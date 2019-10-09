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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9772) Ващук Роман (53)

 "Формула Штайнмаєра" послабила позиції України. Зраджено принцип "спочатку безпека", - Порошенко під час зустрічі з послом Канади

Голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко прийняв Посла Канади в Україні Романа Ващука у зв’язку із завершенням дипломатичної місії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарност".

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, яку завжди демонструвала і Канада, і особисто Посол Ващук. Було відзначено особливу роль Канади у збереженні суверенітету і територіальної цілісності України та протидії російській агресії.

Сторони обмінялися думками щодо більш ефективної протидії триваючій агресії Росії проти України, а також консолідації міжнародної єдності і солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Петро Порошенко наголосив, що згода на "формулу Штайнмаєра" значно послабила позиції України, оскільки зраджено принцип "спершу безпека".

Було відзначено важливість збереження міжнародного режиму санкцій проти Росії, а також наголошено, що санкції були введені за підрив РФ територіальної цілісності України і невиконання Москвою Мінських домовленостей.

Важливу увагу у ході зустрічі було надано стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Висловлено занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та вибіркового правосуддя, що ризикує не лише позначитися на підтримці міжнародних партнерів, а й знівелювати досягнутий Україною прогрес за останні п’ять років.

П’ятий Президент висловив сподівання що незалежно від результатів наступних парламентських виборів у Канаді високий рівень підтримки України не зміниться.

Також дивіться: Те, що сьогодні ми тут, - абсолютно правильне рішення, - Порошенко на Всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію". ВIДЕО

Формула Штайнмаєра послабила позиції України. Зраджено принцип спочатку безпека, - Порошенко під час зустрічі з послом Канади 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153101
 
 
 Топ коментарі
 
Готовится завтра врать в режиме нон-стоп.
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Я сподіваюся завтра журналісти запитають:
Хто вбив Гандзюк?
Де відрубані руки?
Чому не сидить Ахмєтов/Медведчук?
Як там свинарчуки?
Коли знизять тарифи?
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Підбурювати населення проти законно обраного керівництва країни, а не проти ворога в той час коли йде війна, коли країна частково окупована - ось це і є справжня зрада.Та ще й при тому,шо є безпосереднім автором цих капітуляцій
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Там только наоборот вместо свиньи 73 процента а наблюдают все наши зарубежные партнеры.
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Ваш зелёный освободит Донбас для пукина - тупицы зебильные
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чайко, телепай на Крым разгонять облака оккупации, в комментах ты ас.
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С ним еще встречаются из вежливости) нелепые встречи какие-то с представителем 8процентной фракции...
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завтра явление народу шоумена,завтра все обьяснят! курлы,мурлы,шо? "Формула Штаймайера" ослабила позиции Украины. Предан принцип "сначала безопасность", - Порошенко во время встречи с послом Канады - Цензор.НЕТ 2384
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Кстати, а с кем там Т. Юлька встречалась сегодня с каким послом и чего обсудили?
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А чого цей підписант від імені України з послами розмовляє?
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Может потому, что вы малоросы, а не украинцы...
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шо свыня, еще воевать хочешь? ты со своих заводов продукцию продаешь, пашинский в оборонопром покупает и навар в офшоры, конкурентов нет
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Расскажи не про заводы порошенка зебил а как и когда ты приват коломохе вернёшь
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Кого теперь в президенты лучше выбрать Рабиновича, Гордона или Шария???

Или Ваш вариант?
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сказочный мародер опять будку шатает
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Сказочный вообще бывает только один и это не украинский персонаж
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Порошенко эту мину с минском заложил и с формулой штайнмаера и порошенко нужно судить по статье 111. гос измена!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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поросенко не ворнякать должен, а отвечать перед судом Украины - за коррупцию, свои офшоры, за Иловайск, ротердамы, свынярчуков, минский договорняк..
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С каких это пор послы, завершившие свою миссию, обязаны на прием в свинарник ездить?
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Посмотрим кто с главным Зе будет встречаться через 5 лет))) скорее всего через решетку камеры. А соседями его будут Богдан и Коломойский
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Петро прикидається тупеньким? Хоча, чому прикидається, схоже все щиро.
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В подписанных Петром Порошенко Минских соглашениях нет "сначала безопасность". Зато там есть "обеспечить помилование и амнистию" боевикам, террористам.
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Пока были минские соглашения мы землю нашу только отвоевывали а при новом гавнокомандующем только отдавать будем.
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Дежавю)
Это уже было, после помаранчевой, когда петю не сделали премьером)
Опять бегает и говн@мутит)
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