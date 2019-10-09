 Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави привітав членів ЦВК з обранням і побажав плідної роботи. "Бажаю вам успіху. У вас справді дуже важлива робота", – зазначив Зеленський.

Присутній на зустрічі Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав членів Центрвиборчкому з призначенням. Спікер парламенту підкреслив важливість долучення нового складу ЦВК до роботи над Виборчим кодексом і законопроектом щодо референдуму.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї ввійшли 17 осіб: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий та Юрій Фрицький.

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