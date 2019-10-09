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Все про:Зеленський (3093) Меркель (594) нормандська четвірка (614)

 Меркель обіцяє використовувати майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для визначення дати проведення саміту

Канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що використовує свої майбутні контакти з партнерами по Нормандському формату для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови президент України Володимир Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.

Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. "Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

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Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153106
 
   
 Топ коментарі
 
В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

... и обосрал Трампа. Для равновесия.
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Вибачилося? Чи воно вибачається тільки перед тими,кого сситься?
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В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

... и обосрал Трампа. Для равновесия.
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слабовато, там герб времён оккупированной Латвии, слабовато.
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Удостоверение от декабря 1990 г. А неокупированной Латвия стала: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССРПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 1991 г. N ГС-2
О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слабовато мой друх, слабовато
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да ты што, амператор так старался, так старался и на тебе, таки фрау должна кацапского уговаривать солнцеликого - так обделаться может только зелёный амператор.
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Зеленский *********** немецкой фрау, что путин его снова обманул и не хочет с ним встречаться.
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Намагатись говорити з ****** може тільки іпанутий.
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В перекладі з дипломатичної на звичайну мову відповідь Меркель прозвучала приблизно так - А не пішла ти курва гнусава в дупу 😃
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Меркель нам не друг, а недруг. Загалом, пішла вона в... на пенсію.
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Та да , порохоботам Меркель не друг , и Макрон тоже. Неужели Путин !?
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после опубликования стенограммы разговора Зеленского с Трампом, первый может говорить что угодно. даже если он на миллион процентов с Меркель согласен будет, НЕ ПОМОЖЕТ!

выбрали придурка, теперь вся страна отдуваться будет...
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