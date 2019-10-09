 "Формула Штайнмаєра" не вирішує всі питання, необхідні для виконання мінських угод, - МЗС Німеччини

Про це йдеться у роз’ясненні, яке відомство виклало на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шлях до врегулювання конфлікту в Україні все ще далекий. Багато питань щодо імплементації Мінських домовленостей залишаються відкритими. Зокрема, сторонам конфлікту все ще належить дійти згоди щодо того, чи для проведення виборів мають бути виведені всі іноземні війська з території східних регіонів України, та що саме має включати в себе особливий статус для територій на Сході України", - йдеться у роз’ясненні.

Водночас, наголосили у МЗС Німеччини, домовленість про "формулу Штайнмаєра" є важливим кроком, і це свідчить про те, що "наполегливі, стійкі дипломатичні зусилля окупаються".

У МЗС зауважують, що у "формулі", яка була запропонована у 2015 році тодішнім міністром закордонних справ, а нині федеральним президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром, йдеться лише про один аспект Мінських домовленостей. Йдеться про послідовність між набуттям чинності законом про особливий статус для непідконтрольних уряду районів Луганської та Донецької областей і проведенням виборів. "Формула" передбачає, що закон про особливий статус тимчасово набирає чинності в день місцевих виборів, а постійним стане після позитивної оцінки цих виборів місією спостереження за виборами ОБСЄ, пояснили у МЗС ФРН.

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