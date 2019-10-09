 Я б це назвала "Партія регіонів 2", - Ляпіна про звільнення

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Дізналася я про звільнення з Фейсбуку, що саме по собі свідчить багато про що. Формально мені досі нічого не повідомили. Тим не менше, вони можуть так робити згідно з новим законом, і вони це роблять. Це їхній вибір. Я з точки зору особистого почуття відчула полегшення - ніби відпустили на волю. Свобода говорити все, що думаєш - це велика цінність", - сказала вона.

За словами Ляпіної, вона на посаді глави Держрегуляторної служби висловлювала щодо низки рішень думки, які не збігалися із заявами уряду.

"Можна було прогнозувати, що це трапиться, тому що моя позиція, що базується на прогнозі щодо низки питань, кардинально відрізнялася від тієї позиції, яку проводила, як раніше говорили, "партія і уряд". Ми не давали згоду на багато рішень і подавали альтернативну позицію. Щодо антиФОПівських законів ми спрогнозували і витрати ФОПів, і потенційні виграші бюджету, і вони були не співставні. Очевидно, що це нераціональне рішення, отже, мета закону інша.

Також ми висловили свою аналітичну позицію з приводу законопроєкту 1210, де в загальній частині Податкового кодексу посилюються дискреційні можливості інспектора, який на свій розсуд вирішуватиме, чи відповідає поведінка суб'єкта його документам, буде приймати рішення з приводу бази оподаткування, які можуть бути не підтверджені документально. Такого ніколи не було! Крім того, скасовується відповідальність самого податкового інспектора. Таке враження, що готується поле під якусь тоталітарну секту податкових інспекторів.

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Крім того, у нас були критичні зауваження з приводу закону про ринок землі. Ми вважаємо, що там багато недоліків. Немає зрозумілих прогнозів з приводу того, який цей ринок матиме вигляд - не в космічних обіцянках, а в реальному прогнозі. Не прораховано альтернативи - яким чином переходити до ринку землі так, щоб не втратити відповідні можливості для українських фермерів".

На думку Ляпіної, уряд не хоче чути альтернативних позицій:

"Вони не хочуть вести дискусію і доводити правоту. Вони хочуть пропагувати заздалегідь спущені ними рішення. Я б це назвала "Партія регіонів 2". Думаю, що і результат можна спрогнозувати аналогічний.

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З приводу поста Милованова, який говорить, що все змінюється, тому потрібно змінювати регуляторну політику, хочу сказати: на даний момент все змінюється тільки зовні. З внутрішньої частини все стає тільки гірше. Правовідносини між бізнесом і владою не змінилися, а в останній місяць - різко погіршилися. Тому необхідність в альтернативній думці й аналітиці лише зростає".

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 9 жовтня, звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Міністр економіки Тимофій Милованов у Фейсбуці повідомив, що вдячний Ляпіній за налагодження роботи служби.

"Вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні... Прийшов час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - зазначив глава Мінекономрозвитку.