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Все про:КНДР (358) Росія (20136) свобода слова (200) ЗМІ (647) фейк (206)

 Державні медіа Росії та Північної Кореї взялися разом боротися з "фейковими новинами"

Російське державне інформагентство ТАСС і Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) підписали в Пхеньяні угоду про співпрацю.

Пріоритетом для двох державних агентств країн, відомих утиском свободи слова, названо "протидію дезінформації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"В інформаційній сфері ми дедалі частіше спостерігаємо спотворення даних, і нам слід боротися з поширенням подібних фальсифікацій, - підкреслив гендиректор ЦТАК Кім Чан Гван.

Раніше директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ Північної Кореї заявляв, що російські державні ЗМІ "правдиво і об'єктивно висвітлюють принципові позиції керівництва КНДР у триваючому конфлікті між Вашингтоном і Пхеньяном".

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Делегація керівників російських ЗМІ прибула до Пхеньяна у понеділок, 7 жовтня. В її складі глава Росдруку Михайло Сеславінський, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст і представники ТАСС Сергій Михайлов, Михайло Гусман і Марат Абулхатін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153105
 
 
 Топ коментарі
 
о! два фейкомета против фейков))) это уже даже не смешно!
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Вспомнилась новость как северокорейский космонавт высадился на солнце и как они выиграли чемпионат мира по футболу обыграв в финале бразильцев, им явно есть о чем поговорить между собой
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о! два фейкомета против фейков))) это уже даже не смешно!
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Путінська Московія стала першою країною, яка навмисно зробила концепцію карнавалу наріжним каменем своєї внутрішньої й зовнішньої політики - фактично ядром усієї своєї пост-радянської політичної архітектури. Це перша країна, яка змогла встановити, через одне десятиліття після розпаду Радянського Союзу, повноцінно керовану телебаченням постмодерну диктатуру - так звану «керовану демократію», суміш Луб'янки та Голівуду, або ж, кажучи літературнішими термінами, суміш версій тоталітаризму Орвелла та Гакслі. За такої системи все суспільне життя, у війні чи у мирі, перетворюється на поставлене реаліті-шоу, яке, нав'язане засобами масмедіа широкій аудиторії публіці, залишає його без можливості роздумувати про те, що є правдою, а що брехнею - самі ці терміни стають невідповідними, оскільки це не є істинною/хибною дихотомією, а важливим є - чи подія прикольна чи не прикольна. Через те, що такий тип диктатури ще ніким не класифіковано, я дозволю собі поки-що називати його МЕДІАКРАТІЄЮ.
Символічний міжнародний дебют медіакратії (час пролетів непомітно), наскільки я це бачу, стався вночі у вересні 2000 року, коли Владімір Путін був гостем шоу Ларі Кінга на CNN, невдовзі після жахливої катастрофи на московській атомній субмарині «Курск», і яка шокувала світ (московський уряд тоді або не хотів, або просто не міг організувати рятувальну операцію, а всі ті, хто залишався живим, врешті померли на судні, в той час як основні світові масмедіа, повідомляли наживо історію в новинах: це був початок століття, в якому натовп, стикнувшись з аварією, перед тим, як бігти допомагати, починає робити фото). Як потім сказав Ларі Кінг, це був «неймовірний момент на телебаченні», коли на запитання «що трапилося з сумбариною?» президент Московії відповів з характерною кагебістам перекошеною усмішкою «вона потонула» - чим тріумфально представив світовій політиці стиль онлайн комедії (стиль «троля»), який потім практикували немало осіб - від Юлії Тимошенко в Україні до Дональда Трампа у США. - О. Забужко http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
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Вспомнилась новость как северокорейский космонавт высадился на солнце и как они выиграли чемпионат мира по футболу обыграв в финале бразильцев, им явно есть о чем поговорить между собой
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Держите вора,-громче всех кричал вор.
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рАссия и Северная Корея взялись вместе бороться с «фейковыми новостями»
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😬
😂😂😂
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Ну фсьо... Тепер раша точно чемпіонат світу з іутболу виграє...
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Пчелы против меда или наркоманы против дозы.
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До слез! У одних космонавт высаживался на Солнце (это правда, а не фэйк), а у вторых правда 50/50 лишь в новостях о погоде. И они будут бороться с фэйками! Государственные медиа России и Северной Кореи взялись вместе бороться с "фейковыми новостями" - Цензор.НЕТ 5656
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Они будут бороться с фейками как Кива с онанизмом
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ну вот, в чём таки соеденились северные и южные братья, ещё северным надо подтянуться в свободе людей а то есть ещё там разрыв.
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Нечего радоваться чужому горю.
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Будуть боротись з візиткою Яроша, распятим мальчіком, двома рабами та клаптиком землі, вбитими снєгірями, пенсіонерками-епиліптичками та іншими плачущімі коровами.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Это лишь в агонизирующих странах.
Державні медіа Росії та Північної Кореї взялися разом боротися з "фейковими новинами" - Цензор.НЕТ 2513
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значит кого то стрельнут.
пельмень уже ЗУшку смазывает - все жду когда кацапы то же самое начнут делать,
а то срокА, срокА...
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А в Северной Корее разве есть какие-то новости?
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я знову ж, в 3020-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

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В северной корее люди гоняются по своим хрущобам за крысами чтобы их сьесть а не отравить. Годный пример для *********.
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Два козла відкрили фірму по охороні капусти
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Им надо совместные выпуски новостей делать, это будет треш!!!
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это как два гея пообещали не тахатся в жопу .больше никогда в жизни .
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