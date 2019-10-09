 "Формула Штайнмаєра" послабила позиції України. Зраджено принцип "спочатку безпека", - Порошенко під час зустрічі з послом Канади

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарност".
Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, яку завжди демонструвала і Канада, і особисто Посол Ващук. Було відзначено особливу роль Канади у збереженні суверенітету і територіальної цілісності України та протидії російській агресії.
Сторони обмінялися думками щодо більш ефективної протидії триваючій агресії Росії проти України, а також консолідації міжнародної єдності і солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Петро Порошенко наголосив, що згода на "формулу Штайнмаєра" значно послабила позиції України, оскільки зраджено принцип "спершу безпека".
Було відзначено важливість збереження міжнародного режиму санкцій проти Росії, а також наголошено, що санкції були введені за підрив РФ територіальної цілісності України і невиконання Москвою Мінських домовленостей.
Важливу увагу у ході зустрічі було надано стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Висловлено занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та вибіркового правосуддя, що ризикує не лише позначитися на підтримці міжнародних партнерів, а й знівелювати досягнутий Україною прогрес за останні п’ять років.
П’ятий Президент висловив сподівання що незалежно від результатів наступних парламентських виборів у Канаді високий рівень підтримки України не зміниться.
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Это уже было, после помаранчевой, когда петю не сделали премьером)
Опять бегает и говн@мутит)