EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1621  64
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3093) Нідерланди (454) Боїнг-777 Malasia Airli... (396) Блок Стеф (5)

 Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Також ішлося про взаємодію сторін у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Читайте також: Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі МН17

Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 01

"Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні варто продовжувати політику співпраці з Нідерландами у справі MH17, зокрема щодо незакритого повітряного простору, - Яременко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153102
 
 
 Топ коментарі
 
Зе:- МН17 теперь нам предьявите?
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
 показати весь коментар
 
Скоро Україна це на себе візьме.
 показати весь коментар
 
Моніка підпише ще одну капітуляцію?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе:- МН17 теперь нам предьявите?
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
 показати весь коментар
 
 
8% ылита с псарни гонит зраду, а на самом деле......
"Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает издание deVolkskrant.
"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - говорится в письме Блока депутатам нижней палаты парламента Нидерландов.
По словам Блока, "отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований говорить об ответственности Украины". (с)
Песики погавкайте еще, вы такие смешные. Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 - Цензор.НЕТ 6745
 показати весь коментар
 
 
Таке вже було за часів Кучми,на спільних навчаннях російські ппо збили цивільний літак, а відповідальність повісили на Україну.Що цікаво головою комісії з розслідування причин катастрофи президент РФ Путін призначив свого дружбана по ФСБ Рушайло який звісна річ провів "правільне" розслідування,ну не міг же він зіпсувати імідж нового очільника кремля.
 показати весь коментар
 
 
Зеля , будь последовательным - после капитуляции еще и признай вину за сбитый Боинг .
 показати весь коментар
 
 
Да уж боюсь представить, как там этот клоун интересы Украины отстаивал...
 показати весь коментар
 
 
Скоро, благодаря мудрой политике одного клоуна, Украина будет платить компенсацию, спасибо зебилам у них большие зарплаты и пенсии🤦🏼‍♂️
 показати весь коментар
 
 
Він в Туреччині на відпочинку був. Сьогодні прилетів./ Но зачем он в РФ шастает-неизвестно. Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию и в направлении Беларуси
 показати весь коментар
 
аж страшно...что он может наговорить...
может хоть шептуны его ногами под столом толкали, чтоб не юморил и не балаболил лишнего
 показати весь коментар
 
 
Пусть говорит. что хочет. Там главное - переводчика проинструктировать.
 показати весь коментар
 
 
ой...как всегда анекдот всплыл))))
***
допрашивают чукчу через переводчика:
- чукча, где ты спрятал золото?
переводчик:
- они спрашивают - где ты спрятал золото?
чукча:
- не скажу!!
переводчик:
- он не скажет.
те:
- если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
переводчик:
- они сказали, что тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
чукча:
- золото зарыто у входа в мою юрту.
переводчик:
- он сказал - стреляйте, гады, все равно не скажу!
 показати весь коментар
 
 
Вот теперь Зеля скажи как в том анекдоте- когда жена попала в клетку к орангутангу и тот ее домогается , а муж через решетку кричит ей - объясни ему , что болит голова, что хочешь просто спать...
 показати весь коментар
 
 
вопросы к Билецому есть - нацжоны провокаторы и приложили руку к приходу зеленского а сейчас к сдаче УКРАИНЫ ПРИКЛАДЫВЮТ
 показати весь коментар
 
 
так они и похожим способом заидёт на позиции ВСУ, вот кому кому, но руководителям нацжён точно нельзя доверять - и страну сдаст и хлопцев подставит и сдаст.
 показати весь коментар
 
*****, віддати ключового свідка, якого наші розвідники витягли з лугандонії, на обмін, щоб потім щиро либитися офіційній особі Нідерландів й робити вигляд, що усе гаразд.
Вова, ти - МУДАК!!!
 показати весь коментар
 
Розслідування обставин катастрофи проводила російська комісія МАК, яка через 25 діб після катастрофи - ще до завершення досліджень обставин - визначила, що причиною катастрофи стало ненавмисне влучання української зенітної ракети під час військових навчань. В ході розслідування Президент України Леонід Кучма визнав, що літак був збитий ракетою українських сил ППО[7][8]. Не зважаючи на те, що юридично Україну не було визнано винною та до держави Україна не висувались жодні претензії на міждержавному рівні, український уряд перерахував родичам загиблих грошові компенсації[9]. 2011 року під час розгляду судового позову авіакомпананії Сибір, український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити в російський літак[10][11].
 показати весь коментар
 
Виктор Федорович , не брешить! Украина никогда официально НЕ ПРИЗНАВАЛА своей виньі в трагедии с Ту-154 а.к.Сибирь. Компенсации семьям жертв бьіли вьіплаченьі по минимуму , БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ВИНЬІ. А знаете , почему ? Да потому , что злополучную ракету из ЗРК С-300 вьіпустил российский расчет , а все остальное - кулуарная договоренность Путина с Кучмой и "спуск на тормозах" ситуации.
 показати весь коментар
 
 
Нагадаємо, 6 вересня 2011 року Госпсуд Києва відмовився зобов'язати Міноборони України відшкодувати Сибіру $15,32 млн компенсації за аварію 2001 року російського лайнера.
Літак Ту-154, що летів з Тель-Авіва (Ізраїль) до Новосибірська (Росія), розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни РФ), які були на борту.
Причиною катастрофи довго вважалося (на підставі висновків комісії, що проводила розслідування) попадання зенітної ракети, запущеної під час навчань української армії.-----
госсуд киева уже не официальная организация? или как?
 показати весь коментар
 
Роджер , читать не умеете ? Или не поняли , что учения 2001г в Крьіму бьіли совместньіми , российско-украинскими , и ракетьі пускали обе армии. Кстати , руководил ракетньіми стрельбами российский генерал.
 показати весь коментар
 
Паралелей з МН17 не бачиш? а стосовно брехні - то це до Вікіпедії.
 показати весь коментар
 
Есть две четкие параллели :1. Сбили россияне. 2. Пьітаются повесить вину на Украину.
Но если в случае с Ту-154 Кучма "помог" начинающему Путину не растерять остатки рейтинга(после "Курска") и компенсации составили 15 млн.долл., то с Боингом МН-17 сумма явно превьісит миллиард долл. Да и политическая составляющая совсем другая - война !
 показати весь коментар
 
Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

А мы ж содействуем. Цемаха поймали. На несколько дней.
 показати весь коментар
 
 
Парламент Нидерландов возобновил расследование против Украины по МН-17, если Украину не обвинят полностью в катастрофе, то в долевой ответственности это уже 100%, и платить придется
 показати весь коментар
 
Машаний , за Раисю переживаешь , чтоб меньше платила ?
 показати весь коментар
 
 
Да подобной публике лишь бы чего либо ляпнуть в духе зрады зрадной, а там трава не расти! Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 - Цензор.НЕТ 5756
 показати весь коментар
 
 
О , і не кажи, публіка просто мерзенна, ще й українську ніфіга не розуміють
 показати весь коментар
 
Точно! Взагалі нічого не розуміють! Кругом врагі!!!
 показати весь коментар
 
 
На укр. мові не "врагі", а вороги. Ще один , який українську мову не знає
 показати весь коментар
 
А це спеціально для тебе було написано, щоб до тебе дійшло, що гуглтранслейт не використовується. Але марно...
 показати весь коментар
 
 
"стулить" замість стуліть теж навмисно написали , щоб я подумав , що гуглперекладач не використовували ? Ну я так і подумав.
 показати весь коментар
 
А може хватит отэту дрять кукурикать "ситуация на Донбасе". Информируйте МИД Нидерландов о войне с Россией! А пока мы сами проводим мышиную политику и возню, никто нас уважать не будет.
 показати весь коментар
 
лучше б он этого урода спросил, что за предьявы к Украине по поводу незакрытого неба???
 показати весь коментар
 
Є вірогідність що нас можуть признати повністтю винними , Кучму якось заохотили,то повісили на Україну літака який збила росія , а оцим щось пообіцяють, то вони скажуть що ми ж не хотіли , так вийшло, це порох винуватий, а куди нам діватися ?
 показати весь коментар
 
А Нидерланды когда либо наберутся смелости начать судебный процесс по "Боингу" или зимой вновь перенесут сроки суда, чтобы ублажить путена?
 показати весь коментар
 
 
Для тех , кто в танке : расследование по МН-17 ведет международная следственная группа JIT и прокуратура Нидерландов , они же расследовали и моментьі действий госорганов Украиньі кас."закрьітия" воздушного пространства над зоной военньіх действий . Никаких новьіх фактов с 2014г. не появилось , поєтому , пусть проведут повторное расследование , раз парламент просит. О чем крики ?
 показати весь коментар
 
...пушнины у царя еще имеется, не вся тайга сгорела, а продажных и у холландов хватает... Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 - Цензор.НЕТ 2488
 показати весь коментар
 
Россия сбила израильский цаполет возле Сочи, но вьішла Украина в лице Кучмьі и призналась что ето она сбила, если бьіло один раз, то подобное может и повториться. Наши вьійдут и скажут, что ето , ну так получилось, клятьій порох сбил, потому как хунта тогда бьіла. И что тьі тогда запоешь ? Кроме всего такого, могут признать обоюдную вину 50/50 , поскольку позиция Украиньі не безупречная бьіла, она еще и следьі заметала, вьідав Цемаха не правосудию , что является деянием усугубляющее вину во всех кодексах мира
 показати весь коментар
 
 
И что самое интересное,что в то время "украинский" министр обороны кузьмук и главком ПВО Украины ткачёв взяли (и не побоялись,***,) всю эту кучминскую с путиным тёрку на себя.
После того случая ни о кузьмуке, ни о ткачёве вообще не слышно ни слова. Видимо столько бабок до конца жизни отвалили, шо один из них сейчас миллионер-плантатор в Доминикане алесандро кузмейро, а другой в Бразилии валенсо ткачилио занимается строительством небоскребов.
 показати весь коментар
 
 
Страшно подумать, что оно там наплело против Украины...
 показати весь коментар
 
 
Посол спросил Зе не против ли он будет если Пороха в сбитии лайнера обвинят, а Зе сказал, ну что вы - я только за!
 показати весь коментар
 
Пришла ответка от Нидерландов за выдачу Цемаха в паРашу --- сделать дополнительное расследование о причастности Украины к трагедии МH-17 из-за незакрытого воздушного пространства!
 показати весь коментар
 
 
На фота Блок рєшил падшутіть над Зєлєнскім па поваду збітава самальота... Блок - ти збіл?...Зєлєнскій - я зебіл! я зебіл!...і оба смєюцца...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору