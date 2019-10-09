 Законопроєкт про столицю ухвалимо через місяць-півтора, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що максимум через місяць-півтора ми його ухвалимо", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт (№2143-3) про столицю - місто-герой Київ, яким пропонується розділити повноваження і посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову ввести районні державні адміністрації у столиці.
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.