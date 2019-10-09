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 Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки

Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у проєкті "Книги, що говорять", в рамках якого волонтери створюють аудіокниги для дітей з особливостями зору.

Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Вона написала, що вже 4 роки волонтери з усієї України створюють аудіокниги для дітей з особливостями зору. "Сьогодні я також приєдналася до проєкту та озвучила дві японські казки: "Момотаро" і "Дві жаби"", - поділилася Олена Зеленська.

"Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти потрібні для того, щоб діти з порушенням зору і незрячі діти опановували шкільну літературу і почувалися включеними в освітній процес", - вважає дружина президента.

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Перша леді подякувала всім, хто брав участь в озвучці. І закликала українців приєднуватися до створення аудіокниг для дітей.

"Хочу звернутися до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформляти казки або озвучувати твори - приєднуйтесь! Ваша допомога дуже важлива", - підсумувала Олена Зеленська.

Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки 01

Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153109
 
   
 Топ коментарі
 
Жена рассказывает сказки для детей с особенностями зрения, а муж для взрослых с особенностями умственной деятельности.
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Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки

Семейство сказочников. Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки - Цензор.НЕТ 614
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но для этого надо уметь хотя бы читать по украински вслух и внятно.
я представляю ЧЕГО ОНО начитало )))))))))))))))
волонтерКА хренова
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Шо сотрут? Я тебя спрашиваю, бюджет уже проголосован в обоих чытаннях?
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А музыкальное сопровождение оформил муж куем на пианино?
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А сколько там Зебил у них забрал в новом бюджете? Перша леді озвучила для незрячих дітей дві аудіоказки - Цензор.НЕТ 1286
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озвучка детских сказок у меня ассоциируется с простым человеком, мама, бабуля, с первых классов с учительницей, а первая леди пускай гуляет лесом со своими рекламами.
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А что рекламирует?Вот у коротышки Олланда жена пела довольно неплохой шансон, чем это лучше озвучки?
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Рекламирует себя. Жена президента должна не рекламировать а помогать мужу втиху, невзначай
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А смысл в этой рекламе?Обычно все эти первые леди занимаются всякими благотворительностями и прочим, как она ещё может помогать?Секретарём стать вместо Мендель что ли?
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не удивлюсь когда в ход пойдут онкобльные, дцп, сироты и прочие брендовые штучки "Матерь Тереза"..
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от нее возможно только аудио, от видео, дети заикаться станут...(
пиарщица на беде, хренова - семейка уродов моральных.
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Тю зачем было заморачиваться, включаешь новости укр тв и слушаешь сказки и просто и весело и позновательно. "Если мир считает себя заведомо коварным и жестоким другим не имеет быть смысла"
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Сейчас тебе нищеброды, которые за сказку про 4 штуки баксов Украину продали, расскажут, что деньги это не главное.
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Ей в фильмах про зомби сниматься надо, а не пиариться на слепых детишках.
Хотя может и хорошо, что они ее не увидят...

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ask Cortana... i couldn't find much on that image... that's enough...
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Пффф, ну, коммент мой удалили, но Ленка обезвоженной не перестала быть после перелёта через Атлантику.
Нивинаватая я! Это Лалала про обезвоженность рассказывала. 😉
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Она ее с Меркель перепутала.

У Меркель от Моники Зеленски трясучка началась и зебилы тут же придумали, что Меркель в Берлине попить нечего было. Засуха в Германии была лютая, а все колодцы душманы засыпали.
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Та не, то она заступалась за Ленку, шо она так плохо выглядит на этой фотке. Якобы из-за долгого перелёта. Но самое интересное и любая женщина это знает, что во время полёта достаточно несколько раз побрызгать на лицо термальной водой и кожа прекрасно себя чувствует. Я 13 часов в Тайланд летела и не обезводилась.
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Такое "обезвоживание", как у Ленки в Канаде обычно после бодунища бывает. Там термальная вода безсильна. Только переливание крови.
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Якщо ваше тіло здатне всмоктувати воду через будь що, окрім ротової порожнини, можна вже не турбуватися за стан шкіри.
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Порохоботы, как и путиноиды - те же Шариковы.
Помню в 14 читал комменты рамблера - там нароссияне в теме с Мишель Обама оргию из расистских оскорблений устроили. Хоть сами стоят на самой низкой ступени развития.
А вообще мне даже не Елену Зеленскую жаль - жаль Цензор.
Петюшки его в такую помойку превратили...
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"...из расистских оскорблений устроили. Хоть сами стоят на самой низкой ступени развития..." - ну и кто тут расист?
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Ничаво, вот Зеленский всех Штанмайеров примет (Как говорил один комик "С любой стороны") и наведут порядок в Малоросском федеральном округе)))
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сказочка от носатой сепарши - жены уклониста, дети закройте уши
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73% незрячих детей неньки Украины, семейка зелупных расказывает им сказки уже 4й месяц
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Бідні діти... Хто хоч один раз чув її голос мене зрозуміє 😕
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Покращення. Пройшла епоха зубожіння. Вітаю.
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Понравился рассказ Моники, о том как познакомилась с этой первой леди. Все банально для колхоза КРох-ехали ночью, темно, идут две шмары, ну понеслась...
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Баблом помочь? Да не, лутше сказку прочитаю..Привет Кипрским ЗЕофшоркам ЗЕбилы. Или вы только про панамские кудахтаете? А шо про кипрские не квокчете??
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Шо она там вообще озвучивала семейка сепаров? Рузькие народные сказки? Про скатерть самобранку и сапоги скороходы? про Иванушку дурачка??
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Японські. Дружина президента України озвучує японські казки. Здається, хтось пошуткував над першою леді...
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Лучше бы озвучила, сколько ее муженек на оборону страны пожертвовал))) Прикольно бы звучало, - пожертвовал на АТО автобус и спер у страны миллион баксов!!! БОБОЧКА!!!
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Бред. Кафка. О чем это? Какие 60-80% незрячих детей? Какие, 2 лягушки? ******((( Иди в больницы, детям помоги!!! Клоуны! (((
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Момотаро(у) - байка - не зовсім казка. Жорстока. Хто її вибрав для "нєзрячих" дітей не зрозуміло.
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Вобще Ленка и "леди" вместе никак.
У Ялынковича тоже "первая леди" из Енакиево была". Эта правда не с золотыми зубами.
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давайте не забувати, що ця "няшна" "пєрша лєд" писала багато сценаріїв для кварталу, де принижувала українців, Україну, майданівців, знущалася над людськими вадами... А тепер казочки діткам озвучує..."Перевзулася" в добру тьотю?...Брехня, ганьба і бескінечне "взування" та "розводи" українців від цієї сімейки та їхніх кумів-сватів-братів-друзів-кварталівців..що зараз при владі!...
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Люсенька, начни сказки писать. У тебя получается.
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Прекрасная новость, на фоне тотального урезания бюджета на следующий год на социальньіе нуждьі, а в частности детям-сиротам минус 40% на жилье.
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Что сразу столько негативных приколов? Детям же внимание и то хорошо. Ведь для детей главное - это внимание. Я дочке подарила https://www.fragola.com.ua/pandora/sergi/ pandora сережки, которые она так давно хотела. Столько счастья было!
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Дуже цікавий вибір казок - "Момотаро або Хлопчик-персик" та "Дві жабки". Це щось таке, що варто прочитати їх самому . Я утримуюся від коментарів, але це ......😁😁😁😁😁😁😁😁
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Так. В Момотару особливо щодо дій фазана...
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Идиотка! Хоть бы что-то полезное для страны сделала. Сказочница.
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Щас почитает твой высер и отправит тебя в палату, долечиваться. Всё ж какая то польза для страны.
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Это что, стёб? А чем аудиокниги для незрячих отличаются от обычных аудиокниг?
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