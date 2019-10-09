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 Політика України
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Все про:Ляпіна (38) звільнення (682) Держрегуляторна служба (9)

 Я б це назвала "Партія регіонів 2", - Ляпіна про звільнення

Звільнена з посади голови Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила про те, що дізналася про своє звільнення з інтернету.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Дізналася я про звільнення з Фейсбуку, що саме по собі свідчить багато про що. Формально мені досі нічого не повідомили. Тим не менше, вони можуть так робити згідно з новим законом, і вони це роблять. Це їхній вибір. Я з точки зору особистого почуття відчула полегшення - ніби відпустили на волю. Свобода говорити все, що думаєш - це велика цінність", - сказала вона.

За словами Ляпіної, вона на посаді глави Держрегуляторної служби висловлювала щодо низки рішень думки, які не збігалися із заявами уряду.

"Можна було прогнозувати, що це трапиться, тому що моя позиція, що базується на прогнозі щодо низки питань, кардинально відрізнялася від тієї позиції, яку проводила, як раніше говорили, "партія і уряд". Ми не давали згоду на багато рішень і подавали альтернативну позицію. Щодо антиФОПівських законів ми спрогнозували і витрати ФОПів, і потенційні виграші бюджету, і вони були не співставні. Очевидно, що це нераціональне рішення, отже, мета закону інша.

Також ми висловили свою аналітичну позицію з приводу законопроєкту 1210, де в загальній частині Податкового кодексу посилюються дискреційні можливості інспектора, який на свій розсуд вирішуватиме, чи відповідає поведінка суб'єкта його документам, буде приймати рішення з приводу бази оподаткування, які можуть бути не підтверджені документально. Такого ніколи не було! Крім того, скасовується відповідальність самого податкового інспектора. Таке враження, що готується поле під якусь тоталітарну секту податкових інспекторів.

Читайте також: Кабмін звільнив главу Держрегуляторної служби Ляпіну

Крім того, у нас були критичні зауваження з приводу закону про ринок землі. Ми вважаємо, що там багато недоліків. Немає зрозумілих прогнозів з приводу того, який цей ринок матиме вигляд - не в космічних обіцянках, а в реальному прогнозі. Не прораховано альтернативи - яким чином переходити до ринку землі так, щоб не втратити відповідні можливості для українських фермерів".

На думку Ляпіної, уряд не хоче чути альтернативних позицій:

"Вони не хочуть вести дискусію і доводити правоту. Вони хочуть пропагувати заздалегідь спущені ними рішення. Я б це назвала "Партія регіонів 2". Думаю, що і результат можна спрогнозувати аналогічний.

Також читайте: Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна

З приводу поста Милованова, який говорить, що все змінюється, тому потрібно змінювати регуляторну політику, хочу сказати: на даний момент все змінюється тільки зовні. З внутрішньої частини все стає тільки гірше. Правовідносини між бізнесом і владою не змінилися, а в останній місяць - різко погіршилися. Тому необхідність в альтернативній думці й аналітиці лише зростає".

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 9 жовтня, звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Міністр економіки Тимофій Милованов у Фейсбуці повідомив, що вдячний Ляпіній за налагодження роботи служби.

"Вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні... Прийшов час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - зазначив глава Мінекономрозвитку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153075
 
 
 Топ коментарі
 
И это Зеля еще полгода в кресле не отсидел. Бьет все рекорды.
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Класно, на Кабміні можна буде влаштовувати свінгерські вечірки Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 2385

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ
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Если тугодумы не поняли то ЗЕбилы подганяют законы близко Рашкованским....Закручивают гайки, закладывают корупционную составляющую, ну и сливают рынки своим хозяевам как в случае с 1210. Не уверен что эта шобла действует в интересах Украины. В любом случае все ФОПы уже отвалились как электорат ЗЕбила.
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И это Зеля еще полгода в кресле не отсидел. Бьет все рекорды.
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Єлєна Зєлєнцкая планує обкрадати дітей в школах під видом реформи харчування.
Нічого святого немає в людей. Навіть у дітей будуть красти.
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Її дитина вчиться в Печерському приватному ліцеї за 10 000$ на рік, тому вважає, що всі так зможуть утримувати дитину
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ЗЕЛЯ ОРАЛ ЖЕ САМ НЕДАВНО--У МЕНЯ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ..для чего куда он так спешит к Богу??? или что такого у него зреет и где???
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А вы что, ожидали другого? Только пару дней, как она открыто покритиковала великих зеленых экономистов во главе с Зелей и Гончаруком за бред в их нововведениях и в цифрах показала потери бюджета от их внедрения. И на тебе - какая неожиданность . Нет человека в должности и типа нету проблемы. Назначат более молчаливого и покладистого. Верной дорогой идут, товарищи - прямо в задницу.
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Класно, на Кабміні можна буде влаштовувати свінгерські вечірки Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 2385

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ
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Вдаримо любими жіночками по кумівству!

Так Моніки ЗЕленскі?
Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9852
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Все по конкурсу::D
грудей
языков
отсутствию мозгов
Смешного мало.
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Пойди в "каманду" попрошенко и гавари правду 7х24 Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6490
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Давай, пиши мемуары сразу, чего уж там, и сразу-милионным тиражом выпускай, Джоан Роулинг помрёт от зависти.
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Ну кому же ещё верить если не Ляптной ,она у корыта с незапамятных времён .. Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9835
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пєндаля попід дупу не дали? то радій, Ксюхо... незабаром на нари підеш
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Это типа как ЗЕбилы "незабаром" садят на нары Петю, да так садят что ещё даже уголовное дело не открыли???? Это так же ?? Раскажи нам зебильчик про светлое будущее?? КОгда там уже...незабаром??
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соромно, але запитаю, оті цифри та букви вашого ніку це Ваш номер у черзі до магазину "Рошен"? чи номер у відомості на отримання зарплатні на "Рошені"?
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Если тугодумы не поняли то ЗЕбилы подганяют законы близко Рашкованским....Закручивают гайки, закладывают корупционную составляющую, ну и сливают рынки своим хозяевам как в случае с 1210. Не уверен что эта шобла действует в интересах Украины. В любом случае все ФОПы уже отвалились как электорат ЗЕбила.
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А что они еще могут? Языков не знают, читают только по российски. Россия для них образец.

А мы еще и гордились, что не такие, как москали. Недолго осталось.
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ну вот у ляпиной репутация не замарана, просто высказалась против. на следующем майдане нужно зебилов спереди ставить живым щитом
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Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.

В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.

Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Я с точки зрения личного чувства испытала облегчение - будто отпустили на волю.
Невже тебе раніше силою тримали на цій посаді?
Источник: https://censor.net.ua/n3153075
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Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Знаєте, у нас немає жодного чиновника, який би не "стаял на страже" і щось " нє прадвігал"... Тільки життя чомусь не кращає...
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Но поверь, к ней это не относится. Я с ней лично не знаком, но помогал ей через ее помощников готовить эти законы. Думаешь, тогда это легко было? Да ни хрена.
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Не большая потеря, есть помоложе и по симпатичней, о мозгах не говорю. У всех куриц одинаковый.
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У этой мозги есть, а вот у тебя нет. Почитай выше про нее немного.
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Тобто людині просто не повідомили про звільнення. Уявляю як далі вони будуть керувати і які придурки до них прийдуть🤔
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Якщо відкинути вбік емоції і просто подивитись на харю цієї дами... То виникає логічне питання, а чому ми так марію захарову не любимо?
Як на мене два чобота інтелекту.
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А ты чем занимаешься по жизни? Школу хоть закончил, чт записался в сторонники теории Ломброзо?

Маша Захарова - вывеска, лицо российского МИД.
А Ляпина - это человек, политик, экономист. Три высших образования, между прочим.
Київський політехнічний інститут (1981-1987), інженер-математик;
Український християнський університет бізнесу і технологій (1994), бухгалтер-економіст;
Київський національний економічний університет (2000-2002), магістр з правового регулювання економіки.
Почитай там вверху, я про нее написал.
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Палишся.

я психолог. І кретинів бачу з далека.
У тебе наприклад, власний інтерес, тому ти й захищаєш цю особу...
Мені ж по роботі приходиться людей з психічними відхиленнями тисячами бачити...

Ти хоть вірші складай про неї... Але погляд видає все... На жаль.
А погугливши біографію... Я бачу.. що там десятки років при владі...
А враховуючи рівень життя Українців і депутатів... Ілюзій на цю персону не маю.
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Тут вопрос не о том, что эту безмозглую наконец изгнали, а в том как ее вообще туда взяли, за какие, спрашивается, заслуги! Хотя это и так известно..)
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Вот твари,уволили без банкета и подарков,абидили такую спициалистку до глубины души.
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За какие заслуги? А я расскажу.
Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Согласен. И судьба у СН будет подобна ПР. Следующую подобную дефекационную партию стоит сабривиатурить СНПР.
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Тетка, не наелась еще ? Еще со времен Юща присосалась к кормушке ...
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Да они там все как подростки с юношеским максимализмом. Если кто-то с ними не согласен и говорит что вы фигню порите сразу начинается истерика.
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