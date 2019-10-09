EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  8359  157
Все про:журналістика (875) Зеленський (3093) ЗМІ (647) Мендель (40)

 "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запросив журналіста поставити йому запитання, зазначивши, що "дєвочки нєт".

Так глава держави висловився в коментарі кореспонденту видання "Крим.Реалії" під час відвідування виставки "Зброя та безпека", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні-ні-ні! Не чіпайте. Сюди йдіть", - сказав Зеленський, кличучи до себе журналіста крізь стрій охоронців.

"Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного. Ходімо. Ви ж дівчаток боїтеся", - зазначив Зеленський, поплескуючи представника преси по плечу. Після цього він відповів на запитання журналіста.


Дивіться на "Цензор.НЕТ": Мендель про конфлікт із журналістами: Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент. ВIДЕО

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

Читайте також: Яневський подав заяву до поліції через інцидент Мендель із журналістом Андрушком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153103
 
 
 Топ коментарі
 
Ну сам то зеля не девочек боится, а военных
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Ведро Олексійович справжня опора націі.
 показати весь коментар
 
На фото - большой жлоб, все хуже маленького зелененького!
 показати весь коментар
 
А зачем ему "дєвочка" - он сам "Моника Зелынски". Именно так его называют в американской прессе.
 показати весь коментар
 
 
собственные шутки плоские и некоректные. Шуть может только по написаному. Кем-то. Злыдень.
 показати весь коментар
 
 
Представляю подобную Мендель где нибудь в США или Германии, с кулаками на журналистов, да в принципе и в Украине такого никогда вроде не было
 показати весь коментар
 
 
*****(ль) - ТП.
Який хазяїн, така й секретутка
 показати весь коментар
 
 
Очевидно что шутки для квартала не он писал. Чукча не писатель, а читатель.
 показати весь коментар
 
 
Ленка! Не будь дурой! Уводят из-под носа! Там страсть аж бурлит, даже по газетам видно! Прохлопаешь ушами бубочку своего, только по телеку и увидешь ласковое "дякую, дякую, щиро дякую"... Хахахаха!
 показати весь коментар
 
 
dlya chego ZE stolko ohrannikov. s ovoshem vrode ot 19ti ido 22uch hodilo iz UGO . posmotrite vnimatelno gde on otvechaet na ulitze ipos4itajte ohrannikov vibudete prijatno udivleni ZEPATRIOTI
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сквозь строй? Улыбнуло. Как там у классика реформизма-свинарчукизма? Гражданских отсечь! Ну то таке
 показати весь коментар
 
 
ну то що таке ?
перейшло вашому зе у спадок.
тільки в першому випадку всілякі манделі рукоприклодством не займались.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
М-да, Свыня поумней был. К нему на расстояние поросячего визга усякых журналюг не пускали
 показати весь коментар
 
 
парочка "СН"-свихнувшихся народников...да...далеко пойдёте Владимир Александрович...ваш юмор вас вознёс...но...
 показати весь коментар
 
 
****! И сколько он думает это будет канать? "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель - Цензор.НЕТ 5359
 показати весь коментар
 
 
Как там кричал один клоун - Гражданских атсечь .
 показати весь коментар
 
 
то зе таки визнав що нам самим не впоратись ?
тобто і свою брехню передвиборчу теж ...
 показати весь коментар
 
 
Зеленского на этом не поймаешь .Он никому ничего не обещал . Вы ж любите тех кто вам что то обещает .
 показати весь коментар
 
 
Журналисты Схем -скандальные рецедивисты.
 показати весь коментар
 
Когда квартал 95 и ГринФильм продашь Зеленский? Хватит шутки шутить
 показати весь коментар
 
 
Сам боится журналистов, а все перевел на то, что журналисты боятся его "девочку". Ну и козел же он!
 показати весь коментар
 
 
Не здивуюся, якщо Бубочка чи то Моніка - виявиться прихильником рольових сексуальних ігор як з "дєвочкамі"так, і з "мальчікамі". Це багато, що пояснює в його публічній поведінці і словах. І як вже тепер не згадати наукову спадщину Зигмунда Фрейда. Хоча б одну з його фундаментальних праць - "Я та Воно"... 😕
 показати весь коментар
 
Раджу прочитати працю Зигмунда Фрейда "Тлумачення сновидінь"..😷
 показати весь коментар
 
З нами Бог та Україна
Не здивуюся, якщо Бубочка чи то Моніка - виявиться прихильником рольових сексуальних ігор...
"Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель - Цензор.НЕТ 4318

 показати весь коментар
 
 
Посмотрите сначала на себя в зеркало. Потом сами себе ответите. Могу ли я писать такие комменты,- кто я такой, чего я достиг в жизни, чтобы писать - " Порох","Зеля", и т.п. Жду матов в ответ. Но сначала - посмотрите в зеркало....
 показати весь коментар
 
Напомнил Жванецкого: "Ну кто я такой чтоб не пить?"
 показати весь коментар
 
 
Пускает кого-то впереди паровоза, вообразив себя этим самым паровозом. И давление пара повышается, и свисток громче
 показати весь коментар
 
Порошенко наплодив мерзоти продажної і продовжує її годувати з накрадених десятків мільярдів баксів.
До Вовіка є питання, але мародерські тролі гадять так, що нормального питання не почуєш
 показати весь коментар
 
 
да ладно , Юля 20 миллиардов намародерила . просто жадная и ничего тебе не дает .
 показати весь коментар
 
 
Люмпен даунбасячий выбрал себе подобного.
 показати весь коментар
 
 
у этого козла ВСЕ шутки ниже пояса?
просто их раньше не сильно рекламировали в прессе
а я не интересовался уродцем
знаток, ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ
 показати весь коментар
 
 
Там окрім жарту було прокоментоване важливе питання. Невже вас всіх воно менше хвилює ніж його жарти?
 показати весь коментар
 
Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!" Р. Бьорнс
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору