 Меркель обіцяє використовувати майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для визначення дати проведення саміту

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови президент України Володимир Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.
Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. "Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.
Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
... и обосрал Трампа. Для равновесия.
от 6 сентября 1991 г. N ГС-2
О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Слабовато мой друх, слабовато
ВСЕ ...
выбрали придурка, теперь вся страна отдуваться будет...