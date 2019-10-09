 ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії, - Могеріні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

"ЄС закликає Туреччину припинити односторонні військові дії. Відновлення збройних дій на північному сході ще більше підірве стабільність усього регіону, посилить страждання цивільного населення і спровокує подальші переміщення населення. Перспективи політичного процесу під керівництвом ООН щодо досягнення миру в Сирії будуть складнішими", - зазначається в комюніке, поширеному в середу ввечері в Брюсселі.

Такі дії Туреччини, продовжила Федеріка Могеріні, "загрожують прогресу, досягнутого глобальною коаліцією, членом якої є Туреччина, в розгромі ІДІЛ терористична організація - ІФ)", вони підірвуть безпеку місцевих партнерів коаліції і погіршать нестабільність на північному сході Сирії, створюючи благодатний грунт для відродження ІДІЛ, що залишається серйозною загрозою регіональної, міжнародної та європейської безпеки.

За словами глави європейської дипломатії, "малоймовірно, що так звана "безпечна зона" на північному сході Сирії, як це передбачено Туреччиною, відповідатиме міжнародним критеріям для повернення біженців, встановленим Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців".

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Могеріні зазначила, що ЄС дотримується своєї позиції, згідно з якою "повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб у місця свого проживання повинно бути безпечним, добровільним і гідним, коли дозволять умови".

"Будь-яка спроба демографічних змін була б неприйнятною. ЄС не буде надавати допомогу в стабілізації або розвитку на тих територіях, де права місцевого населення ігноруються", - підкреслила високий представник ЄС із закордонних справ.

"Ми поділяємо мету покласти край насильству, перемогти тероризм і сприяти стабільності в Сирії і в усьому регіоні. Туреччина є ключовим партнером Європейського союзу і принципово важливим актором в сирійській кризі і регіоні, і Європейський союз висловлює вдячність Туреччині за її важливу роль як країни, приймаючої сирійських біженців", - зазначила Могеріні.

При цьому вона вказала на те, що "проблеми безпеки Туреччини повинні вирішуватися за допомогою політичних і дипломатичних засобів, а не військових дій, і відповідно до міжнародного гуманітарного права".

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Могеріні нагадала, що ЄС продовжує закликати всі сторони забезпечити захист цивільного населення і безперешкодний, безпечний і надійний гуманітарний доступ на всій території Сирії.

"Європейський союз, як і раніше прихильний єдності, суверенітету і територіальної цілісності сирійської держави. Це може бути забезпечено тільки шляхом справжнього політичного переходу відповідно до резолюції 2254 РБ ООН і Женевським комюніке 2012 року, погодженим сирійськими сторонами в рамках женевського процесу під керівництвом ООН", - заявила високий представник ЄС із закордонних справ.