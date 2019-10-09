 У Ростові засудили 72-річного українця Моргунова до 12 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт суду.

"Моргунова визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада), йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, без штрафу, з обмеженням свободи строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку", - сказано в повідомленні.

Проєкт журналіста Антона Наумлюка "ґрати" в Telegram зазначає, що Моргунову 72 роки, він довгий час обіймав керівні посади в органах муніципальної влади в Чортково Луганської області.

"Процес проходив у закритому режимі, держзвинувачення просило для Моргунова вісім років позбавлення волі. Він уклав угоду зі слідством, що передбачає не більше 2/3 максимального терміну вироку. Оскаржувати рішення суду Моргунов не буде", - пишуть "ґрати".

Затримали Моргунова в листопаді 2018 року. За версією слідства, він передавав українській розвідці "інформацію про економічну і суспільно-політичну ситуацію в регіоні, а також про дислокацію військової техніки і сил російської прикордонної служби в районі".

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