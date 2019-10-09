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 В Україні може з'явитися віце-прем'єр з тимчасово окупованих територій, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ідею створення в Кабінеті Міністрів позиції віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час заслуховування програми дій уряду у Верховній Раді, на мій погляд, була досить доречна пропозиція щодо створення позиції віце-прем'єр-міністра з питань окупованих територій. Я думаю, що це було б непогано", - сказав Разумков.

Він зазначив, що таку пропозицію озвучували деякі народні депутати, які раніше проживали на нині тимчасово окупованих територіях або які входять до складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму.

"Це досить непогана пропозиція, яка озвучувалася прем'єр-міністру", - наголосив Разумков.

Водночас він зазначив, що на форумі в Маріуполі, який відбудеться наприкінці жовтня, обговорюватиметься програма реінтеграції Донбасу. На думку Разумкова, першочерговим у цьому питанні є інформаційна політика.

"Повертати людей можливо спочатку тільки ментально, а вже після цього - фізично", - наголосив спікер.

Другим важливим аспектом реінтеграції Разумков називає економічне зростання України.

Крім того, на його думку, важлива міжнародна складова й аспект із безпекою.

"Сильна армія - запорука безпеки та територіальної цілісності держави. Але ми розуміємо: дипломатичний напрям - більш ефективний і допоможе швидше повернути тимчасово окуповані території", - резюмував голова парламенту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153097
 
 
 Топ коментарі
 
Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса-это когда возле урны стоит украинский полицейский ,его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк , границу контролирует погранотряд , а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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ну или хотя бы в серую зону...со всеми помощниками и секретутками...
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Азиров или Яныка ждете?
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Пэппу назначат, вьюн ещё тот..
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Это точно, вьюн ещё тот, кацапов 3 года вертел с Минском на одном месте пока они свою часть не начнут выполнять, это тебе не сломя голову хотелки путина по отводу войск и выборам выполнять. 😀
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и шо теперь..? отложенная проблема такого масштаба сама по себе не "рассасывается"..
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Та правильно лучше сдаться, когда ты войска со своей территории отводишь, а тебе луганда в ответ хер вам, а не граница, вот это победа! Как было так бы пусть и было, дальше поднимать армию, экономику, а кацапы пусть под санкциями сидят и Луганду дальше финансируют за свой счет. Неужели это обьяснять надо?
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Я не знаю простых рецептов решить проблему..но дело в том, что санкции против кацапии, в массе своей, лишь фикция..как и подъём экономики и, в определённой степени, подъём армии..
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А ну если санкции по кацапии никак не ударили и подьем нашей армии фикция, пожалуй больше особо говорить не о чем, статистика, факты то походу для "лохов".😀 Удачи.
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ну или хотя бы в серую зону...со всеми помощниками и секретутками...
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А якщо просто прибрати кому, то заголовок обрастає новим змістом:

В Украине может появиться вице-премьер по временно оккупированным территориям - Разумков
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меня это тоже всегда напрягает...(или веселит)
тяжело что ли добавить - сказал - такой-то
а то...в Киеве словили банду - полиция ))) или Задержан маньяк - Князев ))))
и думайте как хотите))))
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Это приём журналистики, чтобы не читали одни заголовки!
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та может и так... а еще прием журналюг это когда - случилось ужасное горе у знаменитой певицы... (а там и певица не такая уж и знаменитая и горе - проглотила комара, зевая))))
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Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса-это когда возле урны стоит украинский полицейский ,его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк , границу контролирует погранотряд , а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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не подскажите как этого добиться..?
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После того как кацапы уберутся с территории Донбасса
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Ти про Чепушиліна біля Пасічника забув. Без нього картина не повна!
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...і Пеніс Душилін ще має висіти.


душили сепаров душили
ай шина-опа шина-на
настала очередь пушили
на
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и фамилия его будет пушилин.....не дожил саня окорочёк до этих славных времён)))).
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значит не все квартальные еще трудоустроены, а вы говорили...
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много вернулось, кушать хотят после оголодания в расее...
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оце так новина! Дай вгадаю, хто буде той віце-премьєр: Сівохо?! Ні?!! Може Оля Полякова? Еге ж, її чоловік не відпустить. Так хто? Де той "прохвесіанал", який зможе усіх "развести", примирити, з даунбасітов та лугандонів знову зробити нормальних громадян України?!!!
Може, це буде який сь марсіанін?
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может появиться вице-премьер.-как таукитяне.То явятся, то растворятся. / Поясняет барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Рассматриваемые кандидатуры Медведчук, Рабинович, Янукович, Шойгу , Сурков, Кадыров.
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А вице-президента с донбасской пропиской в помощь зеленскому они ещё не решились назначить?
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Грымчак! Только не выпускайте его!!! В Україні може з'явитися віце-прем'єр з тимчасово окупованих територій, - Разумков - Цензор.НЕТ 2511
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Та давай! Народ заплатит любому слуге, денюх море !
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