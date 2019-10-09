 Законопроєкт про столицю ухвалимо через місяць-півтора, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що максимум через місяць-півтора ми його ухвалимо", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт (№2143-3) про столицю - місто-герой Київ, яким пропонується розділити повноваження і посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову ввести районні державні адміністрації у столиці.

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