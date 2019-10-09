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Все про:Луганщина (1859) Нацполіція (8316) Правоохоронні органи (230) виробництво (61) Золоте (40) Формула Штайнмаєра (100)

 Конфлікт поліції з добровольцями в Кремінній: поліція відкрила кримінальне провадження

Після наїзду на поліцейського під час зіткнень на блокпосту в Кремінній поліція Луганщини відкрила провадження за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, зараз водій авто, який наїхав на поліцейського, перебуває у відділку. Чоловік дає свідчення. У нього поки немає статусу ні підозрюваного, ні заарештованого.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.

Читайте також: Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153088
 
 
 Топ коментарі
 
Аваківськи падаль спочатку провокує потім порушкє кримінальні справи..тепер зрозуміло чому зелений залишив сабакова злочинця..
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Принизили атошників - нарід порадів, бо убедешники мають пільги, а мудрий нарід не має. Принизили ФОПів- нарід в екстазі, адже бариги - буржуї.
Принизили фермерів - нарід не проти, бо фермери куркулі і мало платять наріду за те, що вони нарід і живуть у селі.
Що далі ?
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Проклятые московиті нам мешают отводить войска, все время стреляют! Но мы справимся!!!Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 6582
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Як завжди аваківська падаль жалиться..подонки..
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Аваківськи падаль спочатку провокує потім порушкє кримінальні справи..тепер зрозуміло чому зелений залишив сабакова злочинця..
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Принизили атошників - нарід порадів, бо убедешники мають пільги, а мудрий нарід не має. Принизили ФОПів- нарід в екстазі, адже бариги - буржуї.
Принизили фермерів - нарід не проти, бо фермери куркулі і мало платять наріду за те, що вони нарід і живуть у селі.
Що далі ?
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в районных рада депутатами сидят фермера и одноголосно принимают решения о минимальной ставке налога на землю для себя любимых! а потом нет денег в районном бюджете ни на что! так что не надо жалеть фермеров! не говоря о неучтенных распаханных землях с которых вааще налог не платится! и хрен кто вас пропустит баллотироваться в райраду!
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Гонять мусоров это старинная украинская забава ,а будете открывать всякую херню народ может позабавиться и по серьёзному и будет А-та-ТА ... Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 350
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25 машин и хоть би кто рупь дал.Смена впустую...как тут не жаловаться!
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Лебединая песня порошенко - "Формула Штайнмайера".
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Что за "нарiд, особини" Не хочешь срать, не мучай жопу. Пиши по-русски
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Проклятые московиті нам мешают отводить войска, все время стреляют! Но мы справимся!!!Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 6582
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Аваков пошол против украинцев...
очень напоминает партию регионов это вся зелёная шобла.. доиграется скоро
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мусора были и будут мусорами.менты твари позорные.А як же поліція по новому.
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Где 20 свидетелей, что полицай сам кинулся под колеса????
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...6 единиц охотничьего оружия...
Оружие было в разобранном виде ???
Можно и за это привлечь, нарушение правил транспортировки.
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Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 305нацжен авакяна нужно бить постоянно-они за это заплату получают...а может и удовольствие Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 305
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як там голубан поживає?
чи отримав піжвищеня,або ж нову відзнаку?
він же ж свій для собакова, він вбивав наших хлопців, коли воював у лавах батальйону "Восток".
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Действуют как при порошенко.
Ещё голубана выставьте на обозрение с погонами полковника, соберите беркутню.
Та же политика, я человек мира, я очень хочу встретится с путиным и посмотреть ему в лицо.
Зачем? Что бы сказать Крым не наш, а ордло будет республиками в составе Украины.
Играет спектакль.
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В народі кажуть,що ці поліцаї хуже за фашистких.Ті ще за порядком слідили,а ці одні зрадникі. Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 8028
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ааа....так вот для чего туда направили полицаев?! чтоб не мешали разводить... (как котят)
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Не оскорбляйте государственный институт власти !!!!
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Аваковскую падаль пора ставить к стенке
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Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Я про наших добровольців. Що вони порушили? Вони їхали виконувати свій конституційний обов'язок
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авакян не розуміє цього, воно і Українською балакати не вміє...
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аваківські шавки захищають сепарів, колоборантів... ну-ну скоро час прийде... Смерек на всіх вистачить...
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Пора вже всіх цих "добровольців" та "ахтивістів" ставити на місце. А то геть розперезались.
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Мабуть буде ще одна реформа поліції - народна.
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Классно моника сшивает Украину! Уже на передке украинцы против украинцев--что и хотело х-ло...
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Теперь полицейским не нужно прямо, как ментам на Донбассе, кацапам на службу переходить. Это можно сделать в рамках украинского законодавства.
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Поїде до ростову ця поліція, разом зі шмарклєю...
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