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Все про:війна (1754) Сирія (1350) Туреччина (924) Ердоган (267)

 Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецька сторона почала військову операцію в Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Слід зазначити, що раніше турецький лідер вже попереджав, що Туреччина скоро почне операцію в Сирії.

"Ми проводитимемо цю операцію і на землі, і з повітря", - говорив Ердоган.

Читайте: Глава МЗС РФ Лавров заявив про закінчення війни в Сирії

За його словами, нова транскордонна операція ЗС Туреччини називається "Джерело миру".

"Наша мета - знищити терористичний коридор, який намагаються створити на наших південних кордонах, а також принести в регіон мир і спокій", - підкреслив Ердоган.

Уточнюється, що операція здійснюється на схід від річки Євфрат у Сирії.

Читайте також: США і Туреччина створюють Центр спільних операцій у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153073
 
 
 Топ коментарі
 
Хана курдам. Трамп кинул их по полной.

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Та ты шо, а где же мульярдер Парашеко который по визгам некоторых ЗЕбилов украл аж 100 мульярдов??? Где же Петя?? В 2013 Петя был миллиардером, а в 2019 его уже нет в списке?? ЗЕбилы как жи так???
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Писец, они курдов просто уничтожают всем что могут и без разбора вообще, и всем плевать.
В тоже время за одного "правильного беженца", ну, который не успеет взорваться в толпе, проехаться на авто по толпе, или просто пострелять из автомата по толпе и будет отправлен экспрессом к девственницам, вся европейская либерастня будет визжать, нет, не как свиньи, по сравнению с лживыми либералами свинья прекрасное животное.
Это наш гребаный и лживый мир.
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По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".

Сейчас мы вам тут всё рас"уярим. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 6865
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По сути да, повод разобраться с вооруженными курдами, в Турции их уже запрессовали, теперь там очередь.
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«Светлана Самборска
1 год ·
В связи с объявлением в розыск Жеваго напомню свой весенний прогноз.
Не угадала по Юле - в коалицию не взяли, поэтому пункт 6 пролетел, а с ним пролетел и Живаго. Хорошего полета, Костя.

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Та ты шо, а где же мульярдер Парашеко который по визгам некоторых ЗЕбилов украл аж 100 мульярдов??? Где же Петя?? В 2013 Петя был миллиардером, а в 2019 его уже нет в списке?? ЗЕбилы как жи так???
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В 21 веке если у тебя есть оружие весь мир будет на твоей стороне или хотябы будет молча поддерживать. А что же скажет Европа? А ничего. Засунут языки в жопы и будут помалкивать. Главное чтобы гейпарады не запрещали и разговаривать по рузьки.
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не угадал ни одной буквы
"дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми". (Дан.4:14)
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Рыжый ************ и тут слился. Ну не знаю что рыжий аферист должен сделать что б уже всем стало ясно шо оно явно завербовано гебнёй?? Отдать Аляску Рашке??? може тогда до американцев дойдёт? Хотя чувствую рыжего выберут на второй срок .
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пару дней назад этот чувак с дохлой белкой на голове обещал рас.....ть экономику Турции, если что не так. Ню-ню
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Безнаказаность порождает ещё большее зло.... Ванга говорила третья мировая, когда Сирия падёт....... Скоро...

Уж слишком много развелось авторитарный циничных "лидеров" государств в наше время, которые готовы бросить в мясорубку миллионы во имя своих амбиций и власти. А миллионы в принципе и не против если терпят и приклоняются...
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...скорее бы уже ! Правда Ванга брехухой была .
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ага, скоро побачимо......... Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 5806 брехухою.... тут Вангою бути не потрібно тут просто потрібно мати широкий кругозір, обізнанність і аналітичний та синтетичний склад розуму і все стає зрозуміло......
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Ш що ж тобі, синтетичний аналітик, зрозуміло????
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Да все петики синтетические! Отними у них финансирование, - что останется?
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*синтетичний склад розуму*,- шановний,я не помиляюсь ,що раніше ви виступали під ізраїльскім прапорцем
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приєднуйтесь до компанії я заю вас багато...
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а в мене ще й аналітичний, ну так природа "познущалася"
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Невідомі запустили шість ракет з території Сирії в сторону прикордонного турецького міста, повідомляє в середу агентство "Анадолу".
Ракети впали в центрі міста Нусайбан, розташованого поблизу кордону з Сирією.......
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Трамп кинул курдов , которым США выделяли 15 млрд долл и которые имели статус -Союзник США . Так что трампушка легко кинет и нас .
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Так точно. Молодець. Це спусковий гачог, який проковтнуть засунувши язики в жопу країни заходу, а значит варвари полізуть далі, чекаємо козломордих в гості.
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Да, после разговора Трампа с Эрдоганом, вдруг вышло заявление что Белый Дом не будет препятствовать операции против курдов, но и участвовать не будет.
Короче, как всегда, большие дяди разменяли пешку в своей игре.
Лишний пример того что нельзя доверять или надеяться полностью на кого то.
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Ну для нас це плюс... Тури в Турцію дуже подешевшають. Ліра впаде в ціні... Буду шукати нові дешеві тури в Турцію ))
Тільки курдів шкода ((
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Писец, они курдов просто уничтожают всем что могут и без разбора вообще, и всем плевать.
В тоже время за одного "правильного беженца", ну, который не успеет взорваться в толпе, проехаться на авто по толпе, или просто пострелять из автомата по толпе и будет отправлен экспрессом к девственницам, вся европейская либерастня будет визжать, нет, не как свиньи, по сравнению с лживыми либералами свинья прекрасное животное.
Это наш гребаный и лживый мир.
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яке важливе уточнення, можна подумати хєсраєльтянин мав на увазі когось іншого Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії - Цензор.НЕТ 3120
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Либерастня? Одно слово, но как много в энтом звуке) кацапомразь судьбы мира решает, жопу то помыл? Набутылочник
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По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".

ще один "миротворець"...
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Курдському братові
Василь Симоненко


Борітеся - поборете.
Шевченко
Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
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Ну надеюсь и кацапов заодно пощимят немного...
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Эрдоган хочет курдов «выбить»...........курды в Турции - террористическая организация.......
Тут просто такая фигня не здоровая может получиться=>курды были союзниками при уничтожении ИГ. Если не ошибаюсь в начале этой неделе Эрдоган созванивался с Трампом и после этого разговора Трамп сообщил, что отзывает американские войска (их там и так не много было) из этого региона..........
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КУРДОВ КИНУЛИ, ОНИ УЖЕ НАПИСАЛИ О НОЖЕ В СПИНУ....ПРЯМ КАК КАЦАПНЯ
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...была сирия одна, теперь будет сирии две...к тому же и полноценный суверенный курдистан наконец то появится на севере турции, сирии и ираку...перебью только народу при этом немеренно...
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Невідомі запустили шість ракет з території Сирії в сторону прикордонного турецького міста, повідомляє в середу агентство "Анадолу".
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Сегодня Турция подписала себе смертный приговор. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 174
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та ти шо,мордвін-чєбу рашка,ти зглу....,зглу....,з глузду з*їхав?
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Я не знаю есть ли хитроумные планы у Пентагона насчет Сирии и Турции?
Возможно что Эрдогана поймали в капкан (как Путина спровоцировали взять Крым при Обаме обещая закрыть на это глаза).
Ну возьмет Эрдоган часть Сирии и разобьет курдов в небольшом анклаве. Большинство курдов находятся в другом месте на карте этого региона.
Эрдоган влезет в Сирию из которой он уже не сможет уйти не потеряв лицо (как Путин с Крымом и Донбассом). Завязнет там по локоть, убьет сотни тысяч мирных жителей.
Тем временем в ЕС будут мучительно решать, что делать с Турцией членом НАТО, который убивает сотни тысяч мирных жителей??? Пятно ложится на само НАТО.
Не исключаю вариант, что США косвенно создали эту ситуацию, чтобы вынудить ЕС исключить Турцию из НАТО. И тогда можно применить к ней и экономические санкции!!! (на полную)
Тогда возможно откроется "окно возможности" для Украины ибо ЕС будет остро нуждаться в армии, которая закроет "брешь" на юго-востоке европы вместо Турции.
Но это скорее вопрос к специалистам и военным аналитикам...
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"Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии."

Это означает, что следующих ихтамнетов в Сирии замочат не американцы, а турки. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 2160
Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 8713
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Что-то я не очень хорошо поняла суть этих разборок. Но меня больше волнует вопрос как это может помочь или навредить Украине и что в результате этих действий светит х.уйлу?!
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Пане Президенте Реджеп Тайіп! Замочіть якомога більше кацапів, щоби вони наступного сезону не перлися до Туреччини.
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Агресор всегда проигрует! Если Эрдоган хочет развала Турции, он это получит.
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ВВС Турции наносят бомбовые удары по позициям населённым пунктам курдов. Курды в ответ обстреливают позиции турецких войск и 2 приграничных турецких города.

Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії - Цензор.НЕТ 5637

Ердоган заявив про початок військової операції турецької армії в Сирії - Цензор.НЕТ 9126
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Вот читаю, и думаю, как же украинцев заботит происходящее в Сирии, прям: "меня беспокоит Гондурас", "а ты его не чеши, и не будет беспокоить" Своих проблем нет? Эрди тиран, и не хочет быть пешкой в руках амеров, которые его хотели убить. Турция вторая по мощи армия НАТО. От Турции до Курдов - ноль километров, а от курдов до США 10 000 км. США пригрозили Турции исключением из НАТО, и с низкого старта, дают деру. Ну а с кем Эрди перед началом военной операции, можно гуглить, а можно просто догадаться.
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є таке враження, що Ердоган - це турецьке ***** №2.
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Ердоган, час бомбити бази невірних навколо Тауруса!
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Что тут спорить? Всё понятно! Всё давно всем объяснили.
Объяснили очень внятно! И конкретно: "или",- "или".
Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее, и мудрей.
Пусть орёл двуглавый реет, над простором всех морей...
Здесь не может быть ошибок, ошибается пусть враг.
Он, как змей: хитёр и гибок. Он - распространяет мрак.
А мы *уярим только светом, из любви и доброты,
А те, кто не уверен в этом, пусть закроют свои рты!...
Наша честность всем известна! Если нет - то и *уй с ним!
Сейчас её мы повсеместно, честно, *ля, распространим.
Пусть прессует прессом пресса лёд ушатан наглой лжи!
Кто тут, ****, *лядь агрессор? Где, *ля? Чё, *ля? Докажи!...
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