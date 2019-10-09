 Державні медіа Росії та Північної Кореї взялися разом боротися з "фейковими новинами"

Пріоритетом для двох державних агентств країн, відомих утиском свободи слова, названо "протидію дезінформації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"В інформаційній сфері ми дедалі частіше спостерігаємо спотворення даних, і нам слід боротися з поширенням подібних фальсифікацій, - підкреслив гендиректор ЦТАК Кім Чан Гван.
Раніше директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ Північної Кореї заявляв, що російські державні ЗМІ "правдиво і об'єктивно висвітлюють принципові позиції керівництва КНДР у триваючому конфлікті між Вашингтоном і Пхеньяном".
Делегація керівників російських ЗМІ прибула до Пхеньяна у понеділок, 7 жовтня. В її складі глава Росдруку Михайло Сеславінський, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст і представники ТАСС Сергій Михайлов, Михайло Гусман і Марат Абулхатін.
Символічний міжнародний дебют медіакратії (час пролетів непомітно), наскільки я це бачу, стався вночі у вересні 2000 року, коли Владімір Путін був гостем шоу Ларі Кінга на CNN, невдовзі після жахливої катастрофи на московській атомній субмарині «Курск», і яка шокувала світ (московський уряд тоді або не хотів, або просто не міг організувати рятувальну операцію, а всі ті, хто залишався живим, врешті померли на судні, в той час як основні світові масмедіа, повідомляли наживо історію в новинах: це був початок століття, в якому натовп, стикнувшись з аварією, перед тим, як бігти допомагати, починає робити фото). Як потім сказав Ларі Кінг, це був «неймовірний момент на телебаченні», коли на запитання «що трапилося з сумбариною?» президент Московії відповів з характерною кагебістам перекошеною усмішкою «вона потонула» - чим тріумфально представив світовій політиці стиль онлайн комедії (стиль «троля»), який потім практикували немало осіб - від Юлії Тимошенко в Україні до Дональда Трампа у США. - О. Забужко http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
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😬
😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?v=t4qan2EN3Aw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VRHtdKlt_9-*********************************************
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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пельмень уже ЗУшку смазывает - все жду когда кацапы то же самое начнут делать,
а то срокА, срокА...