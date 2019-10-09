 Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.
Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".
Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.
"Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ", - йдеться в повідомленні.
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
"Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает издание deVolkskrant.
"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - говорится в письме Блока депутатам нижней палаты парламента Нидерландов.
По словам Блока, "отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований говорить об ответственности Украины". (с)
Песики погавкайте еще, вы такие смешные.
Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
может хоть шептуны его ногами под столом толкали, чтоб не юморил и не балаболил лишнего
***
допрашивают чукчу через переводчика:
- чукча, где ты спрятал золото?
переводчик:
- они спрашивают - где ты спрятал золото?
чукча:
- не скажу!!
переводчик:
- он не скажет.
те:
- если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
переводчик:
- они сказали, что тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
чукча:
- золото зарыто у входа в мою юрту.
переводчик:
- он сказал - стреляйте, гады, все равно не скажу!
Вова, ти - МУДАК!!!
Літак Ту-154, що летів з Тель-Авіва (Ізраїль) до Новосибірська (Росія), розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни РФ), які були на борту.
Причиною катастрофи довго вважалося (на підставі висновків комісії, що проводила розслідування) попадання зенітної ракети, запущеної під час навчань української армії.-----
госсуд киева уже не официальная организация? или как?
Но если в случае с Ту-154 Кучма "помог" начинающему Путину не растерять остатки рейтинга(после "Курска") и компенсации составили 15 млн.долл., то с Боингом МН-17 сумма явно превьісит миллиард долл. Да и политическая составляющая совсем другая - война !
А мы ж содействуем. Цемаха поймали. На несколько дней.
Шестисекундна затримка гарантована.
После того случая ни о кузьмуке, ни о ткачёве вообще не слышно ни слова. Видимо столько бабок до конца жизни отвалили, шо один из них сейчас миллионер-плантатор в Доминикане алесандро кузмейро, а другой в Бразилии валенсо ткачилио занимается строительством небоскребов.
нидер ?