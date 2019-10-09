 "Формула Штайнмайера" не змінює логіку мінських угод про першочерговість виконання компонента з безпеки, - Україна в ОБСЄ

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Текст, погоджений 1 жовтня 2019 року Україною та Росією за посередницьких зусиль ОБСЄ в рамках ТКГ, являє собою механізм, спрямований на імплементацію одного з положень Мінських домовленостей, зокрема, набуття чинності Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Формула жодним чином не підміняє весь пакет Мінських домовленостей та не змінює їх логіку про "спочатку безпека", - заявив він.
Український дипломат наголосив, що саме безпека є передумовою для створення необхідного середовища для запуску виборчого процесу.
"В цьому плані вирішальне значення буде мати виконання першочергових безпекових положень Мінського пакету заходів, виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення контролю над кордоном", - зазначив він.
Заступник очільника української місії при ОБСЄ також вказав на те, що погодження Україною тексту "формули Штайнмаєра" жодним чином "не означає визнання того, що всі необхідні безпекові умови для місцевих виборів вже виконані".
"Навпаки, нинішня ситуація на лінії зіткнення, а також безпекова ситуація в деяких районах Донбасу залишаються жахливими і мають бути негайно покращені. Лише безпечне середовище, в разі його створення, відкриє двері для проведення місцевих виборів на Донбасі у повній відповідності до міжнародних стандартів демократичних виборів, закріплених, зокрема, Копенгагенським документом НБСЄ 1990 року та іншими документами ОБСЄ", - заявив він.
Дипломат також ще раз нагадав присутнім іноземним делегаціям, що Україна, віддана мирному врегулюванню на Донбасі, з погодженням тексту "формули Штайнмаєра" виконала свою частину роботи напередодні саміту лідерів "нормандської четвірки".
"Тепер настав час, щоб і інша сторона – Росія – зробила свій внесок", - додав Лоссовський.
Пять лет вокруг минска выплясывали, теперь пять лет вокруг штайнмайера хоровод будет..
Они пойдут на все что бьі сделать из них предателей и взять на крючок.
09.10.2019, 18:43 • 1509 • 1
Дмитрий Песков
Рупор Путина Дмитрий Песков явно не по собственной инициативе включил заднюю скорость и дезавуировал все прежние обещания в рамках "Минска" и нормандских переговоров. Никакого перемирия. Никакого отвода боевиков от линии разграничения. Потому что псевдореспублики вдруг стали невероятно самостоятельными. Хотят - слушают Кремль, а не хотят - вообще трубку не берут или обидно в нее хихикают. Цитирую: "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта". Так что гарантировать отвод войск и отсутствие обстрелов Кремль не может. Путин разрыдался бы от обиды, услышав такое. Но мы же понимаем, что эту сказку хозяин Кремля заранее санкционировал. Ключевой вопрос - а чего вдруг?
Начнем с очевидного. Когда Путину нужно сделать какое-то заявление, а выглядеть дураком не хочется, на помощь приходит давний соратник. У всех свои слабости, но выглядеть смешным практически никто не любит. Но тут вдруг выясняется, что победу над Украиной начали праздновать несколько рановато? Доверенные лица типа Лаврова или Пушкова уже поспешили сделать массу важных заявлений о победе, формуле Штайнмайера, обозначили новые условия, а все пошло наперекосяк. Поспешили ребята с повышением ставок, такое бывает. Вот только теперь приходится менять стратегию уже исходя из новой ситуации.
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Акции в Киеве и других городах вызвали в Москве раздражение и удивление. Они думали, что на какое-то время украинцы будут играть по российским правилам. Плюс, украинское руководство страны не спешит броситься в "братские" объятия и не понимает намеков с Валдая про "сильного президента Украины, который победит оппонентов и добьется мира". Вот и пришлось срочно заткнуть поторопившихся с празднованием, а выпускать на сцену Пескова. Чтобы озвучил версию событий, проходящую по разряду "бред или чистая ложь". Команду генерировать еще больший бред по тем же тезисам получили и вожди внезапно ставших слишком самостоятельными псевдореспублик. И они, естественно, не подвели.
Так называемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова вдруг заявила, что… для отведения украинских военных от линии разграничения обстрелы со стороны боевиков вовсе не являются препятствием. Так и сказала! Мол, договорились седьмого числа начинать отвод - так отводите. А что с нашей стороны в это время стреляют, так про это никто не договаривался. Официальным поводом для появления этого невероятного образца логики "министров ДНР" стало заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко. Который обвинил захватчиков в том, что именно по их вине срывается мирный процесс, так как именно на оговоренных участках разведения войск продолжаются обстрелы. В Кремле не захотели выглядеть виноватыми или идиотами, а потому все свалили на "братьев своих меньших" из ОРДЛО. Но одного нежелания выглядеть идиотами тут недостаточно. Мы же понимаем, что Кремль сам затеял эту игру и дал команду стрелять. Значит это спектакль, преследующий свои цели. И они очевидны.
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Одной из ключевых позиций Москвы в рамках "процесса урегулирования" является требование усадить за стол переговоров Киев и Донецк. Как только украинская власть это сделает - Кремль умывает руки. Вот - все могут посмотреть на "гражданский конфликт" в Украине. Киевские власти обижали несчастных "шахтеров" с "трактористами", те взбунтовались, постреляли друг в друга, а теперь решили прекратить. Ведут переговоры. А Москва никогда туда не лезла, а исключительно призывала к миру. Что получаем в результате? Киев плохой и жестокий, Донбасс несчастный и заслуживает компенсации от Украины, а Москва миротворец. К которому совершенно зря применяли санкции. Западу должно быть стыдно и про Крым лучше не упоминать совсем.
Понятно, что санкции должны быть сняты, Киев должен искупить вину перед пострадавшими от агрессии и пойти на определенные уступки. Какие? О, список уже сформулировал соратник путинского советника Суркова Алексей Чеснаков. "Нужно быть реалистами. Украина, в конечном счете, будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит", - заявил он. То есть только регулярно переводить финансирование пострадавшим из бюджета и оставить ОРДЛО под полным контролем РФ. Вот такая простая комбинация в пару ходов. В результате Кремль весь в белом, а Украина вынуждена под давлением Запада принять и выполнять Минские соглашения в самой невыгодной для себя трактовке. Или "неподконтрольные Кремлю" захватчики будут обстреливать и не пойдут ни на какое перемирие. Вот и все хитрые планы Кремля.
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Кирилл САЗОНОВ
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