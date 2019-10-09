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Все про:Київ (6569) Разумков Дмитро (227)

 Законопроєкт про столицю ухвалимо через місяць-півтора, - Разумков

Законопроєкт про столицю України буде затверджено в цілому через місяць-півтора, прогнозує голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що максимум через місяць-півтора ми його ухвалимо", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт (№2143-3) про столицю - місто-герой Київ, яким пропонується розділити повноваження і посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову ввести районні державні адміністрації у столиці.

Читайте також: Нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування, - співавтор законопроєкту про столицю Гурін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153094
 
 
 Топ коментарі
 
Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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не ну а чо... если вазелин рассказывает "к зиме примем новый закон про донбас" с полной уверенностью что "да, примем". то чем безразумков хуже? даешь прогнозы с вероятностью 100 %
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не ну а чо... если вазелин рассказывает "к зиме примем новый закон про донбас" с полной уверенностью что "да, примем". то чем безразумков хуже? даешь прогнозы с вероятностью 100 %
 показати весь коментар
 
 
Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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А что росийский триколор обязательно в Киеве вешать? Без капитуляции Киева никак?
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У тебя и твоего босса завтра фаст-фуд, не забывай. Это всегда грозит несварением. А ты про месяц-полтора...
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Ага, поставим своего смотрящего как Хряк когда то поставил в наглую Попова мэром. С Киевом у вас ЗЕбанутые этот номер уже не пройдет
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Зебобіки вже вмикають задню передачу. У криворогої ліміти, виявляється, ще є рефлекчи самозбереження.
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а Южный мост перестанут ремонтировать каждый месяц..?
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Не-а, начнут еще мост Кирпи начнут латать, новому меру Ткаченко нужна платиновая оправа в очки или в очко...
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не, надо все мосты одновременно начинать ремонтить..так круче..
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Беня завезет аеромобили и будете через Днепр летать. А МАУ пустит маршрутки с Левого на Правий берег!)))
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств при реконструкции Шулявского моста.
Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.

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Це коли пристрасті з розведенням військ вляжуться? Ні, не вийде. Там якраз підніметься питання субсидій і тарифів. Тому поганий з Разумкова стратег.
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Мафия Бени хотят захватить всю власть в Киеве и доить город!
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Надеюсь что вы чрез месяц-полтора в гостях у Виктора Федоровича в Ростове будете.
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