 Я б це назвала "Партія регіонів 2", - Ляпіна про звільнення

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.
"Дізналася я про звільнення з Фейсбуку, що саме по собі свідчить багато про що. Формально мені досі нічого не повідомили. Тим не менше, вони можуть так робити згідно з новим законом, і вони це роблять. Це їхній вибір. Я з точки зору особистого почуття відчула полегшення - ніби відпустили на волю. Свобода говорити все, що думаєш - це велика цінність", - сказала вона.
За словами Ляпіної, вона на посаді глави Держрегуляторної служби висловлювала щодо низки рішень думки, які не збігалися із заявами уряду.
"Можна було прогнозувати, що це трапиться, тому що моя позиція, що базується на прогнозі щодо низки питань, кардинально відрізнялася від тієї позиції, яку проводила, як раніше говорили, "партія і уряд". Ми не давали згоду на багато рішень і подавали альтернативну позицію. Щодо антиФОПівських законів ми спрогнозували і витрати ФОПів, і потенційні виграші бюджету, і вони були не співставні. Очевидно, що це нераціональне рішення, отже, мета закону інша.
Також ми висловили свою аналітичну позицію з приводу законопроєкту 1210, де в загальній частині Податкового кодексу посилюються дискреційні можливості інспектора, який на свій розсуд вирішуватиме, чи відповідає поведінка суб'єкта його документам, буде приймати рішення з приводу бази оподаткування, які можуть бути не підтверджені документально. Такого ніколи не було! Крім того, скасовується відповідальність самого податкового інспектора. Таке враження, що готується поле під якусь тоталітарну секту податкових інспекторів.
Крім того, у нас були критичні зауваження з приводу закону про ринок землі. Ми вважаємо, що там багато недоліків. Немає зрозумілих прогнозів з приводу того, який цей ринок матиме вигляд - не в космічних обіцянках, а в реальному прогнозі. Не прораховано альтернативи - яким чином переходити до ринку землі так, щоб не втратити відповідні можливості для українських фермерів".
На думку Ляпіної, уряд не хоче чути альтернативних позицій:
"Вони не хочуть вести дискусію і доводити правоту. Вони хочуть пропагувати заздалегідь спущені ними рішення. Я б це назвала "Партія регіонів 2". Думаю, що і результат можна спрогнозувати аналогічний.
З приводу поста Милованова, який говорить, що все змінюється, тому потрібно змінювати регуляторну політику, хочу сказати: на даний момент все змінюється тільки зовні. З внутрішньої частини все стає тільки гірше. Правовідносини між бізнесом і владою не змінилися, а в останній місяць - різко погіршилися. Тому необхідність в альтернативній думці й аналітиці лише зростає".
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 9 жовтня, звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби. Міністр економіки Тимофій Милованов у Фейсбуці повідомив, що вдячний Ляпіній за налагодження роботи служби.
"Вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні... Прийшов час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - зазначив глава Мінекономрозвитку.
Нічого святого немає в людей. Навіть у дітей будуть красти.
На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.
КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ
Так Моніки ЗЕленскі?
грудей
языков
отсутствию мозгов
Смешного мало.
А мы еще и гордились, что не такие, как москали. Недолго осталось.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
Невже тебе раніше силою тримали на цій посаді?
Источник: https://censor.net.ua/n3153075
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
Як на мене два чобота інтелекту.
Маша Захарова - вывеска, лицо российского МИД.
А Ляпина - это человек, политик, экономист. Три высших образования, между прочим.
Київський політехнічний інститут (1981-1987), інженер-математик;
Український християнський університет бізнесу і технологій (1994), бухгалтер-економіст;
Київський національний економічний університет (2000-2002), магістр з правового регулювання економіки.
Почитай там вверху, я про нее написал.
я психолог. І кретинів бачу з далека.
У тебе наприклад, власний інтерес, тому ти й захищаєш цю особу...
Мені ж по роботі приходиться людей з психічними відхиленнями тисячами бачити...
Ти хоть вірші складай про неї... Але погляд видає все... На жаль.
А погугливши біографію... Я бачу.. що там десятки років при владі...
А враховуючи рівень життя Українців і депутатів... Ілюзій на цю персону не маю.
Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.