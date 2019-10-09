 "Формула Штайнмайера" не змінює логіку мінських угод про першочерговість виконання компонента з безпеки, - Україна в ОБСЄ

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Текст, погоджений 1 жовтня 2019 року Україною та Росією за посередницьких зусиль ОБСЄ в рамках ТКГ, являє собою механізм, спрямований на імплементацію одного з положень Мінських домовленостей, зокрема, набуття чинності Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Формула жодним чином не підміняє весь пакет Мінських домовленостей та не змінює їх логіку про "спочатку безпека", - заявив він.

Український дипломат наголосив, що саме безпека є передумовою для створення необхідного середовища для запуску виборчого процесу.

"В цьому плані вирішальне значення буде мати виконання першочергових безпекових положень Мінського пакету заходів, виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення контролю над кордоном", - зазначив він.

Також читайте: "Формула Штайнмаєра" могла б стати вихідною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі

Заступник очільника української місії при ОБСЄ також вказав на те, що погодження Україною тексту "формули Штайнмаєра" жодним чином "не означає визнання того, що всі необхідні безпекові умови для місцевих виборів вже виконані".

"Навпаки, нинішня ситуація на лінії зіткнення, а також безпекова ситуація в деяких районах Донбасу залишаються жахливими і мають бути негайно покращені. Лише безпечне середовище, в разі його створення, відкриє двері для проведення місцевих виборів на Донбасі у повній відповідності до міжнародних стандартів демократичних виборів, закріплених, зокрема, Копенгагенським документом НБСЄ 1990 року та іншими документами ОБСЄ", - заявив він.

Дипломат також ще раз нагадав присутнім іноземним делегаціям, що Україна, віддана мирному врегулюванню на Донбасі, з погодженням тексту "формули Штайнмаєра" виконала свою частину роботи напередодні саміту лідерів "нормандської четвірки".

"Тепер настав час, щоб і інша сторона – Росія – зробила свій внесок", - додав Лоссовський.

Читайте також: "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини