 Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки

Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
Вона написала, що вже 4 роки волонтери з усієї України створюють аудіокниги для дітей з особливостями зору. "Сьогодні я також приєдналася до проєкту та озвучила дві японські казки: "Момотаро" і "Дві жаби"", - поділилася Олена Зеленська.
"Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти потрібні для того, щоб діти з порушенням зору і незрячі діти опановували шкільну літературу і почувалися включеними в освітній процес", - вважає дружина президента.
Перша леді подякувала всім, хто брав участь в озвучці. І закликала українців приєднуватися до створення аудіокниг для дітей.
"Хочу звернутися до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформляти казки або озвучувати твори - приєднуйтесь! Ваша допомога дуже важлива", - підсумувала Олена Зеленська.
пиарщица на беде, хренова - семейка уродов моральных.
Хотя может и хорошо, что они ее не увидят...
Нивинаватая я! Это Лалала про обезвоженность рассказывала. 😉
У Меркель от Моники Зеленски трясучка началась и зебилы тут же придумали, что Меркель в Берлине попить нечего было. Засуха в Германии была лютая, а все колодцы душманы засыпали.
Помню в 14 читал комменты рамблера - там нароссияне в теме с Мишель Обама оргию из расистских оскорблений устроили. Хоть сами стоят на самой низкой ступени развития.
А вообще мне даже не Елену Зеленскую жаль - жаль Цензор.
Петюшки его в такую помойку превратили...
У Ялынковича тоже "первая леди" из Енакиево была". Эта правда не с золотыми зубами.