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Все про:аграрії (61) Зеленський (3093) земля (388) Гончарук_Олексій (151)

 Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками аграрної галузі питання запровадження ринку сільськогосподарської землі та проведення земельної реформи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зустріч відбулася в Офісі Президента України з ініціативи аграріїв. У ній взяли участь представники всеукраїнських аграрних громадських організацій, галузевих асоціацій, фермерських господарств із різних регіонів України, малих та великих аграрних підприємств.

Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні 01

На зустрічі також були присутні: Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко, керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Під час спілкування учасники зустрічі розповіли про свої застереження та побоювання щодо того, як розвиватиметься ситуація після відкриття ринку землі в Україні. Зокрема, вони висловилися за поетапне запровадження ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці одержать таку можливість лише на останньому етапі реформи.

Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні 02

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан у цьому контексті висловив думку про те, що легалізація обігу земель сільськогосподарського призначення дасть поштовх до залучення додаткових міжнародних інвестицій в аграрну галузь.

Також читайте: Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов

"Щоб тут побудували великі заводи, які перероблятимуть продукцію, на яких працюватимуть тисячі робітників, і щоб ви продавали продукцію з доданою вартістю, – щоб це зробити, привести сюди іноземців і побудувати ці заводи – це дати їм можливість у певній формі володіти цією землею", – пояснив він, зауваживши, що форма такого володіння ще обговорюватиметься.

Також наголошувалося на необхідності забезпечення доступних кредитів для малих і середніх фермерських господарств.

Окремо обговорювалося питання площ земельних ділянок, які матиме можливість придбати фізична особа чи фермерське господарство, та необхідність недопущення монополізації ринку сільськогосподарської землі. Підкреслювалася важливість ухвалення антирейдерського законодавства.

Підсумовуючи зустріч, Зеленський зазначив, що взяв до уваги всі точки зору.

Читайте також: Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153107
 
 
 Топ коментарі
 
Обсудили дерибан Украины
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Этот гнусавый порхатый тупой урод продаст все с молотка
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Як у всіх руки чухаються продати землю.
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А шо такоє, Уніан?
Ігорь Валєрьєвіч сказав на Владіміра Алєксандровіча потихеньку навалювать?
Ібо нєфуй за спиною зі всякими Семами Кісліними дєлішкі обкашлювать,да?

Rzeczpospolita: Україна ризикує втратити незалежність

Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине - Цензор.НЕТ 2593
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нічого дивного! - все більше людей розуміє, що куріння не потрібно. Скорочується попит у всьому світі.
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За 2018 рік ці компанії заплатили більш 31 мільярд грн податків до держбюджету.
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ти мені не відповів на питання, хто нас приведе до кращого життя.
щодо цього, що не ясно? закон ринку - падає попит, зменшується виробництов, вони ж не будуть цигарки складувати на складі.
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Покращення і інвестиції так і пруть...з України:

Нарешті звільнені зможуть дивитись Сватів цілодобово)
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"народ який не хоче курити Мальборо, синій Елем, Честер - буде курити контрабандну москальську махорку" Monica Syhivski (навіть знаю діру,з якої поллється той "донской табак")

Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 6628
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та им ПО--- их рынак земли интересует-там можно круто "урвать" а то что --"Вышеназванные компании не первый год возглавляют рейтинги лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть свои производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Причем не просто работу, а именно те рабочие места, которые пока еще большая редкость в нашей стране".. СН-ещё раз "глубоко" POCH... Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 7190
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Цэ перемога!!!! Кстати у меня там знакомые работали, может и сейчас работают, очень довольны были, зарплата, соцпакет и куча всяких плюсов
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Теперь Зеленский сделал их как все-без работы. Вскорости чкурнут за границу зарабатывать.Благо-безвиз есть!
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Т. е. тезис "курение - это зло" актуален, когда не касается своего кармана? А если абсолютно все табачные фабрики в Украине и в мире закроются - это очень плохо или очень хорошо будет?
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Ага. Приток інвестиції ,40%зросту економіки, мабуть опіум почнемо продавати.
Как нарко Моніка? Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 1596
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Горе то яке... Фабрику ракових паличок закрили!!!
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бостууга Замість сертифікованого тютюну буде не сертифікований з Московії,або Придністров'я.
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Я 26 років сам травився, а вже два роки, як покинув. Чого і вам бажаю та всім, хто ще палить.
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100%...и ещё табачок ат "бяларусских" инвестарав...
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Як у всіх руки чухаються продати землю.
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бо все інше май же продано і перепродано...хіба ще раби (ну ті, хто ще не чкурнув за кордон)
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Этот гнусавый порхатый тупой урод продаст все с молотка
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швидше запускайте ринок землі, не тягніть кота за хвіст. Якщо протягнете ще трохи - знов буде пауза 5 років. Але введіть закони контролю за використання земель та потужну земельну інспекцію з гарними лпатнею та засобами контролю.
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Продавать землю во время войны могут только дегенераты.
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Тебе скучно? Небольшая войнушка с последующим развалом всего тебя развлечет?
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Пока ты сидишь возле планшета или ноутбука и пишешь посты, ее нет. Во всяком случае не рядом с тобой. Но она будет, если примутся за землю. И это будет беда.
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ви відірвані від землі, а то би знали, що там вже давно - біда, бо немає контролю за використанням земель, відповідальність лише орендаря (великої агрофірми, або в кращому випадку - фермера) перед сільською бабцею або дідом, або дитиною. Якщо не розибраєтеся, краще промовчіть.
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Я знаю, какая будет реакция людей. Землю продавать нельзя безотносительно того, что правда, а что нет. Вывести из серой зоны и привести в порядок кадастр - это одно. Продавать ни в коем случае.
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яких людей? які живуть на асфальті, чи ті, які вирощують нам хліб? вже процентів 40 тих, хто отримав паї повмирали, вже спадкоємці старі. То ви їм забороняєте продати свою землю, яка дісталася в спадок?
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Нет, наоборот. Но единственным монопольным покупателем земли должно стать государство. Но это не есть рынок, поскольку тут будет монополия. По рыночным ценам, конечно. На эти нужды можно напрячься и найти денег. По-другому никак. ну и все что сказал выше: вывести из серой зоны землю и навести порядок в кадастре. Хотя и это тоже задача не из легких: сопротивления будет столько, что мало не покажется.
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як можна купляти державі по ринковим цінам, якщо ринку не існує? у вас якась плутанина.
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Цену можно определить, причем так, чтобы пайщик в накладе не остался. Это можно сделать, было бы желание. Чего нельзя допустить, так это разбазаривания земли. Особенно это нездорово в контексте смены климата, массовых миграций, роста цен на продовольствие. В чьих руках будет земля, тому быть и королем. Здесь критично все сделать правильно, а не гнать на всех парах, рискуя свернуть шею.
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ну купила держава і що вона з тим буде робити?
колгоспи знов ліпити?
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Люди що жили на асфальті наразі пораються з сільским сектором чужих держав і їми там не нахваляться.
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а чего в Беларуси не продают...?! а дают в долгострочную аренду-от 50 лет...?!!! или ты хочешь сказать шо бацька такой дурак...?!!! отнюдь... Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 248
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Не чіпайте землю. Приведіть до ладу законодавчу, виконавчу та інструментальну нормативну базу і інститиції. Бо знесуть нещадно і без обговорень.
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Який "ринок землі"??Ти ЗєлєЧМОніка???? Чергова ганьба: Служба ФБР надала задокументовані факти, фото про зустріч ЗєлєЧМОніки в США з вором в законі Семом Кісліним(бувший одєссіт), в "Русской чайной". Цей типчик мав "ділові" стосунки з Мішкою Япончиком, має стосунки Солнцевською та Ізмайловською мафією і досьогодні! Службою СБУ йому було заборонено в'їзд до України, але з приходом нової влади, "нових ліц" ,- цьому бандюку в законі дозволили в'їзд на територію України, чим він і скористався влітку цього року..Питання: про що розмовляв президент, головнокомандувач України з бандюком в законі? Які в них спільні справи? І ким насправді є це обране кишенькове "непорозуміння", який займає піст голови держави і головнокомандуючого нашої армії, країни , яка воює майже 6 років????
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Нагадати с ким сивочолий гетьман Томос привіз, чи сам згадаєш?
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але ж привиз...а цей "маладой челавек" путина нам "привезе"...!!!
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кислинский ведь на кремль работает ну и почему бы не встретиться соратникам
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да . просто по инерции мышления написал ..давно обратил внимание . что у евреев сменивших свою фамилию на нейтральную в основном - зеленский. коломойский . московский. киевский и тд.
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цель командировки Коломойского-передача украинской земли в распоряжение мирового еврейского капитала.Подельники Коломойского в выполнении поставленной задачи настолько уверены, что ваучеризацию земли или другой подобный обман даже не предлагают. /Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе/ Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук/И-Слушайте! Слушайте!Слушайте!: Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов.
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Евреи в Германии тоже когда то хотели земли. В результате получили такую ненавесть, которая дошла до крематориев.
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соглашусь-ибо когда к моим знакомым приехали гости из Израиля-они в восторге говорили-"Вы даже не представляете что УЖЕ живёте в Раю"...!!! и это простые граждане Израиля...
так что версия имеет место быть...! Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 6637
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Вот кто бы мог подумать , что евреи законно , открыто , совершенно не скрываясь начнут распродавать Украину ...
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Та це вже не вперше. І ****** вустами гросіка хотів ще косюкам, рудій гниді з новінським і собі повну легалізацію латифундій влаштувати. Тільки розуму і вистачило - вчасно заткнутись. Не чіпайте землю.
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блин, это было видно и слышно всем кто имеет глаза и уши еще в январе 2019, когда зеля и жиды объявили о выборах!
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Так це Богдан хоче перетворити вільних українців на рабів богатеньких арабів, китайців тощо!
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Китайцям ми, навіть як і раби непотрібні будемо... своїх навезуть....
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А як навезуть --- тоді і почнеться.... Своїми руками, руками тупих амеб, яким чомусь надано право голосу на виборах --- заганяемо себе в прірву....
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Принятие этого закона существенно приблизит этих клоунов к земле, а вернее на 2 м. ниже земли.
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Вам вже на пальцях не раз пояснювали. Кадастр, ДЕРЖАВНИЙ земельний банк, притомні відсотки, лізинг та інша підтримка малого та середнього фермерства. Хочете показати, що впораєтесь - наведіть лад з теперішніми орендарями-латифундистами. Не треба підмінювати поняття. Створіть, для початку, ДЕРЖАВНУ інспекцію по ефективному користуванню паїв.
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У нас НИ ОДНА государственная институция не работает в рамках законности .
Включая Верховну зРаду и Банковую .
О всяких судах , прокуратурах , кадастрах-мудастрах даже и говорить неприлично ...
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суды и прокуратура - это портянки портнова. Пока не расстреляют пару-тройку судей и прокуроров дела не будет! Где наш Аугусто? Я так надеялся на НК и Билецкого в 2014, но опять прогадал....
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От хай і заткнуться про ринок землі поки не доведуть до ладу основні функції держави.
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Продажа земли это судьбоносное решение. Тут однозначно должен высказаться и принять решение народ Украины, а не кучка евреев узурпировавших власть и СМИ в стране. Ничего не имею против евреев, как таковых но когда перегибают палку мне это не нравится.
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скажу крамольную мысль. А может дедушка Адик и Генрих были правы?
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да-вот тут про "рехверендум" ни слова...савпадение...? не думаю...
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90% українців проти продажу землі, якщо зелені глухі, то 14 жовтня буде чистка.
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73% респондентів - проти продажу землі. ПрезидентИ, ваш презЕдент вас знову звично посилає ..., і робить своє. Продає Україну
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Это интересно. 08.10.19. 73% украинцев выступают против введения продажи земли.
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Думаю команда Зе пришла к власти при содействии группы Сороса что бы уничтожить нашу страну путем продажи земли и госпредприятий. Потенциал Украины давно не дает покоя крупнейшему мировому капиталу который просто хочет ее поглотить и сделать своим прибыльным предприятием на кануне продовольственного мирового кризиса.
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Сорос принадлежит к банкирскому картелю, который руками Сталина и Кагановича давно планировал уничтожить украинский народ. Уничтожение Украины у них на особом месте.
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обсудили как быстрее отдать все евреям и жидам всех мастей...
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Экономический подъем в Германии начался только после того, как в 1935 были приняты Нюрнбергские законы, отстраняющие их от политической и экономической деятельности. "не имеет права голоса по политическим вопросам, запрещено занимать публичную должность..."
(Википедия)
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14 жовтня, день захисника Батьківщини, о 13:00 мітинг біля пам'ятника Шевченку проти «формули Штайнмайера» та заявленого скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.
16.00 біля офісу резидента.

Ставайте на боротьбу із зайдами прихватизаторами.
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А закон про обов'язкову переробку с/г сировини на теріторії України прийняли? Бо будуть вивозити сояшник, рапс і сою тупо сировиною за кордон
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