 Окупанти за 5 років призвали в армію РФ понад 16 тисяч кримчан

Про це повідомив представник російської окупаційної адміністрації, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
При цьому, за даними "воєнкома", з 1 жовтня цього року в Криму почався осінній призов. Представники армії країни-агресора планують призвати близько 2,6 тис. осіб.
За даними правозахисника, окупаційні "суди" в Криму станом на 30 вересня винесли 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.
Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів окупованого півострова. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
США висловили занепокоєння тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали щонайменше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.
але стривайте КРИМ же ж НАШ....
Де ж реакція ООН, ПАРЕ, ОБСЄ на військові злочини РФії??? Чи тому в кого нафта, газ та ядерна дубина все можна?
...стучатся в избу:
-- Видчыны, видчыны!
-- Какой тебе, нахер, ветчины? Сами китайскую картошку дожираем...
Служба в армии - обязаловка. точно также. как и в Украине. Только в Украине можно откосить. а в России такой финт не проходит
короче, пусть, сидя на чеченском .... ээээ .... бутылке, позвонят и поблагодарят своих бабушек и дедушек, которые визжали как недорезанные - "введи". Ввели, услышали старых..... их внукам ввели
А ничего. что ВВП Россий и ее военный бюджет в 10 раз больше украинского?
А ничего. что в одном только Крыму боеспособных частей больше. чем во всей материковой Украине?
В Крыму оккупанты запустили ватную акцию "Весточка победы". Детей в Бахчисарайском районе заставляют делать тематические открытки с "колорадками" - для "патриотического воспитания и формирования самосознания ребенка".
Дети в Симферопольском районе продолжают плясать на сценах в военной форме, "чтя" дидов в рамках шабаша "Мы наследники победы". Человеческая память испохаблена, а боль превращена в фарс.
Тем временем дети в Джанкое пляшут на скрепном фестивале под названием "Огонь памяти выше всех обелисков". Есть победобесию начало - нет победобесию конца.
"Артек" и Следственный комитет оккупантов подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в детском центре будет реализовываться вертухайская программа "Юный следователь".
В Крыму производят воду под названием "Вода Вежливая Питьевая (ВВП)". Видимо, для роста продаж среди скрепонутых. Кстати, слово "вежливый" достаточно часто теперь используют в маркетинге на острове невезения.
В Севастополе у граждан власти отбирают 3000 участков! Зачем вам, граждане, такая мелочь, как участки, теперь весь Крым - ваш. Хотя, какой он «ваш»? Даже Россия не ваша. (С)
А кто ваши отцы.
- Наши отцы русски царедводцы,
Вот кто наши отцы.
Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши матки.
- Наши матки холщовые палатки,
Вот кто наши матки.
Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши жёны.
- Наши жены ружья заряжёны,
Вот кто наши жёны.
Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши детки.
- Наши детки ямы, кресты,метки,
Вот кто наши детки.
Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши деды.
- Наши деды придуманы победы,
Вот кто наши деды.
Э-хааааа т-рууууу ля-ляяяя
Придуманы победы....
власти. С помощью удачных военных союзов ему удалось присоединить к себе
владения римского наместника Сиагрия и земли вестготов и аламанов. На
войну он выходил со своими родственниками - вождями других франкских
племен. Но он хотел быть единственным повелителем франков!
Легенда гласит, что он посулил баснословное вознаграждение охране своих
союзников и три его близких родственника, вожди трех франкских племен,
Сигиберт Хромой, Харариг и Рагнахар, были доставлены ему связанными. Он
сказал им:
- Вы опозорили наш род, дав себя связать. Вам лучше умереть.
И убил их. А за услугу расплатился фальшивым золотом. Когда изменники
заметили подлог и стали роптать, Хлодвиг спокойно ответил:
- Именно такого золота заслуживают предатели! Убирайтесь, пока живы!
Спросите, причем здесь крымчане? А вспомните. что им за измену Украине и
голосование за присоединение к РФ обещали! И баснословный рост
благосостояния (сейчас Крым - один из беднейших регионов РФ), и
бесперебойную подачу воды и электричества, и неприкосновенность
приобретенного при Украине имущества (направо и налево отжимается
российскими судами) ... Трагедии Армянска не обещали точно.
И постоянной угрозы войны вместо мирной украинской дремы не обещали.
,,Именно такого золота и заслуживают предатели!"