 НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді на депутатське звернення Мережка, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"З метою перевірки викладених відомостей розпочато інформаційно-аналітичну роботу відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", за результатами якої в разі виявлення ознак вчинення корупційних кримінальних правопорушень, перелік яких визначено частиною 5 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, детективи національного антикорупційного бюро України вживуть усіх можливих процесуальних заходів із швидкого, повного і об'єктивного розслідування", - свідчить текст документа.

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Відповідь підписано першим заступником Директора НАБУ Гізо Углавою.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко звернувся в НАБУ з проханням розібратися з протиправною діяльністю заступника голови ДБР Моргуна. Він зазначив, що на підставі фактів, викладених журналістом Е.Плінським, можна припускати, що Моргун "відповідає за контроль митниці та збір кешу".