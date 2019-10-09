 Підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду в Києві зараз не будуть, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" поки не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності.
Оприлюднений на сайті КП "Київтеплоенерго" проєкт тарифів стосується розрахунків вартості тільки однієї зі складових кінцевого тарифу - виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що зазначені розрахунки "не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача".
Киевтеплоэнерго планирует повышение тарифов на отопление с 1 января 2020 года
Больше того, на парламентских выборах:
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,03% (узеленские)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 23,35% (левочкин, фирташ, бойко)
Чому так???
Чи не повинні всі платити за одним тарифом??? Нехай Зе-лені відповідають за це...
или хотят посчитать по прошлогодним ценам и сказать, что це перемога?
Як так?
я ничего против него не имею лично
На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.
Сезон опалення! Дави їх, Моніка! Видавлюй на Банкову!!!
ЗЕкоМанда: Тарифи зменшаться за місяць!
Бидло має страждати і їсти гівно.
Їж Те.
Зробили їх разом? Ггг
потом будут
Для фанатов зели напоминаю, что он пришел на лозунге завышенных тарифов порошенком и предполагалось их как бы снизить.
То, что их пока не будут повышать, удивило даже меня, хоть я противник зеленского и за него не голосовал. Это уже как-то нагловато, доллар упал, газ покупают за валюту, цена должна быть снижена хотя бы на это основании, молчу за предвыборные лозунги. Урод пробил очередное дно.
P.s. «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Цитати великих.
ТАК ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА» чи "апустіть правіла"??
І хто ж це в КМДА так відверто дуркує?
Краще б сказали що з ЦІНОЮ буде...
Вы скоморохи из телевизора там "у себя" "офис" соорудили больший по метражу, чем замок Английской королевы Елизаветы.
Вы хотя-бы вспомните и определитесь, кем вы и ваши родители по временам 90-х годов были, когда вы МОЛОДЫЕ только приехали клоунадой завоевывать Киев а ваши родители жили на кучменскую пенсию в 2 буханки хлеба и кусок маргарина.
Так шош вы сейчас, морды оперившиеся в любимых какаду мульти-миллиардера забыли о нищих пенсионерах, которыми в 90-х были ваши родители ?