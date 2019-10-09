 НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді на депутатське звернення Мережка, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"З метою перевірки викладених відомостей розпочато інформаційно-аналітичну роботу відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", за результатами якої в разі виявлення ознак вчинення корупційних кримінальних правопорушень, перелік яких визначено частиною 5 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, детективи національного антикорупційного бюро України вживуть усіх можливих процесуальних заходів із швидкого, повного і об'єктивного розслідування", - свідчить текст документа.
Відповідь підписано першим заступником Директора НАБУ Гізо Углавою.
Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко звернувся в НАБУ з проханням розібратися з протиправною діяльністю заступника голови ДБР Моргуна. Він зазначив, що на підставі фактів, викладених журналістом Е.Плінським, можна припускати, що Моргун "відповідає за контроль митниці та збір кешу".
Великі скорочення на найбільших харківських гігантах Електроважмаші, Малишева, Хартроні. На коксохіму з травня не платять зарплату.
Чи могли ще харків'яни собі уявити таке півроку тому?
86 відсотків жителів Харкова проголосували за Зебіла.
Окрім податків: - гудбай вітчизняне дешеве курєво, - гудбай цигарковий контрабас (або навпаки розвернуть, тепер будуть з московії в сіру тягати).
Та тут справа навіть не в тому, що тепер купуватимуть левандос з поребрика, а в тому, що податки, це зп бюджетникам,пенсії, субсидії.
Тай не гастарбайтери там працюють, а свої ж зебіли, які без роботи опиняться і побіжать на біржу, далі читай попередній рядок.
звільнено буде більше тисячі. У них найманий клінінг, плюс інші обслуговуючі організації і постачальники відчують втрату жирного клієнта.
Не пройшло ще і пів року Наркомана на посаді, чесно ох@єваю від того що нас чекає далі від правління цього клоуна-дегенерата?)))
Оздоровітса нарід
"ВАТ" ВЖЕ пішов із Прилук, Philip Morris ВЖЕ оголосив про те, що закриває фабрику в Харкові та звільняє понад 1000 працівників. .
Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют
Новости дальше заголовка читаешь вообще?Закрытие и готовность к закрытию-разные вещи.
Все нормально і йде за планом для росту ввп до 40%.
Причиною цього є прийнятий Верховною Радою законопроект №1049 з корупційними схемами, що змушує тютюнові компанії закривати виробництво в Україні.
Нічого страшного, так?
Звільнені підуть біля метро з коробок продавати російські сигарети, проходили же це свого часу. ))