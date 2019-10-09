EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  742  20
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2129) Правоохоронні органи (230) Углава_Гізо (5) ДБР (554) Мережко (1)

 НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України почало інформаційно-аналітичну роботу для перевірки заяви народного депутата Олександра Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Олександра Моргуна.

Про це сказано у відповіді на депутатське звернення Мережка, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"З метою перевірки викладених відомостей розпочато інформаційно-аналітичну роботу відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", за результатами якої в разі виявлення ознак вчинення корупційних кримінальних правопорушень, перелік яких визначено частиною 5 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, детективи національного антикорупційного бюро України вживуть усіх можливих процесуальних заходів із швидкого, повного і об'єктивного розслідування", - свідчить текст документа.

Читайте також: "Автомайдан" закликав Ситника відсторонити Углаву, Борисенка і Литвиненка, що фігурують у розслідуванні Bihus.info

Відповідь підписано першим заступником Директора НАБУ Гізо Углавою.

НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна 01

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко звернувся в НАБУ з проханням розібратися з протиправною діяльністю заступника голови ДБР Моргуна. Він зазначив, що на підставі фактів, викладених журналістом Е.Плінським, можна припускати, що Моргун "відповідає за контроль митниці та збір кешу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153093
 
 
 Топ коментарі
 
Куку, зелібобікі.

Оздоровітса нарід НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна - Цензор.НЕТ 9936

"ВАТ" ВЖЕ пішов із Прилук, Philip Morris ВЖЕ оголосив про те, що закриває фабрику в Харкові та звільняє понад 1000 працівників. .

Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют
 показати весь коментар
 
Моніка ЗЕленскі дбає про здоров'я простих людей. Слава Зеленському !!!!!1111!!!!!
Все нормально і йде за планом для росту ввп до 40%. НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна - Цензор.НЕТ 7470
 показати весь коментар
 
ЗЕбіл ти й справді такий тупий або прикидаєшся?
Великі скорочення на найбільших харківських гігантах Електроважмаші, Малишева, Хартроні. На коксохіму з травня не платять зарплату.
Чи могли ще харків'яни собі уявити таке півроку тому?
86 відсотків жителів Харкова проголосували за Зебіла.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбіл ти й справді такий тупий або прикидаєшся?
Великі скорочення на найбільших харківських гігантах Електроважмаші, Малишева, Хартроні. На коксохіму з травня не платять зарплату.
Чи могли ще харків'яни собі уявити таке півроку тому?
86 відсотків жителів Харкова проголосували за Зебіла.
 показати весь коментар
 
 
Мокша так ти тупий?

Окрім податків: - гудбай вітчизняне дешеве курєво, - гудбай цигарковий контрабас (або навпаки розвернуть, тепер будуть з московії в сіру тягати).
Та тут справа навіть не в тому, що тепер купуватимуть левандос з поребрика, а в тому, що податки, це зп бюджетникам,пенсії, субсидії.
Тай не гастарбайтери там працюють, а свої ж зебіли, які без роботи опиняться і побіжать на біржу, далі читай попередній рядок.
 показати весь коментар
 
 
Покращення і інвестиції так і пруть...з України:

звільнено буде більше тисячі. У них найманий клінінг, плюс інші обслуговуючі організації і постачальники відчують втрату жирного клієнта.

Не пройшло ще і пів року Наркомана на посаді, чесно ох@єваю від того що нас чекає далі від правління цього клоуна-дегенерата?)))
 показати весь коментар
 
Куку, зелібобікі.

Оздоровітса нарід НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна - Цензор.НЕТ 9936

"ВАТ" ВЖЕ пішов із Прилук, Philip Morris ВЖЕ оголосив про те, що закриває фабрику в Харкові та звільняє понад 1000 працівників. .

Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют
 показати весь коментар
 
 
Сегодня компания Филип Моррис Украина (ФМУ) сообщила о готовности полностью прекратить производство в Украине и закрыть Харьковскую табачную фабрику.

Новости дальше заголовка читаешь вообще?Закрытие и готовность к закрытию-разные вещи.
 показати весь коментар
 
Моніка ЗЕленскі дбає про здоров'я простих людей. Слава Зеленському !!!!!1111!!!!!
Все нормально і йде за планом для росту ввп до 40%.
 показати весь коментар
 
 
Так что, если завтра не закроются, то сможешь признать себя фейкомётом?
 показати весь коментар
 
Тупий мокша, ЗЕбіл - ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів і вони це зробили
Причиною цього є прийнятий Верховною Радою законопроект №1049 з корупційними схемами, що змушує тютюнові компанії закривати виробництво в Україні.
 показати весь коментар
 
Малорос, так що ти злився тупий ЗЕблазень?

Нічого страшного, так?
Звільнені підуть біля метро з коробок продавати російські сигарети, проходили же це свого часу. ))
 показати весь коментар
 
А мені наприклад сьогодні сподобалось як Т. Чорновол опустила Р. Трубу.
 показати весь коментар
 
 
А для вас, шановний поставлено цілий серіал на два сезони - "Слуга народа". 😁
 показати весь коментар
 
 
не вгадали....я таке не дивлюся, від слова взагалі - не мій жанр.
 показати весь коментар
 
Які не вгадував.😁 Просто знімали для вас. А взяли вас на "Порошенко- бариґа", "свинарчуки будуть сидіти", "бізнестна крові". І те, і те виявилося фантастикою. 😁
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору