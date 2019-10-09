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 Радбез ООН проведе закрите засідання стосовно Сирії

Рада Безпеки ООН проведе в четвер закрите засідання стосовно Сирії після того, як Туреччина почала військову операцію проти курдських сил на північному сході цієї країни.

За словами дипломатів, провести засідання попросили п'ять європейських країн: Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше повідомлялося, що турецька армія почала військову операцію "Джерело миру" в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Військові дії спрямовані проти курдських загонів народної самооборони, які Туреччина вважає сирійським відгалуженням Робочої партії Курдистану, і залишків терористичної організації ІДІЛ.

Операція почалася через кілька днів після того, як США відвели свої війська з цього регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153108
 
 
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Пока вы там будете делать своё "слушали-постановили" Эрдоган уже всю войнушку закончит.
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********* же хочется- не так так эдак. Человек произошёл от обезьяны.
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Мусить бути площадка для спілкування представників держав.Структура ООН на сьогодні застаріла.Її потрібно змінити.Радбез ООН потрібно ліквідувати і створити нову структуру,яка б відповідала вимогам часу.
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кацапов сначала пинками за двери вытолкайте, а потом закрывайте их
и закрытосовещайтесь, бо иначе дела не будет.
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Руки Эрдогану развязаны.
- результат предательства Трампа, который, выведя американский контингент, кинул курдов, донедавна союзников США
На радость путинской России, влияние кот. в Сирии возрастает. Опять же - чувство мести за разгромленного в недавнем прошлом с участием курдов Вагнера теперь удовлетворено
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Там будет затяжная война, раше нужен этот конфликт, иначе рухнут цены на нефть, это единственное чего они боятся. На все остальное им насрать, санкции, люди бамбаса, и прочую хрень...
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Турция начала военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.
Информацию официально подтвердил Эрдоган. Вместе с турецкими военными в операции принимают участие боевики умеренной оппозиции, именующие себя «Сирийской Национальной Армией».

Военная кампания против курдов на территории северо-восточной Сирии. получила название «Источник мира».

Сейчас главные задачи возложены на ВВС. Самолеты наносят удары по объектам курдских формирований. Атакам с воздуха подверглись цели в районе населенных пунктов Рас аль Айн и Тель Абьяд. БПЛА турецкой армии проводят разведку позиций курдских формирований.

Кроме того, в операции уже задействована артиллерия. Обстрелу подвергаются опорные пункты курдов на приграничной территории. О результатах ударов пока не сообщается. Из района боевых действий начался отток населения.

Наряду с турецкими военными в операции примут участие формирования так называемой Сирийской Национальной Армии, которые являются боевиками умеренной оппозиции. Именно им предстоит выполнение ОСНОВНОЙ массы задач в ходе наземных боев.

Турция наращивает темпы военной операции против курдов на северо-востоке Сирии.
К ударам авиации уже подключилась артиллерия. Боевики выступающей в союзе с Турцией Сирийской Национальной Армии провели первые операции на земле. Курдские бандформирования несут потери.
Турецкая армия наносит интенсивные удары по объектам формирований SDF на сирийской территории. Атакам с воздуха подвергаются как опорные пункты в районе, где планируется создание зоны безопасности, так и объекты и транспортные развязки в глубине обороны курдов. Истребители F-16 ВВС Турции совершили сегодня десятки боевых вылетов.

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Наиболее интенсивным авиационным ударам подвергаются позиции курдов в районах населенных пунктов Рас аль Айн и Тель Абьяд. Информационное агентство Al Arabiya сообщает, что в результате ударов погибли как минимум 7 бойцов формирований SDF, еще 16
получили ранения. Погибшие и пострадавшие доставлены в госпиталь
приграничного города Айн Иса.

Кроме того, ВВС Турции нанесли удар по складу боеприпасов курдских бойцов в районе Ракки. Истребители F-16 также атакуют транспортные развязки, осложняя SDF переброску подкреплений. Бомбардировки привели к тому, что их зоны боев устремилось значительное количество беженцев.Курды поджигают деревья и покрышки, стремясь таким образом снизить точность ударов турецких самолетов.Наряду с авиацией Турция задействовала артиллерию. Обстрелам подвергаются опорные пункты курдов у линии соприкосновения. В ходе боев применяются самоходные артиллерийские установки Т-155 турецкого производства.

Серым цветом отмечена зона безопасности, которую планирует создать Турция.

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Курдские формирования не собираются сидеть в глухой обороне. Они нанесли ответные минометные удары по городу Нусайбин на территории Турции. Кроме того, отряды SDF обстреливают из минометов позиции про-турецких боевиков в зоне операции «Щит Евфрата» у Джараблуса и в Африне.

Тем не менее, перспективы военных успехов SDF выглядят весьма сомнительными. Им попросту нечего противопоставить превосходству Турции в артиллерии и авиации. Уже сейчас курды требуют от западных партнеров ввести бесполетную зону над районом боевых действий.Тотальное превосходство Турции в тяжелом вооружении конечно позволяет Эрдогану провести успешное наступление, в случае, если его ход не будет остановлен по политическим причинам.

Весьма сомнительно, что курды, в условиях тотального превосходства турецкой стороны станут длительное время удерживать приграничные населенные пункты. Весьма вероятно, что формирования SDF предпочтут покинуть позиции, отступив в глубину Сирии.

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Выразят озабоченность бесполезная огрганизация
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