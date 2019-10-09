 Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася вже п'ята за рахунком телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірчий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя для відновлення територіальної цілісності України!" - написав посол.

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