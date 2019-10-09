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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1293) Донбас (13256) мінські угоди (1640) Формула Штайнмаєра (100)

 "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини заявляє, що незважаючи на погодження так званої "формули Штайнмаєра", важливі аспекти врегулювання на Донбасі залишаються невирішеними.

Про це йдеться у роз’ясненні, яке відомство виклало на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шлях до врегулювання конфлікту в Україні все ще далекий. Багато питань щодо імплементації Мінських домовленостей залишаються відкритими. Зокрема, сторонам конфлікту все ще належить дійти згоди щодо того, чи для проведення виборів мають бути виведені всі іноземні війська з території східних регіонів України, та що саме має включати в себе особливий статус для територій на Сході України", - йдеться у роз’ясненні.

Водночас, наголосили у МЗС Німеччини, домовленість про "формулу Штайнмаєра" є важливим кроком, і це свідчить про те, що "наполегливі, стійкі дипломатичні зусилля окупаються".

У МЗС зауважують, що у "формулі", яка була запропонована у 2015 році тодішнім міністром закордонних справ, а нині федеральним президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром, йдеться лише про один аспект Мінських домовленостей. Йдеться про послідовність між набуттям чинності законом про особливий статус для непідконтрольних уряду районів Луганської та Донецької областей і проведенням виборів. "Формула" передбачає, що закон про особливий статус тимчасово набирає чинності в день місцевих виборів, а постійним стане після позитивної оцінки цих виборів місією спостереження за виборами ОБСЄ, пояснили у МЗС ФРН.

Читайте також: "Формули Штайнмаєра" для Криму немає, без міжнародних партнерів деокупація неможлива, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153076
 
 
 Топ коментарі
 
Формула штанмаєра лише фіксує капітуляцію України.
Жодних проблем вона не вирішує, створює нові..
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Або нехай бере приклад з Ківи🤔
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А по визгам ЗЕбилов тарифы утверждал лично Порошенко...
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И он с Гонтаревой в тюрьме... можно меня избавить от параноидального бреда)
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Забирайте своего шнайнмаера нах в Германию обратно
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Зрадник порохобарига лично сел и написал опус про капитуляцию, а тепер особисто сядеш довічно і з конфіскацією.
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поигрались в Украину - и хватит...

почему за Юльку не голосовали, зебилы соевые...
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Європа заграє з "великим" ПУ, іде на поступки агресору, розробляє формули угодні Кремлю по поневоленні України, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від фрау Меркель, лобизання Макронші з Пу (фу, бридко), а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Європи виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Європи. Західна Європа в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники, партнери та пособники Кремля. Їм віри немає. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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Ну, хоч німці розтолкували, що фш нічого не означає, а то зе-чувачки вчепилися в неї ...
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