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 Політика України
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Все про:ВР (5877) виборчий закон (105) Разумков Дмитро (227)

 Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду

Голова парламенту Дмитро Разумков виступає за те, щоб в парламент могли потрапити партії, які набрали 2-3% голосів виборців.

Про це він заявив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що прохідний бар'єр має бути менше, ніж 5%. Це моя особиста позиція. Кожна з фракцій парламенту матиме свою позицію", - зазначив Разумков.

На його думку, прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити в Раду.

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"Яким буде цей показник, мені складно говорити, оскільки я не беру участь безпосередньо в роботі групи (з підготовки Виборчого кодексу до розгляду. - Ред.)".

Спікер зазначив, що Виборчий кодекс, який ветував Зеленський, вимагає внесення змін, і депутати мають доопрацювати документ.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про зміни до Виборчого кодексу, який ухвалили народні депутати попереднього скликання Верховної Ради України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153110
 
   
 Топ коментарі
 
Ну это чтоб такие как Шарий зашли в раду, говори прямо, мы ж все понимаем ))
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Партія СН готується до наступних виборів зазделегідь))
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Да плевать они хотели на других , это они о себе заботятся , так сказать на перспективу .
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Ну это чтоб такие как Шарий зашли в раду, говори прямо, мы ж все понимаем ))
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Да плевать они хотели на других , это они о себе заботятся , так сказать на перспективу .
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Не зовсім так. Свобода/ ПС/Нацкорпус, Громадянська позиція, Сила людей, Демальянс, Самопоміч- проукраїнські партії
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оно то так...но их туда "новый" ЦИК категорически не пропустит...могу спорить... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 6542
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коли сусіпльство спить, то панує свавілля влади- сон розуму породжує чудовиськ
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Можно подумать раньше эти партии набирали очень много. Зато теперь хорошая отмазка есть - новый ЦИК Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 4016
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Мало нам дегенератов, там нужны еще...Сегментация Рады будет такова, что работать станет просто невозможно.
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Ну, эти уже вряд ли. Но суть немного в другом. Если не будет коалиции, начнется тотальный шантаж со стороны 2-процентных партий. Они будут определять многое, при том, что по сути их никто не поддерживает. Начнется тотальный хаос, чего хотелось бы избежать. 5 - оптимальный процент.
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Сто процентов, там явно не хватает Вилкула, Мураева и других ярких политиков современности
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Партія СН готується до наступних виборів зазделегідь))
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Правильно! необходимо расширить кунсткамеру
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...дяшка, шория, ...еще придурков, которых хватает, на отсос к олигархам... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 8698..
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Разумков поддерживает снижение

...дурак! -- после 30ти., надо всегда поддерживать повышение...*)
-- ну, хоть бы морду ему закрасили -- бо наш дорогой Леонид Ильич, внатуре! -- аж противно...
Известны исходы парадов! А чем бы закончился бой? (с)
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Молодцы, готовят запасной вариант на перспективу.
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чует что опа будет на следующих выборах к одному скотиняку поддержит.
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замечательнае решение... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 7474 Шарий,Винник и Паплавский далжны папасть в РАДУ... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 4337
и видимо это ещё сделано в расчёте на попадание туда чуханов из ОРДЛО-если вдруг СН "добьются" таки праведения там "независимых" ВЫБАРАВ...это ДНО!!!!!!! Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 5252
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В первую очередь нужно открытые списки сделать, или уже сделали? Чтобы можно было голосовать за конкретных депутатов из партии а не за всех в куче. Чтобы там большого количества сброда не было как сейчас.
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Забигайло, а ты бы за кого голосовал?
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Іншими словами - "Кожної тварі по парі" . Але Верховна Рада не ковчег, а "слуга урода" не Ной. Так що нічого з того не буде.
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Ну, раз про шмария почти все коллеги уже написали, тогда не буду повторяться.
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10 партий по 2% проще/дешевле скупать чем одну с 20%
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у вас в стране война, а вы навыбирали власть которая занимается только строительством диктатуры под себя
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Интересно каким образом снижение проходного барьера - это диктатура под себя 😁
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Объясните этому брэмбо что закон о избирательной системе в парламент уже давно принят
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Всегда можна принять новый. А потом еще. И еще один новый. Все 28 лет так и продолжалось.
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Мне страшно, кого в боты набирают
Вернее, что такие люди вообще существуют

Интересно, чем по его мнению Рада занимается. Ведь почти по всем вопросам когда-то были уже законы 😁
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В принципе он прав. Да я тоже так думаю

Но не сейчас. Лет через 5 минимум можно принять такой закон.
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...этого прохиндея с натруженным ртом не в Раду, на свинарник пора отправить, свиноматок обхаживать да поголовье свиней поднимать...
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