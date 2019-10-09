 Конфлікт поліції з добровольцями в Кремінній: поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
За її словами, зараз водій авто, який наїхав на поліцейського, перебуває у відділку. Чоловік дає свідчення. У нього поки немає статусу ні підозрюваного, ні заарештованого.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.
На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.
Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.
Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.
https://youtu.be/4aI2r6FOZuA
Принизили фермерів - нарід не проти, бо фермери куркулі і мало платять наріду за те, що вони нарід і живуть у селі.
Що далі ?
Серед зебілів залишиться лише один...
очень напоминает партию регионов это вся зелёная шобла.. доиграется скоро
Оружие было в разобранном виде ???
Можно и за это привлечь, нарушение правил транспортировки.
чи отримав піжвищеня,або ж нову відзнаку?
він же ж свій для собакова, він вбивав наших хлопців, коли воював у лавах батальйону "Восток".
Ещё голубана выставьте на обозрение с погонами полковника, соберите беркутню.
Та же политика, я человек мира, я очень хочу встретится с путиным и посмотреть ему в лицо.
Зачем? Что бы сказать Крым не наш, а ордло будет республиками в составе Украины.
Играет спектакль.