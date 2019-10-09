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Все про:обстріл (5582) операція Об'єднаних сил (1644)

 Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб

Позиції підрозділів ООС обстрілювали з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

"Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв:

- неподалік від Пісків з боку Веселого - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

- двічі поблизу Лебединського з боку Саханки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Пищевика з боку Верхньошироківського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки з боку Старомихайлівки - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік від Павлополя з боку Українського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів:

- поблизу Новолуганського з боку Доломітного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

- двічі в районі Золотого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік від Золотого з боку Первомайська - обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;

- поблизу Майорська з боку "Шахта 6-7" - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Авдіївки з боку Яковлівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в штабі.

Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб 01
Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб 02
Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153083
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо всього 17 разів, то устойчівоє перемиріє досягнуто і мона відводити війська.
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Без развєдєнія нікак не обіойтісь, каже упорота дебільна зебіомаса...
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Да нихера он не перенесет. Это же и пьяному коню ясно.
Он, президент может разве что тебя и всех ЗЕдаунов перенести в пгт Золотое.
Или это так? Чисто поржать петиция?
Единственный вариант чтоб до него, презерватива президента дошло, это если он лично будет разводить армию. Присутствуя. Кто знает вдруг повезет и снарядом шибанёт прям в темечко. Тогда понимание придет куда оно влезло. Но не иначе.
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Це культурне нагадування про те, що існують так звані "червоні лінії" в політиці, що існує небайдужа частина суспільства, яка уважно і критично аналізує всі слова і справи президента. Такий собі дзвіночок, що говорить "Думай!" для президента.
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нах- це туди Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб - Цензор.НЕТ 909 і сестру свою з собою прихвати...
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Якщо всього 17 разів, то устойчівоє перемиріє досягнуто і мона відводити війська.
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Без развєдєнія нікак не обіойтісь, каже упорота дебільна зебіомаса...
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Жители Золотого рассказывают что их город вчера подвергся сильному вражескому артобстрелу. На что гавногенерал Хомчак заявил что было всего несколько провокативных выстрелов со стороны боевиков.
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Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб - Цензор.НЕТ 7015

тихої вам ночки, синочки...
(бережи вас Боженька)
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Нужно в Кончазаспе подорвать пару 122 и 120 минометных и артиллерийских снаряда чтобы те кто сейчас сидит в чиновничьих кабинетах и кричащих что нужно просто отвести вайска и продолжить торговать с Рашкой, почуствовали что ето такое и как ето называется просто правакацией.
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Партнеры по разведению за сутки открывали огонь 17 раз...
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