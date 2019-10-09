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 Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася вже п'ята за рахунком телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірчий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя для відновлення територіальної цілісності України!" - написав посол.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153089
 
 
 Топ коментарі
 
анекдот про німецьких кіноактрисульок розповідав ?
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Казав, що дуже добре знає німецьких порноактрис, тому порівняв Україну з ними🐸
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Почитаешь комменты и думаешь, неужели все украинцы такие ограниченные.
Хорошо хоть таких - только 8%, просто они доминируют на цензор!
Штук 5-6 содержательных комментов. Остальные - соевые.
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Зеленский -"По чем сосиски? Всем хватает?"
Меркель - "Жарить не на чем. Газа нету. Куйло обищал трубу новую."
Зеленский - "А мы ж вам качаем? Но у нас война с Куйлом""
Меркель - "Война войной (ваша), а сосиски нам надо жарить ".
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- Ал-лё !
- Геннешванс шайзе! (пшёл вон какашка)
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