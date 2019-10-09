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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3093) ЦВК (846) Разумков Дмитро (227)

 Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський вручив посвідчення новим членам Центральної виборчої комісії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК 01

Глава держави привітав членів ЦВК з обранням і побажав плідної роботи. "Бажаю вам успіху. У вас справді дуже важлива робота", – зазначив Зеленський.

Присутній на зустрічі Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав членів Центрвиборчкому з призначенням. Спікер парламенту підкреслив важливість долучення нового складу ЦВК до роботи над Виборчим кодексом і законопроектом щодо референдуму.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї ввійшли 17 осіб: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий та Юрій Фрицький.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153099
 
 
 Топ коментарі
 
Свій генпрокурор, своя ЦВК. Прикольно!
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смешные какие

ЦИК уже на Майдане формируется.... Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК - Цензор.НЕТ 8710
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Свій генпрокурор, своя ЦВК. Прикольно!
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Сподіваймося, вони вірно служитимуть Товаришу Зеленському і партії!
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смешные какие

ЦИК уже на Майдане формируется.... Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК - Цензор.НЕТ 8710
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в названии должно было быть - ЗЕ вручил 100% своим членам ЦИК удостоверения
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Уииииии! Харьковская табачная фабрика PHILIP MORRIS таки закрывается. Тыща тел - как с куста - на мороз. Вот бы сейчас пройтись по всем этим сотрудничкам, спросить чо-как, за кого голосовали, как сейчас им будет мазаццо на хлеб?
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Закрываются три табачные фабрики. Оно то вроде и так... Но "курить вредно - это отрава для человека, а люди ж должны где то работать!"?
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Тільки за! Ота тисяча, тримаючись за руки йде до бісової матері з роботи!!! І обов'язково кожному наліпку Зекоманда на лоба!
Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК - Цензор.НЕТ 5927
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Пусть идут на .... Киев и стучат зажигалками об асфальт, как раньше Кчуму пугали "кормильцы" с Днобасса)
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"Голова ЦВК буде 100% моєю людиною, порішаємо будь-які питання" (с) Моніка
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Зе, будь последовательним, Верховную Раду перенеси в Дом Учителя, а в здании
ВР забабахай хоральную синагогу! Срать
народу на голову, так срать конкретно!
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Генпокурор 100%тный и ЦИК теперь 100% тный..
теперь будем жить в полной диктатуре и зеля будет не сменный как и *****
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Мені одному здається, що до епохи зеоліту посвідчення ЦВК в парламенті видавалися? Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК - Цензор.НЕТ 3902
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Ну вот и славно, теперь уже со старых членов ЦВК никто не спросит,
как они там насчитали при выборах Зе, что аж хрен найдешь его сторонников 73%,
а ведь должны попадаться буквально везде, два из трех как-никак... ищут и найти не могут..
Ходят слухи, что считали-то правильно, только после поменяли местами те голоса что за Пороха и те что за Зе, вот так и победил пианист.
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