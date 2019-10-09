 Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується актуалізації питання про майбутнє Криму і переформатування кримської автономії ми намагаємося, щоб нова влада нас почула, але я не можу зараз похвалитися, що вона почула нас", - заявив Чубаров.

За його словами, попередня влада зробила чимало для того, щоб всі напрацювання були здійснені.

Зокрема, зазначив він, в складі Конституційної комісії була створена спеціальна робоча група під керівництвом відомого українського правника Володимира Буткевича, яка підготувала пакет з трьох законопроєктів.

"Перший законопроєкт - щодо змін розділу 10 Конституції України, другий законопроєкт - про статус кримськотатарського народу і третій законопроєкт - про корінні народи в Україні. Нова влада абсолютно не поспішає з розглядом цих документів", - резюмував голова Междлісу.

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