 ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії, - Могеріні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.
"ЄС закликає Туреччину припинити односторонні військові дії. Відновлення збройних дій на північному сході ще більше підірве стабільність усього регіону, посилить страждання цивільного населення і спровокує подальші переміщення населення. Перспективи політичного процесу під керівництвом ООН щодо досягнення миру в Сирії будуть складнішими", - зазначається в комюніке, поширеному в середу ввечері в Брюсселі.
Такі дії Туреччини, продовжила Федеріка Могеріні, "загрожують прогресу, досягнутого глобальною коаліцією, членом якої є Туреччина, в розгромі ІДІЛ терористична організація - ІФ)", вони підірвуть безпеку місцевих партнерів коаліції і погіршать нестабільність на північному сході Сирії, створюючи благодатний грунт для відродження ІДІЛ, що залишається серйозною загрозою регіональної, міжнародної та європейської безпеки.
За словами глави європейської дипломатії, "малоймовірно, що так звана "безпечна зона" на північному сході Сирії, як це передбачено Туреччиною, відповідатиме міжнародним критеріям для повернення біженців, встановленим Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців".
Могеріні зазначила, що ЄС дотримується своєї позиції, згідно з якою "повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб у місця свого проживання повинно бути безпечним, добровільним і гідним, коли дозволять умови".
"Будь-яка спроба демографічних змін була б неприйнятною. ЄС не буде надавати допомогу в стабілізації або розвитку на тих територіях, де права місцевого населення ігноруються", - підкреслила високий представник ЄС із закордонних справ.
"Ми поділяємо мету покласти край насильству, перемогти тероризм і сприяти стабільності в Сирії і в усьому регіоні. Туреччина є ключовим партнером Європейського союзу і принципово важливим актором в сирійській кризі і регіоні, і Європейський союз висловлює вдячність Туреччині за її важливу роль як країни, приймаючої сирійських біженців", - зазначила Могеріні.
При цьому вона вказала на те, що "проблеми безпеки Туреччини повинні вирішуватися за допомогою політичних і дипломатичних засобів, а не військових дій, і відповідно до міжнародного гуманітарного права".
Могеріні нагадала, що ЄС продовжує закликати всі сторони забезпечити захист цивільного населення і безперешкодний, безпечний і надійний гуманітарний доступ на всій території Сирії.
"Європейський союз, як і раніше прихильний єдності, суверенітету і територіальної цілісності сирійської держави. Це може бути забезпечено тільки шляхом справжнього політичного переходу відповідно до резолюції 2254 РБ ООН і Женевським комюніке 2012 року, погодженим сирійськими сторонами в рамках женевського процесу під керівництвом ООН", - заявила високий представник ЄС із закордонних справ.
"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не просив вибачення в президента РФ Володимира Путіна за збитий Туреччиною російський літак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин.
Він підкреслив, що президент Туреччини в листі до Путіна висловив жаль щодо збитого літака, але додав, що це не вибачення.
"Найближчим часом відносини Туреччини з Росією ввійдуть у фазу нормалізації. Наша політика щодо України, Сирії та Криму не зміниться, ми не згодні з Росією в цих сферах, але ми будемо і далі обговорювати ці питання", - додав прес-секретар.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n395168"
Нам це стратегічно вигідно, до речі.
Сейчас в Пентагоне "лишь приступили к рассмотрению возможности изменений приоритетов в оказании военной поддержки нашим курдским партнерам". Главное "не допустить возвращения боевиков ИГ" на территорию Сирии, заявил представитель Минобороны США.
Туркверсія: "..., Ердоган: лісом ідіть"
дєбила***** - єто сіла!
МАЙДАНбандерівка
Будапештський меморандум,але для курдів...
Так США Трамп сдал курдов и началась полномаштабная война Турки уже бомбят в полный рост
Олександр Терек
@OSr1TVYz3XxiXJX
Не зважаючи на застереження Трампа, що в разі «перетину Анкарою червоної межі» Вашингтон «знищить» її економіку, Ердоган бомбардує Сирію. Перед цим США вивели звідти свої війська. Іран же розпочав військові навчання біля Туреччини, а Курди з того всього підпалили нафтові скважини
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Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
Народження: 8 січня 1935 р., Біївці
Смерть: 13 грудня 1963 р., Фактично вбитий КДБ.
И правильно делают! Уважуха
И мы так будем делать.когда наша армия будет сильнее + вооружение про/пво/отрк мы ******"м эти кацапские помойки дрн/лнр и возьем границу под контроль.так это и закончится