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Все про:адвокат (665) Оніщук (1)

 Національна асоціація адвокатів вимагає від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства

НААУ звернулася із вимогою про спростування публічних коментарів на адресу адвокатури до Миколи Оніщука, який наразі очолює Робочу групу з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя у Комісії з питань правової реформи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

Підставою для цього став сюжет від 9 жовтня 2019 року в ефірі телеканалу Право-ТБ "У Президента перепишуть закон про адвокатуру: що зміниться для адвокатського самоврядування". У цьому відео Оніщук висловився стосовно необхідності внесення президентом України проекту нової редакції закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

При цьому було надано упереджені і шкідливі критичні оцінки поточної ситуації в адвокатурі, які не відповідають дійсності та не можуть бути прийнятними для посадової особи, яку уповноважено на розробку законодавчих ініціатив для глави держави.

"Тим більше, категоричність наданих адвокатурі оцінок дивує, оскільки Ви не є адвокатом і ніколи не мали адвокатської практики чи досвіду роботи в адвокатському самоврядуванні. Ваші коментарі про причини, з яких не було прийнято законопроект №9055, свідчать не лише про нерозуміння принципів організації адвокатури як самоврядного інституту та конституційної ролі цього інституту, а й про незнання змісту власне законопроекту та наявності у ньому численних ризиків для незалежності адвокатури", - ідеться у листі НААУ. Принагідно згадується, що Оніщук був присутнім на засіданнях створеної указом президента П. Порошенка Ради з питань судової реформи, коли її координатор О. Філатов намагався будь-якою ціною замовчати незгоду адвокатури і проштовхнути законопроект №9055.

"У цьому контексті неочікуваним стало ваше твердження про наявність "корпоративних суперечок", які начебто перешкоджали прийняттю законопроекту №9055. Очевидно, що таку позицію сформовано досвідом Вашої роботи у складі Конституційної комісії при Президентові України П. Порошенку та участю в діяльності Ради з питань судової реформи, яка під координацією заступника глави Адміністрації Президента П. Порошенка О. Філатова у напівтаємний спосіб розробила і схвалила скандальний законопроект №9055. При цьому з наданих Вами коментарів випливає абсурдна і небезпечна теза про те, що Національна асоціація адвокатів України стала на заваді покращенню рівня захисту адвокатів і посиленню статусу адвокатури в цілому", - ідеться у листі.

НААУ розцінили подібні заяви як шкоду репутації адвокатури і спробу втручання у діяльність єдиної професійної організації адвокатури з боку посадової особи.

"Окрім того, для члена Комісії з питань правової реформи при Президентові України є неприпустимим пряме лобіювання провального і шкідливого законопроекту, розробленого юридичною командою попередньої влади в інтересах певних осіб", - ідеться у листі.

НААУ звернула увагу на те, що Основні принципи ООН про роль юристів, резолюції ПАРЄ щодо України, висновки Венеціанської комісії стосовно чинного закону про адвокатуру та інтервенційні листи до керівництва Української держави від Ради правничих і адвокатських товариств Європи (ССВЕ) однозначно визнають обов’язок влади залучати самоврядну організацію адвокатури до консультацій при розробці національного профільного законодавства. Саме спроба ігнорувати цей міжнародний стандарт стала однією з найбільш серйозних причин провалу законопроекту №9055.

"НААУ вимагає від Вас надання публічного вибачення перед всіма адвокатами України та спростування в ефірі телеканалу "Право-ТБ" заяв про наявність будь-яких "корпоративних суперечок" в адвокатурі. . Наразі надані Вами коментарі, націлені на створення конфліктів в адвокатській спільноті і формування негативної громадської думки про НААУ, розцінюємо як ознаку лобізму конкретних законодавчих ініціатив і просування інтересів осіб, причетних до реформи адвокатури у часи попередньої влади", - ідеться у листі до члена Комісії з питань правової реформи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153100
 
 
 Топ коментарі
 
-- армянских крав -- в пользу аджербайджанских! До сих пор сижу! -- уже 27 лет... *(
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Просто -- не адвокаты должны быть -- зщитнички.
А как в нормальных странах: Рехтс Анвальты -- Блюстители Закона.
...судьи и прокуроры... -- потеют! При грамотных Анвальтах -- те их валят на - раз!
...ну, то такэ... -- вам ещё рано об этом...*)
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Цензор не спим!
Стрелок сегодня в Галле, Германия. Шиза.

Стрелок хотел в синагогу зайти и пострелять, а она закрыта, стрелял просто в людей, пару труппов. нази.. но пока не ясно от кого именно нази.
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...все адвОкаты должны работать как госструктура и оказывать населению юр. помощь БЕСПЛАТНО. Сегодня ихняя роль в правовом пространстве сводится исключительно к рубке по легкому бабла...ладно с нуворышей, те наворовали его немеренно, а нищий люд становится беззащитной жертвой перед самыми гуманными судами во вселенной...
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...или на з\плату, или нах, Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 9657 на грядки и как все ...третьего нет. Распустились бепредельщики донельзя, последнюю свытыну содрать готовы с обнищавшего народу....
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...бошки скоро снимать начнем корейко этим подпольным... ....
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...ооооооо...это я на жиге...а эти твари на брендовых, да еще и подрезают в спешке за свежим баблом...только грядки или гильотина!...
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...все к тому идет что пешим ходом передвигаться вскоре будете и огородами, незаметно... Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 387
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...достали вы потому что народ трудовой, ******* будем вас начинать и непадецки.. Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 984
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...ник ото лучше смени заблаговременно, не то попадешь под раздачу, будивнычий Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 1383 ...надо ж такой креатив тиснуть Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 1383 ...руки то кроме пачек зелени, ручки паркер , стакана и члена - ничего более и не держали Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 1383 ....хатынку то твою под конфискацию подведем, а тебя в гостинку 12 м на бортничах или красном хуторе поселим Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 1383 ...
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...я то и так в лесу, мне привычно, а вот тебе здесь боюсь не понравится...готовь пилу двуручную, будешь осваивать новую профессию...вальщика леса и *********... Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 9766 ...заодно хоть тузику будку построишь... Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 434
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....ну що адвОкат, обхезался Національна асоціація адвокатів вимагає від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства - Цензор.НЕТ 5906 ...то то же, иди меняй памперсы, на горшок и спать... Національна асоціація адвокатів вимагає від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства - Цензор.НЕТ 7179
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О как банда адвокатаская вонять стала шо шобла обрезанная вы ссученная банда подонки мрази ублюдки как вы в угоду Януковичу Закон имени пОртнова голосовали ногами.. создали себе МММ адукатов курьеров...кстати 2012 года Закон об адукатах ... и реально и давно его надо переписать по новой...
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Меня в Бундесе раз присадили на 3 месяца... -- статья была дохлая: киднепинг и национальная ненависть. ...та, ничё -- расхлебались. Это дорого, долго, но честно!
...и вам желаю...*)
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-- армянских крав -- в пользу аджербайджанских! До сих пор сижу! -- уже 27 лет... *(
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