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Все про:Туреччина (924) Могеріні (221)

 ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії, - Могеріні

У зв'язку з турецькою військовою операцією на північному сході Сирії ЄС підтверджує, що надійне рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуто військовим шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

"ЄС закликає Туреччину припинити односторонні військові дії. Відновлення збройних дій на північному сході ще більше підірве стабільність усього регіону, посилить страждання цивільного населення і спровокує подальші переміщення населення. Перспективи політичного процесу під керівництвом ООН щодо досягнення миру в Сирії будуть складнішими", - зазначається в комюніке, поширеному в середу ввечері в Брюсселі.

Такі дії Туреччини, продовжила Федеріка Могеріні, "загрожують прогресу, досягнутого глобальною коаліцією, членом якої є Туреччина, в розгромі ІДІЛ терористична організація - ІФ)", вони підірвуть безпеку місцевих партнерів коаліції і погіршать нестабільність на північному сході Сирії, створюючи благодатний грунт для відродження ІДІЛ, що залишається серйозною загрозою регіональної, міжнародної та європейської безпеки.

За словами глави європейської дипломатії, "малоймовірно, що так звана "безпечна зона" на північному сході Сирії, як це передбачено Туреччиною, відповідатиме міжнародним критеріям для повернення біженців, встановленим Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців".

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Могеріні зазначила, що ЄС дотримується своєї позиції, згідно з якою "повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб у місця свого проживання повинно бути безпечним, добровільним і гідним, коли дозволять умови".

"Будь-яка спроба демографічних змін була б неприйнятною. ЄС не буде надавати допомогу в стабілізації або розвитку на тих територіях, де права місцевого населення ігноруються", - підкреслила високий представник ЄС із закордонних справ.

"Ми поділяємо мету покласти край насильству, перемогти тероризм і сприяти стабільності в Сирії і в усьому регіоні. Туреччина є ключовим партнером Європейського союзу і принципово важливим актором в сирійській кризі і регіоні, і Європейський союз висловлює вдячність Туреччині за її важливу роль як країни, приймаючої сирійських біженців", - зазначила Могеріні.

При цьому вона вказала на те, що "проблеми безпеки Туреччини повинні вирішуватися за допомогою політичних і дипломатичних засобів, а не військових дій, і відповідно до міжнародного гуманітарного права".

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Могеріні нагадала, що ЄС продовжує закликати всі сторони забезпечити захист цивільного населення і безперешкодний, безпечний і надійний гуманітарний доступ на всій території Сирії.

"Європейський союз, як і раніше прихильний єдності, суверенітету і територіальної цілісності сирійської держави. Це може бути забезпечено тільки шляхом справжнього політичного переходу відповідно до резолюції 2254 РБ ООН і Женевським комюніке 2012 року, погодженим сирійськими сторонами в рамках женевського процесу під керівництвом ООН", - заявила високий представник ЄС із закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153104
 
 
 Топ коментарі
 
а есть ли у Штанмайера какой-то план по этому...вопросу?
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Прекратите немедленно, а то в ЕС не возьмем ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6226
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У Эрдогана есть яйца,в отличии от ........
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У Эрдогана есть яйца,в отличии от ........
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нічого в нього немає. Він вибачався перед Х..лом за збитий літак. Плазує перед гопніками та нахабніє перед цивілізованими політиками
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Так,в Московії поширювали такий фейк.Людина,що так жорстко придушила військовий переворот, не буде ні перед ким плазувати.
"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не просив вибачення в президента РФ Володимира Путіна за збитий Туреччиною російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин.
Він підкреслив, що президент Туреччини в листі до Путіна висловив жаль щодо збитого літака, але додав, що це не вибачення.
"Найближчим часом відносини Туреччини з Росією ввійдуть у фазу нормалізації. Наша політика щодо України, Сирії та Криму не зміниться, ми не згодні з Росією в цих сферах, але ми будемо і далі обговорювати ці питання", - додав прес-секретар.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n395168"
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Павло Макаренко Він не придушував військовий переворот.Літак в якому він летів переслідували F-16,могли збити,але пожаліли людей.які були на ньому.Ердаган себе уявив падишахом і хоче зажати там свободи,вже зажімає.
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Прекратите немедленно, а то в ЕС не возьмем ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6226
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Ердоган тепер не зупиниться, допоки нп облаштує повноцінну буферну зону на кордоні із Сірією.
Нам це стратегічно вигідно, до речі.
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Здесь в новостях проскочила инфа, что он эту буферную зону для сирийских беженцев, которых сейчас в Турции более миллиона, хочет «застолбить»+курдов, которые в Турции считаются террористической организацией, «выбить»/уничтожить.....
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У х@йла більше не буде можливості кошмарити Єрдогана терористами на кордоні. Тому в останнього розв'язуються руки у будь-яких перемовинах із ботоксним 1,5метровим дідком.
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а есть ли у Штанмайера какой-то план по этому...вопросу?
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белый руцкий? коктейль чё ли? или что то по феншую ?)))
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Завжди. Він універсальний.Агресор повинен наїстися (у Чемберлена з Деладьє навчився)
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 3707

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 1722
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Эрдоган уже выразил глубокую озабоченность по этому поводу?
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ЕС в очередной раз очень обеспокоены. Эрдоган на бую этот ЕС вертел, после того как они Турцию с 80-х годов за нос водят и членство обещают.
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Признаться мне не совсем понятно, что за призыв Могерини? Ведь большинство стран ЕС члены НАТО и по совести им нужно присоединиться к Турции в операции против террористов... Вот США к примеру полностью поддержали союзника Турцию... кстати и Украине было бы неплохо поддержать Турцию военной силой, это вернется добром со стороны Турции...
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У Украины и без хватает мест, где эти самые войска нужны. Не посылать же им 2 взвода в помощь.
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corpsman Турки з Україною би поводилися,як москалі,якби були сильніші.
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Турки мочат курдов, которых вооружает США. Курды шииты как и иранцы и воюют с суннитами, которые турки. На кой хрен Украине в этот гадюшник ввязываться???
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Курдская рабочая партия во многих странах признана террористической организацией.
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Курдские отряды из "Сил демократической Сирии" контролируемые Рабочей Партией Курдистана все еще получают оружие от американского Минобороны. Приказа прекратить поставки в Пентагоне пока не получали. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель ведомства полковник Роберт Мэннинг.
Сейчас в Пентагоне "лишь приступили к рассмотрению возможности изменений приоритетов в оказании военной поддержки нашим курдским партнерам". Главное "не допустить возвращения боевиков ИГ" на территорию Сирии, заявил представитель Минобороны США.
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Щас еще Доня старая ***** в твитере что- нибудь напишет. Господи, как этого рыжего серуна взяли в партию ястребом, оно ж герой только в твитере а на деле небось уже и памперс натянул
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Укрверсія: "ЄС: військового рішення нема, вальцманат: слухаюсь, хазяїн"
Туркверсія: "..., Ердоган: лісом ідіть" ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6439
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Ага, баррель нефти = 100 кг помидор, знаем мы их нацвалюты ))))
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Кожаной курткой еще могут рассчитаться
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ЄРДОГАН ПОНЯЛ ЧТО ЕВРОПА ПРОДОЛЖИТ И ДАЛЬШЕ ЖЕВАТЬ СОПЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕНОСТЬ! И РЕШИЛ РАДИКАЛЬНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! С КАЖДЫМ ДНЕМ МЫ ВИДИМ КАК ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПОСЛЕ WW2. И ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ВСЕ СИЛОЙ
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Нам до Турции как курице до Луны,даже рассуждать ихние военные операции нет смысла.После сдачи полуострова и бездействия на востоке даже смешно
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Турция член НАТО с 1952 года и Украина сначала совок- совком, потом *********** которые подписывают меморандумы и убивают армию. Нечего сравнивать
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Сами украинцы как всегда, ни в чем не виноваты. ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 5986
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Гы Гы




МАЙДАНбандерівка


Будапештський меморандум,але для курдів...
Так США Трамп сдал курдов и началась полномаштабная война Турки уже бомбят в полный рост




Олександр Терек

@OSr1TVYz3XxiXJX

Не зважаючи на застереження Трампа, що в разі «перетину Анкарою червоної межі» Вашингтон «знищить» її економіку, Ердоган бомбардує Сирію. Перед цим США вивели звідти свої війська. Іран же розпочав військові навчання біля Туреччини, а Курди з того всього підпалили нафтові скважини
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Я ЖЕ И ГОВОРЮ МИР СХОДИТ С УМА! УВИДЕВ КАК ОТЖАЛИ КРЫМ И НИЧЕГО НИКТО НЕ СДЕЛАЛ А ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ ЛЯПАЮТ ДЛЯ ЛОХТОРАТА! ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО ХОЧЕШЬ НИЧЕГО ТЕБЕ НЕ БУДЕТ! НАДО БЫЛО ДУШИТЬ В ЗАРОДЫШЕ! НО ЗАПАД РЕШИЛ ПОИРГАТСЯ, И ВСЕ В ИТОГЕ ЗАКОНЧИТСЯ БОЙНЕЙ
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Турки отжали пол Кипра, еще хрен знает когда. А Запад только сейчас решил поиграться?
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поцелуйте теперь в задницу вашего ключевого партнера))
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Про цих нещасних курдів ще Василь Симоненко вірш склав:
________________

Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
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Пан Василь писав про курдів, а думав про українців. Бо доля курдів і українців дуже схожа. Курди розділені між Іраном, Іраком, Сірією і Турцією. Це той народ, що досі не має державності, але залишається єдиним. Так само і українці довгий час не мали державності. І сьогодні наша державність під загрозою. Треба єднатись.
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Пусть Пан Василь напишет о несчастных тутси, которых уничтожают злые хуту. Может у них тоже "доля дуже схожа" с украинцами.
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Васи́ль Андрі́йович Симоне́нко - український поет і журналіст, шістдесятник. Вікіпедія

Народження: 8 січня 1935 р., Біївці

Смерть: 13 грудня 1963 р., Фактично вбитий КДБ.
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Какая еще такая могерини? Чхать хотели турки на штанмаеров, меркелей, садиков, пасе, обсе и поочих обосцаных магериннй
И правильно делают! Уважуха
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Курды, как всегда, все профукали, поставив не на ту лошадку
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а чего переговеры не видит?всякие там планы не подписывают?!
И мы так будем делать.когда наша армия будет сильнее + вооружение про/пво/отрк мы ******"м эти кацапские помойки дрн/лнр и возьем границу под контроль.так это и закончится
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