 У Ростові засудили 72-річного українця Моргунова до 12 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт суду.
"Моргунова визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада), йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, без штрафу, з обмеженням свободи строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку", - сказано в повідомленні.
Проєкт журналіста Антона Наумлюка "ґрати" в Telegram зазначає, що Моргунову 72 роки, він довгий час обіймав керівні посади в органах муніципальної влади в Чортково Луганської області.
"Процес проходив у закритому режимі, держзвинувачення просило для Моргунова вісім років позбавлення волі. Він уклав угоду зі слідством, що передбачає не більше 2/3 максимального терміну вироку. Оскаржувати рішення суду Моргунов не буде", - пишуть "ґрати".
Затримали Моргунова в листопаді 2018 року. За версією слідства, він передавав українській розвідці "інформацію про економічну і суспільно-політичну ситуацію в регіоні, а також про дислокацію військової техніки і сил російської прикордонної служби в районі".
Житель Луганской области
"По версии следствия, он передавал украинской разведке "информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе".Источник: https://censor.net.ua/n3153098
Ну да, после этого 1000 раз повторить мантру про " ихтамнет"
И ЧЕГО ЭТО СУД В РОСТОВЕ?!
Где "правда" , а где кацапы ?!
А еще, говорят, осенью 1937-го в СССР был очень вкусный пломбир
(C)
@Skrepo_history
☹️
то это как пример другим - в рашке никаких сделок с следствием.
як може людина зрадити якесь гівно, громадянином якого він не є?
здохни, срана кацапщина!