней изъясняются. 1. Ты написал, по смыслу, примерно так- "Да это да и да". 2. Такого слова как "ишел" нет. 3. Глагол "есть" в данном случае нужно заменить на прошедшее время "быть"- "было". 4. Хотите нас учить своему языку, а сами тупые идиоты.
#Так и было, Порошенко не шел на контакты, для урегулирования конфликта с **********#.
ясно, ЧМО?
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А цьому все з автономією неймется,гроші в гебні з жамільови та чийгозом взяли,а не відробили
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
..
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нова влада мовчить і про ЄС і про НАТО.
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Та яке ЄС чи НАТО. Нова влада бажає допомогти москалям запхати Лугондон до України на умовах Х@ла☹️
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Україною треба, щоб врешті решт хтось зайнявся, а не розказував мантри як буде добре в Тайожному саюсі, ЕС чи в НАТО. В ЕС і НАТО з рівнем корупції в Україні на нас дивляться, як на прокаженних.
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Я вас не чіпав і не лізьте до мене з дурницями.
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Я вас теж не чіпав, але ж ви лізете з дурницями до других людей. 🤔
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У сои ломки когда им каждый день с телевизора не рассказывают о грандиозных планах и решительных придуманных перемогах
Это ж вата, им надо гордиться 24/7 и доказывать таким же упоротым из-за поребрика, что они лучше.
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Вот и я вижу, что так называемая "вата" и "вышивата" - это практически однояйе
одноизвилинные близнецы: критического мышления нет - слепо верят телевизору.
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Соя ваще обнаглевшая Порошенко сам капитулировал перет )(уйлом подписав Минские соглашения. Мы на своей территории ???? Армия должна особождать Донбасс и Крым. А мышь обоссалась типа "Дядя тока не стреляй".
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Чемодан - вокзал - ЕС
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А стара тільки говорила і цього було достатньо
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Каких еще законопроектов не хватает по Крыму Чубарову? Вроде ж закон о свободной экономической зоне в крымнаше ВР еще при нем принимала в прошлом избрании?
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У них приват на носу. Земля. Им не до Крыма сейчас. Правда с таким темпами есть все шансы, что им вообще будет не до всего.
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Де обіцяний татарський батальон на фронті, татари?
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Коли воду до Криму запустять? Знаючі люди кажуть що канал зі сторони Криму розчищають та будуть готові прийняти Дніпровську водицю через декілька місяців. Це досягнення ЗеКловунів☹️
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Знаючі люди - це соєві звєздуни-ванговатєлі? Тобі би тирсу в довбешці краще почистили, бо через вуха сиплеться.
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Якщо жителі Херсона стали «соєвими», то у вас у голові зелена жаба🤔😄
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"Я тібє канєшна вєрю, развє может бить іначє... "
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Когда тут говорили что ЗЕкловун согласица на формулу Штанмаера вы ЗЕбилы визжали точно то же самое.. Только что то быстро заткнулись и сразу начали валить на Петю..ну после того как твой клоун согласился на формулу Штанмаера..А в начале ты бодренько так кудахтал. Ну вот так же будет и с Крымом..когда воду пустят прибежишь тут кудахтать что это только на пользу патамушта кацапы за неё деньги в бюджет платят, ога... Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9842
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Если воду не пустят, ты повесишься? Или будешь дальше тут зраду разводить?
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Чубаров? -- ...я помню тот "Референдум", где он сказал крымским татарам: Расходитесь по домам!
...им вдогонку камнями швырялись... ...а они разошлись.
Левый чувак! ...а шо у него с электронной Декларацией? -- бедует, небось... ...не доедает -- аж опух.
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Может получиться так, что татары сами освободят Крым , тогда и сами напишут законы.
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-- дусик -- ехай с дачи домой! -- там всё само собой вырастет, уберётся и тебе в банки закатается...*)
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"На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет" Источник: https://censor.net.ua/n3153023 А ви кажете. Він переживає, що для Крима немає такої ж гарної формули капітуляції, як у матирикової України
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А раньше была особая, крымская формула Штайнмайера, только барыга украл её вместе с серверами Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5654
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Розовая мечта Чубарова - назначить его главным татарином Крыма.
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Шо, Чубарик, новые не хотят подкармливать ваше кодло, как Петя Парашный?
Абидна, да?
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Які проблеми, хай мужні татари виб'ють кацапів з Криму, а тоді вже Київ може почати обговорення автономії для них та її статус.
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Скоро штанмаер напишет вам и про крым законы, если в Украине одни предатели рабы и лохи живут.
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Сначала освобождение Крыма - потом законы. Утром деньги - вечером стулья.
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Зато с отступлением по всей линии фронта очень спешат.
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Да власти разве сейчас до Крыма, у них свои проблемы, а Крым это х#йня.
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