 Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Щойно відбулася вже п'ята за рахунком телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірчий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя для відновлення територіальної цілісності України!" - написав посол.
Хорошо хоть таких - только 8%, просто они доминируют на цензор!
Штук 5-6 содержательных комментов. Остальные - соевые.
Меркель - "Жарить не на чем. Газа нету. Куйло обищал трубу новую."
Зеленский - "А мы ж вам качаем? Но у нас война с Куйлом""
Меркель - "Война войной (ваша), а сосиски нам надо жарить ".
- Геннешванс шайзе! (пшёл вон какашка)