 Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду

Про це він заявив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що прохідний бар'єр має бути менше, ніж 5%. Це моя особиста позиція. Кожна з фракцій парламенту матиме свою позицію", - зазначив Разумков.

На його думку, прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити в Раду.

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"Яким буде цей показник, мені складно говорити, оскільки я не беру участь безпосередньо в роботі групи (з підготовки Виборчого кодексу до розгляду. - Ред.)".

Спікер зазначив, що Виборчий кодекс, який ветував Зеленський, вимагає внесення змін, і депутати мають доопрацювати документ.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про зміни до Виборчого кодексу, який ухвалили народні депутати попереднього скликання Верховної Ради України.