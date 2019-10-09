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Все про:заручник (706) суд (5586) шпигунство, шпіонаж (348) Моргунов (1)

 У Ростові засудили 72-річного українця Моргунова до 12 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді

9 жовтня Ростовський обласний суд РФ засудив українця Володимира Моргунова до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт суду.

"Моргунова визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада), йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, без штрафу, з обмеженням свободи строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку", - сказано в повідомленні.

Проєкт журналіста Антона Наумлюка "ґрати" в Telegram зазначає, що Моргунову 72 роки, він довгий час обіймав керівні посади в органах муніципальної влади в Чортково Луганської області.

"Процес проходив у закритому режимі, держзвинувачення просило для Моргунова вісім років позбавлення волі. Він уклав угоду зі слідством, що передбачає не більше 2/3 максимального терміну вироку. Оскаржувати рішення суду Моргунов не буде", - пишуть "ґрати".

Затримали Моргунова в листопаді 2018 року. За версією слідства, він передавав українській розвідці "інформацію про економічну і суспільно-політичну ситуацію в регіоні, а також про дислокацію військової техніки і сил російської прикордонної служби в районі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153098
 
 
 Топ коментарі
 
Измена какого государства? Что за сюрр.?
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в растові...ага, громадянська війна! Чи то він з растова зливав кацапів.. не зрозуміло!
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в растові...ага, громадянська війна! Чи то він з растова зливав кацапів.. не зрозуміло!
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От і все лице ПАРШИВОЇ МОКШАНДІЇ. ЗНАЙШОВ ПЕРЕДКИМ зЄ.ЛЮПА СТАВАТИ НА КОЛІНА.
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Украинец
Житель Луганской области
"По версии следствия, он передавал украинской разведке "информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе".Источник: https://censor.net.ua/n3153098
Ну да, после этого 1000 раз повторить мантру про " ихтамнет"
И ЧЕГО ЭТО СУД В РОСТОВЕ?!
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от і я про це, чи то не зрозуміло написано чи то іх тама нет.. суки!
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Ему поставили вилку "либо лет 20, либо сделка со следствием". В его 72 проще себя оговорить и получить менший срок, чем искать правді у кацапов.
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"искать правду у кацапов" -- контроверсивный взаимоисключающий набор слов !
Где "правда" , а где кацапы ?!
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кацапия вообще сюр..но к сожалению очень большой и очень рядом..
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Похоже у него было рос. гражданство. Иначе не судили бы по такой статье.
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9-14 октября 1937 г. были осуждены к расстрелу 1 116 человек т.н. "первого соловецкого этапа". Среди них - весь цвет украинской интеллигенции. Их расстреляли с 27 октября по 4 ноября в карельском урочище Сандармох.

А еще, говорят, осенью 1937-го в СССР был очень вкусный пломбир
(C)
@Skrepo_history
☹️
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Еще один заложник Путина ( а в его руках до 8 миллионов в Крыму, ОРДЛО, РФ и заезжающих туристов, отдыхающих, беженцев " по делам", в гости, зарабитчан, тех для кого "спорт. и попса вне политики" Менять не обменять. даже если всю партию ОПЗЖ и ОПа на блок на "торга выставить".
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...это не сюр, это маразм перешедший в устойчивую паранойю, что лишний раз подтверждает, быль про тюрьму народов, в которой столетиями правят исключительно самодуры...только ров с крокодилами и стену китайскую на протяжении всех 2000+км...
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я что то не понял, гос обвинение просило 8 лет, он заключил сделка со следствием и это не более 2/3 от максимального, как получилось 12 лет.

то это как пример другим - в рашке никаких сделок с следствием.
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признание вины....., но не уменьшает срок! это знали все блатные.
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шо за маячня???
як може людина зрадити якесь гівно, громадянином якого він не є?
здохни, срана кацапщина!
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Чертко́во - посёлок в Ростовской области Российской Федерации, административный центр Чертковского района и Чертковского сельского поселения. Расположен на границе Российской Федерации и Украины и образует практически единый населённый пункт с сопредельным посёлком Меловое Меловского района Луганской области.
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Совершенно верно, ЖД станция Чертково РФ, а через путя Меловое ..
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Берут либо-какого случайного человека, и выбирай, или сознаешься-получишь мало или не сознаешься-получишь много, а поскольку чел. работал у бандитов,методы бандитские знает то понимает что попал
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У многих вопрос - украинец сдал тайну России в Луганске... Он кого предал и почему Россия судит? А главный вопрос, ПОЧЕМУ НЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЕГО ЗАДАЮТ ?
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Українці дочекаються, що зелені почнуть видавати в Ростов ветеранів АТО за говноцид лугандонського народу.
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Тут скорей всего не правильно поданная инфа... Чертково это рашка, на границе с Луганской областью...
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В каЦАПстане все украинцы по мнению каЦАПов шпионы, ещё в далёком 92-ом июне месяце мне так сказали прямо в глаза, в в/ч под Читой это было, куда меня послали на доработку изделия(последняя это была командировка). Половина в/ч была с Украины, вот так вот. Украинцы живут в Украине, а хохлы, где лучше.
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Я чего то не понял.... Чертково это Ростовская область... Это вторая половина Мелового Луганской области разделенного границей... Да и муниципалитеты это в рашке... Цензор, когда инфу нормально подавать будете???
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...разделенного железной дорогой и границей по ней...
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Раз госизмена, значит Ростов- Украина.
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