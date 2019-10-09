EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  674  43
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7565) призов (164)

 Окупанти за 5 років призвали в армію РФ понад 16 тисяч кримчан

Від моменту окупації Криму в 2014 році і до нинішнього дня в армію Росії призвали понад 16 тисяч жителів півострова.

Про це повідомив представник російської окупаційної адміністрації, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

При цьому, за даними "воєнкома", з 1 жовтня цього року в Криму почався осінній призов. Представники армії країни-агресора планують призвати близько 2,6 тис. осіб.

За даними правозахисника, окупаційні "суди" в Криму станом на 30 вересня винесли 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.

Читайте також: ЮНЕСКО заслухає доповідь про ситуацію в окупованому Росією Криму

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів окупованого півострова. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

США висловили занепокоєння тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали щонайменше 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153077
 
 
 Топ коментарі
 
оголошення призову прямо порушує норму Женевської конвенції 1949 року, статтею 51 якої передбачено заборону примушувати громадян окупованої території служити в збройних або допоміжних силах держави-окупанта.

Де ж реакція ООН, ПАРЕ, ОБСЄ на військові злочини РФії??? Чи тому в кого нафта, газ та ядерна дубина все можна?
 показати весь коментар
 
Янычары 21 века.,короче дебилы бля... Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан - Цензор.НЕТ 9977
 показати весь коментар
 
надеюсь их всех в сирию отправят, чтобы по-полной ощутили родную гавань
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У нас только срочников собрать не могут, все очень устали от войны, вот вам и разница...
 показати весь коментар
 
Это кто устал от войны ? Война за свободу своей страны наполняет сердца героев счастьем ,другое дело, что у нас нет своих Наполеонов и Нельсонов ,Мюратов и Александров Македонских ...но если мы продолжим сражаться то они обязательно появятся ...
 показати весь коментар
 
якось по цимбалах...
але стривайте КРИМ же ж НАШ....
 показати весь коментар
 
Не знаю. как в Крыму. а на Кавказе еще доплачивают. чтобы попасть на службу. Там это единственный шанс выбиться в люди. Остаются контрактниками - для Кавказа = это бешеные деньги
 показати весь коментар
 
ну, значит порадуемося за них....чого тоді репетувати нашим?
 показати весь коментар
 
биомусор, в Украине такого тоже полно
 показати весь коментар
 
Цікаво, який відсоток від цих 16 тисяч належить кримським татарам?
 показати весь коментар
 
Процентов 10, если судить о процентном составе населения
 показати весь коментар
 
Пахлава медовая пахлава, и вот так третий час белый ведмедь издевался над тупыми крымчанами.
 показати весь коментар
 
Когда параша развалится присяга эрефии не будет иметь ни какого значения.
 показати весь коментар
 
А когда собственно развалится и почему. если не секрет? Бабла валом. плюсовой торговый балланс просто зашкаливает. в Польшк на трускавки от них никто не едет? С чего бы ей валиться то? Пока только Украина трещит по швам.
 показати весь коментар
 
оголошення призову прямо порушує норму Женевської конвенції 1949 року, статтею 51 якої передбачено заборону примушувати громадян окупованої території служити в збройних або допоміжних силах держави-окупанта.

Де ж реакція ООН, ПАРЕ, ОБСЄ на військові злочини РФії??? Чи тому в кого нафта, газ та ядерна дубина все можна?
 показати весь коментар
 
 
Это был детский вопрос. Ты забыл. что у каждого из них в кармане паспорт Рос. Федерации. Тоесть по всем понятиям и законам они и должны служить в рос. армии. так как являются гражданами России
 показати весь коментар
 
Пошли призывники из Крыма в самоволку -- где-то под Читой...
...стучатся в избу:
-- Видчыны, видчыны!
-- Какой тебе, нахер, ветчины? Сами китайскую картошку дожираем...
 показати весь коментар
 
 
Будущие партизаны. А некоторые хотят вернуть Крым.
 показати весь коментар
 
Устали или не хотели воевать за Украину так теперь будут воевать за Сирию и Чечню а скоро за Китай. И на рашке никто про усталость воевать не заикнется потому что за ето криминальная ответственность
 показати весь коментар
 
 
надеюсь их всех в сирию отправят, чтобы по-полной ощутили родную гавань
 показати весь коментар
 
 
В Сирию очередь из контрактников стоит. Хрен туда еще попадешь просто так, если ты не спец или не наемник. уже где-то реальео воевавший.
 показати весь коментар
 
отлично! чем больше рашистов там сдохнет, тем нам лучше.
 показати весь коментар
 
Интересно.... татары тоже есть среди них?
 показати весь коментар
 
Конечно есть. если в кармане рос. паспорт.
Служба в армии - обязаловка. точно также. как и в Украине. Только в Украине можно откосить. а в России такой финт не проходит
 показати весь коментар
 
Призвали тех, у кого российский паспорт, или не? Ну так, за что боролись, как говорится...
 показати весь коментар
 
До этого призывали в укр. армию. сейчас в российскую. В чем собственно вопрос или подвох? Исполнилось 18 - шуруй на год от мамочки - научись Калаша в руках держать и жить самостоятельно. Что тут не так? Призывают только тех. у кого в кармане рос. паспорт. А он там практически у всех
 показати весь коментар
 
С ДОНБАССА ПРИЗВАЛИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ,ОНИ СЕЙЧАС В ОКОПАХ СИДЯТ НАПРОТИВ УКРАИНСКОЙ АРМИИ И ПРИТАНЦОВЫВАЮТ ПОД МОСКОВСКУЮ БАЛАЛАЙКУ,А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЕЩЁ ПОДПЕВАЕТ " РАЗВЕДИ НАС ,РАЗВЕДИ!" Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан - Цензор.НЕТ 7231
 показати весь коментар
 
походу и в Европе убежища за это не получить - скажут крымчанам "Крым-Украина"(по международным понятиям), и плюс, можете уехать "на материк" со своего Крыма и не служить Рашке.
короче, пусть, сидя на чеченском .... ээээ .... бутылке, позвонят и поблагодарят своих бабушек и дедушек, которые визжали как недорезанные - "введи". Ввели, услышали старых..... их внукам ввели
 показати весь коментар
 
 
А каком возврате Крыма речь? Людишки живут припеваючи ещё служат Ху*лУ , или есть Дезертирство ? Я лично не куя не слышал !
 показати весь коментар
 
Будет возврат кацаполюдишек через мост, в Воркуту.
 показати весь коментар
 
Желаешь повоевать с Россией? https://picua.org/images/2019/10/06/67bdb13499ba4cf27d477d07190d0119.gif
А ничего. что ВВП Россий и ее военный бюджет в 10 раз больше украинского?
А ничего. что в одном только Крыму боеспособных частей больше. чем во всей материковой Украине?
 показати весь коментар
 
Крым отжали, как гопник мобилу.

В Крыму оккупанты запустили ватную акцию "Весточка победы". Детей в Бахчисарайском районе заставляют делать тематические открытки с "колорадками" - для "патриотического воспитания и формирования самосознания ребенка".
Дети в Симферопольском районе продолжают плясать на сценах в военной форме, "чтя" дидов в рамках шабаша "Мы наследники победы". Человеческая память испохаблена, а боль превращена в фарс.
Тем временем дети в Джанкое пляшут на скрепном фестивале под названием "Огонь памяти выше всех обелисков". Есть победобесию начало - нет победобесию конца.
"Артек" и Следственный комитет оккупантов подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в детском центре будет реализовываться вертухайская программа "Юный следователь".
В Крыму производят воду под названием "Вода Вежливая Питьевая (ВВП)". Видимо, для роста продаж среди скрепонутых. Кстати, слово "вежливый" достаточно часто теперь используют в маркетинге на острове невезения.
В Севастополе у граждан власти отбирают 3000 участков! Зачем вам, граждане, такая мелочь, как участки, теперь весь Крым - ваш. Хотя, какой он «ваш»? Даже Россия не ваша. (С)
 показати весь коментар
 
Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши отцы.
- Наши отцы русски царедводцы,
Вот кто наши отцы.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши матки.
- Наши матки холщовые палатки,
Вот кто наши матки.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши жёны.
- Наши жены ружья заряжёны,
Вот кто наши жёны.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши детки.
- Наши детки ямы, кресты,метки,
Вот кто наши детки.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши деды.
- Наши деды придуманы победы,
Вот кто наши деды.
Э-хааааа т-рууууу ля-ляяяя
Придуманы победы....
 показати весь коментар
 
Кримских мальчиков даги в армии научат Україну любить...
 показати весь коментар
 
Та не. Обычно дагов учат в армии Россию любить
 показати весь коментар
 
Вождь небольшого племени салических франков Хлодвиг желал силы и
власти. С помощью удачных военных союзов ему удалось присоединить к себе
владения римского наместника Сиагрия и земли вестготов и аламанов. На
войну он выходил со своими родственниками - вождями других франкских
племен. Но он хотел быть единственным повелителем франков!
Легенда гласит, что он посулил баснословное вознаграждение охране своих
союзников и три его близких родственника, вожди трех франкских племен,
Сигиберт Хромой, Харариг и Рагнахар, были доставлены ему связанными. Он
сказал им:
- Вы опозорили наш род, дав себя связать. Вам лучше умереть.
И убил их. А за услугу расплатился фальшивым золотом. Когда изменники
заметили подлог и стали роптать, Хлодвиг спокойно ответил:
- Именно такого золота заслуживают предатели! Убирайтесь, пока живы!

Спросите, причем здесь крымчане? А вспомните. что им за измену Украине и
голосование за присоединение к РФ обещали! И баснословный рост
благосостояния (сейчас Крым - один из беднейших регионов РФ), и
бесперебойную подачу воды и электричества, и неприкосновенность
приобретенного при Украине имущества (направо и налево отжимается
российскими судами) ... Трагедии Армянска не обещали точно.
И постоянной угрозы войны вместо мирной украинской дремы не обещали.

,,Именно такого золота и заслуживают предатели!"
 показати весь коментар
 
Ну хоть мир увидят - Камчатка, Магадан, Чечня - красотищща!!
 показати весь коментар
 
И шо в этом плохого? Когда еще сможещь увидеть Камчатку или Сахалин. За свои бабки хрен туда долетишь.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору