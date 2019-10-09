 Радбез ООН проведе закрите засідання стосовно Сирії

За словами дипломатів, провести засідання попросили п'ять європейських країн: Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Раніше повідомлялося, що турецька армія почала військову операцію "Джерело миру" в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Військові дії спрямовані проти курдських загонів народної самооборони, які Туреччина вважає сирійським відгалуженням Робочої партії Курдистану, і залишків терористичної організації ІДІЛ.
Операція почалася через кілька днів після того, як США відвели свої війська з цього регіону.
и закрытосовещайтесь, бо иначе дела не будет.
- результат предательства Трампа, который, выведя американский контингент, кинул курдов, донедавна союзников США
На радость путинской России, влияние кот. в Сирии возрастает. Опять же - чувство мести за разгромленного в недавнем прошлом с участием курдов Вагнера теперь удовлетворено
Информацию официально подтвердил Эрдоган. Вместе с турецкими военными в операции принимают участие боевики умеренной оппозиции, именующие себя «Сирийской Национальной Армией».
Военная кампания против курдов на территории северо-восточной Сирии. получила название «Источник мира».
Сейчас главные задачи возложены на ВВС. Самолеты наносят удары по объектам курдских формирований. Атакам с воздуха подверглись цели в районе населенных пунктов Рас аль Айн и Тель Абьяд. БПЛА турецкой армии проводят разведку позиций курдских формирований.
Кроме того, в операции уже задействована артиллерия. Обстрелу подвергаются опорные пункты курдов на приграничной территории. О результатах ударов пока не сообщается. Из района боевых действий начался отток населения.
Наряду с турецкими военными в операции примут участие формирования так называемой Сирийской Национальной Армии, которые являются боевиками умеренной оппозиции. Именно им предстоит выполнение ОСНОВНОЙ массы задач в ходе наземных боев.
Турция наращивает темпы военной операции против курдов на северо-востоке Сирии.
К ударам авиации уже подключилась артиллерия. Боевики выступающей в союзе с Турцией Сирийской Национальной Армии провели первые операции на земле. Курдские бандформирования несут потери.
Турецкая армия наносит интенсивные удары по объектам формирований SDF на сирийской территории. Атакам с воздуха подвергаются как опорные пункты в районе, где планируется создание зоны безопасности, так и объекты и транспортные развязки в глубине обороны курдов. Истребители F-16 ВВС Турции совершили сегодня десятки боевых вылетов.
получили ранения. Погибшие и пострадавшие доставлены в госпиталь
приграничного города Айн Иса.
Кроме того, ВВС Турции нанесли удар по складу боеприпасов курдских бойцов в районе Ракки. Истребители F-16 также атакуют транспортные развязки, осложняя SDF переброску подкреплений. Бомбардировки привели к тому, что их зоны боев устремилось значительное количество беженцев.Курды поджигают деревья и покрышки, стремясь таким образом снизить точность ударов турецких самолетов.Наряду с авиацией Турция задействовала артиллерию. Обстрелам подвергаются опорные пункты курдов у линии соприкосновения. В ходе боев применяются самоходные артиллерийские установки Т-155 турецкого производства.
Серым цветом отмечена зона безопасности, которую планирует создать Турция.
Тем не менее, перспективы военных успехов SDF выглядят весьма сомнительными. Им попросту нечего противопоставить превосходству Турции в артиллерии и авиации. Уже сейчас курды требуют от западных партнеров ввести бесполетную зону над районом боевых действий.Тотальное превосходство Турции в тяжелом вооружении конечно позволяет Эрдогану провести успешное наступление, в случае, если его ход не будет остановлен по политическим причинам.
Весьма сомнительно, что курды, в условиях тотального превосходства турецкой стороны станут длительное время удерживать приграничные населенные пункты. Весьма вероятно, что формирования SDF предпочтут покинуть позиции, отступив в глубину Сирии.